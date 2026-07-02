Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle

Группа «Астра» потратит более 400 млн руб. на покупку компаний, разрабатывающих СУБД Tantor. Данный продукт основан на базе PostgreSQL и является одной из популярных замен Oracle.

Как «Астра» скупает компании-разработчики СУБД Tantor

Группа «Астра» внесла вклад в имущество своей дочерней компании — «Тантор Дата Интернейшенел» — в размере 22,5 млн руб. Это следует из документов группы «Астра». Взнос в капитал был осуществлен в рамках ранее заключенного корпоративного соглашения.

Флагманский продукт «Группы Астра» — дистрибутив Astra Linux, самая известная российская настольная ОС.



«Тантор Дата Интернейшенл» — одно из юридических лиц, связанных с разработкой СУБД (системы управления базами данных) Tantor. Изначально компания называлась «Тантор ДиЭлЭйч». В 2024 г. «Астра» приобрела в данной компании 80% доли за 36 млн руб. Условием той сделки было осуществление «Астрой» в уставный капитал приобретаемой компании взноса на сумму 82,5 млн руб. (в рамках данного обязательства и был осуществлен вышеупомянутый платеж в размере 22,5 млн руб.).

grok «Группа Астра» развивает не только Astra Linux

Доля неконтролирующих акционеров была оценена в 12 млн руб. Кроме того, был признан гудвил (разница между ценой покупки бизнеса и справедливой стоимостью его чистых активов; определяет премию за репутацию, клиентскую базу, синергию и др.) от сделки в размере 5,4 млн руб.

В 2022 г. «Астра» приобрела 75% в другом юридическом лице, связанном с «Тантором», — «Лаборатория «Тантор». Сумма сделки не раскрывалась. В 2024 г. «Астра» докупила 25% в данной компании за 300 млн руб. Балансовая стоимость приобретенной доли составила 64 млн руб., эффект от приобретения дополнительной доли составил 237 млн руб., он был отображен в составе нераспределенной прибыли.

Таким образом, минимальные расходы «Астры» на покупку компаний группы «Тантор» составят 416,5 млн руб. В группе «Астра» отказались от комментариев по данному вопросу.

Финансовые показатели разработчиков «Тантор»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Лаборатория Тантор» была создана в 2021 г. Данные о ее владельцах скрыты. Выручка компании в 2025 г. составила 1,32 млрд руб., прибыль от продажи — 675,9 млн руб., чистая прибыль — 642,9 млн руб.

ООО «Тантор Дата Интернейшенл» была создана в 2018 г. До 2024 г. доли в компании были разделены между четырьмя участниками, названия которых скрыты. В 2025 г. выручка компании составила 16,8 млн руб., чистый убыток — 47,5 млн руб. При этом по итогам 2023 г. компания имела чистую прибыль в размере 16 млн руб.

Ранее CNews писал, что изначально владельцами «Лаборатории Тантор» были Карина Яценко (50%), Ольга Белей (25%) и Михаил Гольдберг (25%). Изначально данные лица специализировались на предоставлении услуг компаниям, внедряющим СУБД PostgreSQL. СУБД Tantor разработана на основе PostgreSQL.

Основными продуктами группы «Тантор» являются: СУБД Tantor Postgres, платформа Tantor для управления и мониторинга кластеров базы данных PostgreSQL, машина данных Tantor XData Gen3 и Tantor DI для управления трансформацией, загрузкой и миграцией данных. После приобретения «Астрой» контроля над продуктами «Тантор» машина Tantor XData стала выпускаться на процессорах «Байкал», производитель которых принадлежит Денису Фролову — основному акционеру группы «Астра».

Российский рынок СУБД и место на нем Tantor

Согласно опросу компании «Мониторинг технологий», рынок СУБД в России в 2025 г. составил 74 млрд руб., увеличившись за год на 21%. В 2026 г. объем рынка должен вырасти на 19% и составить 88 млрд руб. Среди опрошенных экспертов Tantor занял второе место по популярности среди проектов по импортозамещению Oracle (20%). На первом месте — Postgres Pro с долей 45%.

Согласно исследованию компании «Снежный барс», в 2025 г. на российском рынке СУБД Tantor занимал четвертое место с долей 10%. Лидером российского рынка является Postgres Pro с долей 32%, на втором месте — «Яндекс.База» (YDB) с долей 22%, на третьем — Jatoba с долей 10%, на пятом — «Ред БД» с долей 8%.