Не как трамвай по рельсам: в России создали принимающего самостоятельные решения робота-грузчика

В МАИ разработали робота-грузчика для «цифрового предприятия». Он работает без какого-либо участия человека, свободно перемещается в пространстве и способен оптимизировать процесс, принимая самостоятельные решения.

Умный робот-грузчик

В Московском авиационном институте (МАИ) в сотрудничестве с компанией «Статус консалт» создан умный робот-грузчик, функционирующий без участия водителя или дистанционного оператора, пишет ТАСС.

«Платформа МАИ позволяет перевести транспортные процессы в автономный режим: перераспределить ресурсы специалистов в пользу более сложных задач, снизить эксплуатационные издержки и повысить безопасность производственной среды», — сообщили агентству представители вуза.

В работе учитывалась концепция «цифрового предприятия», то есть несколько таких платформ, координируя движение между собой, смогут полностью взять на себя обеспечение логистических коридоров без участия человека.

«ГигаЧат» Робот-грузчик в представлении нейросети «ГигаЧат»

Разработчики уже завершили испытания и получили два патента. Платформу можно применять внутри заводов, складов или аэропортов.

Полная автономия

Робот самостоятельно ориентируется в пространстве и сам строит себе маршруты. Он использует несколько видов данных — спутниковую навигацию, инерциальные датчики, камеры, лидары, сверхширокополосную связь. Это позволяет не зависеть от сбоев отдельных источников.

В процессе движения устройство постоянно проверяет правильность навигационного решения и «смотрит» по сторонам, объезжая препятствия. «Привычные складские роботы двигаются как трамваи по рельсам: специально для них в пол вмонтированы магнитные ленты с радиочастотными метками. Это удобно на идеально структурированном складе, но почти не работает в реальных условиях крупного производства, где обстановка постоянно меняется», — пояснили авторы проекта.

Ключевое техническое решение этой разработки — комплексный подход к автономности, отметили они.

Решения для оптимизации перевозки робот принимает самостоятельно. Платформа встраивается в цифровую инфраструктуру предприятия для обмена данными с системами управления производством и адаптации к изменениям в режиме реального времени.

Роботы для внутренней логистики

Перемещение материалов, комплектующих и готовой продукции между участками отнимает рабочее время специалистов и в условиях непрерывного производства не прощает ошибок, прокомментировал ведущий инженер кафедры «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» МАИ Владимир Петрухин.

«Крупные предприятия автоматизируют производство, но внутренняя логистика во многом до сих пор держится на ручном труде, — добавил Петрухин. — Особенно остро проблема стоит в аэропортах и на объектах транспортной инфраструктуры, где грузопоток не прекращается круглосуточно».

В апреле 2026 г. CNews писал, что «Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ. До конца 2026 г. аэропорт и российский разработчик робототехники и технологий искусственного интеллекта компания «Когнитив Пилот» запустят полностью беспилотный флот управляемых нейросетями багажных тягачей, способных общаться между собой.