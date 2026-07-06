В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

В России планирует построить завод полного цикла по выпуску бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект намерены вложить около $400 млн, а запуск первой очереди с крупноузловой сборкой техники под брендом РТН намечен на конец 2026 г. Потенциальным преимуществом, по мнению экспертов, это локализация производства крупной бытовой техники, где сокращение логистических издержек может сыграть ключевую роль.

Инвестиции в производство

Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники, пишет «Коммерсант». На первом этапе в проект будет вложено $400 млн.

Для реализации проекта строительства завода компания «Регионтранснефть» приобретет два объекта промышленной недвижимости в Подмосковье общей площадью более 114 тыс. квадратных метров за 15 млрд руб. Закрытие сделки планируется до конца лета 2026 г. Запуск первой очереди завода с организацией крупноузловой сборки бытовой техники намечен до конца текущего года.

На заводе планируется выпускать около 400 категорий товаров, включая телевизоры, холодильники, утюги, кондиционеры, чайники, планшеты, смартфоны и другую бытовую технику и электронику. Эксплуатировать предприятие будет дочерняя компания «МК Рус», специально созданная для реализации данного проекта.

Плюсы и минусы

По данным участников рынка, в июле 2026 г. ситуация в отрасли остается сложной. Выручка производителей бытовой техники в России в 2025 г. снизилась на 11,6% и составила 209,2 млрд руб. Рост демонстрировали лишь отдельные компании из топ-5. Эксперты связывают это с охлаждением потребительского спроса и высоким уровнем конкуренции со стороны глобальных брендов и китайских производителей.

Magnific - fabrikasimf В России появится новый завод по производству телевизоров, холодильников, планшетов, и смартфонов

Часть экспертов рынка летом 2026 г. высказывает сомнения относительно масштабов и экономической целесообразности проекта, указывая на дефицит квалифицированных кадров, значительную зависимость от импортных комплектующих и слишком широкий продуктовый ассортимент в России.

В то же время потенциальным конкурентным преимуществом, по мнению аналитиков, называеться локализация производства крупной бытовой техники, где сокращение логистических издержек в России может сыграть ключевую роль.

Потребители начали экономить

Помимо общего спада продаж крупной бытовой техники в 2025 г., российский рынок столкнулся еще и с тем, что потребители стали приобретать более дешевые модели. «Основной тренд на рынке холодильников в 2025 г. связан с уходом покупателей из среднего и премиум ценовых сегментов в сторону более бюджетных моделей», — говорил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер.

По мнению Яссера, причин падения продаж бытовой техники в России несколько. На первое место он поставил самую очевидную причину — высокую ключевую ставку Центрального Банка (Центробанк) России, а чем выше ставки для бизнеса, тем в итоге выше цены в магазинах, потому что большинство ритейлеров и дистрибьюторов бытовой техники, как и любой другой техники, приобретают ее именно в кредит. Вторая причина, которую озвучил Марк Яссер, это сокращение ввода нового жилья в России.

Опрошенные CNews эксперты весной 2025 г. считают, что смена лидера продаж в натуральном выражении — это логичное следствие сложившихся в стране условий. «Beko и Indesit более народные марки по цене по сравнению с Haier, соответственно, идет смещение со среднего сегмента в средний-минус», — утончил учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов.

Также на смену лидера повлияла и локализация производства бытовой техники в России, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». После 24 февраля 2022 г. американский владелец трех заводов Whirlpool в Липецке продал их за 220 млн евро турецкой компании Arcelik (производит технику Indesit, Beko и др.). В результате теперь в Липецке ведется производство холодильников и стиральных машин брендов Indesit и Hotpoint, что обеспечивает стабильные поставки и позволяет сохранять конкурентные цены на продукцию данных брендов. В «М.Видео-Эльдорадо» также отметили CNews, что у Haier есть завод в Набережных Челнах, однако часть техники, как и раньше, ввозится из Китая. Это в итоге негативно отражается на себестоимости, логистике и итоговых ценах, которые потребители видят на ценниках, а в июле 2026 г. к этому еще и добавляется топливный кризис, о чем информировал CNews.