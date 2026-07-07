«Софтлайн» не платит 1,1 миллиарда за Bell Integrator из-за его связей с США

Основатель Bell Integrator Андрей Коробицын требует от «Софтлайна» выплатить 1,1 млрд руб., которые причитаются ему в рамках сделки по покупке компании. Однако в «Софтлайн» ссылаются на трудности с переводом денежных средств в США, а также опасаются американского гражданства Коробицына и факт его сотрудничества с норвежским разработчиком БПЛА.

Иск к «Софтлайну» на 1,1 млрд рублей

Компания Champion Gorup, зарегистрированная на островах Сент-Китс и Невис, обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы к компании «Софтлайн» (Sofltine). Согласно картотеке «Электронное правосудие», сумма исковых заявлений составляет 1,17 млрд руб.

Как говорится в сообщении «Софтлайна», иск связан с требованием осуществить финальный платеж по сделке по покупке разработчика заказного ПО Bell Integrator, осуществленной «Софтлайном» в 2023 г.

Сумма всей сделки должна была составить 5,87 млрд руб., в том числе на отложенные платежи приходилось 726 млн руб., на условное вознаграждение - 807 млн руб.

Фото: ГК Softline Основатель Bell Integrator Андрей Коробицын требует от «Софтлайна» 1,1 млрд руб. за купленную компанию, но «Софтлайн» ссылается на трудности с переводом денег в США и опасается американского гражданства Коробицына

В заявлении «Софтлайна» говорится, что компания намерена исполнить отложенный платеж по сделки с Bell Integrator, однако «проведение платежа в формате, изначально предусмотренным соглашением, в текущих рыночных условиях затруднительно в связи с действующими ограничениями на трансграничных расчеты и требования валютного регулирования».

Ранее «Софтлайн» обращался в Центробанк для получения правовой позиции по возможному механизму исполнения платежа.

При этом в «Софтлайн» заверили, что «компания располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств по сделке». «Вопрос касается исключительно определения правового и технически исполнительного механизма проведения расчетов в текущих регулярных условиях, - заявили в к «Софтлайне». - Компания заинтересована в урегулирования ситуации в установленном законном порядке».

Американское гражданство основателя Bell Integrator

Как ранее писала газета «Ведомости», основатель Bell Integrator Андрей Коробицын потребовал от «Софтлайна» перечислить $10 млн на счет в Bank of America.

«Софтлайн» столкнулся с техническими ограничениями при исполнении такого платежа в пользу компании - нерезидента ввиду блокировки санкционной инфраструктуры.

Сотрудничество основателя Bell Integrator с норвежским разработчикам БПЛА

Как указывало издание «Лента.ру», в 2023 г. Андрей Коробицын получил гражданство США. Это означает, что он находится в статусе представителя недружественного государства. Кроме того, платформа Neuton AutoML, изначально разработанная Bell Integrator, не вошла в сделку с «Софтлайном». Интеллектуальные права на нее были переданы принадлежавшей Коробицыну компании Neuton.AI, чьи активы и сотрудники в 2025 г. была приобретены норвежской Nordic Semiconductor.

При этом Nordic Semiconductor является производителем чипов для БПЛА (беспилотные летательные аппараты), контролем и коммуникационных модулей для них, а также тактических систем связи и ячеистых сетей (Mesh) (носимые радиостанции, ретранслятор и «маяки» для пехоты и операторов БПЛА).

Благодаря покупке технологий Neuton.AI компания Nordic Semiconductor получила движок на основе ИИ (искусственный интеллект ), который позволяет передавать управление БПЛА напрямую ИИ в условиях отсутствия внешнего сигнала.

С учетом того, что Норвегия является одним из главных поставщиков вооружений для Украины в том числе занимаются совместными разработками БПЛА и обменом технологий.

Как писала «Лента.ру», «Софтлайн» узнал об американском гражданстве Коробицына и его сделке с Nordic Semiconductors уже после наступления даты финального платежа по сделке с Bell Integrator, в связи с чем в компании стали опасаться, что выплаченный ей средства могут пойти на развитие технологий двойного назначения и против интересов России.

Чем занимается Bell Integrator

Bell Integrator специализируется на услугах по заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, а также услугах по обслуживанию и технической поддержке ПО. Группа была основана в 2003 г.

В группу Bell Integrator входили юридические лица АО «Бэлл Интегратор», АО «Белл Интегратор», ООО «Бэлл Интегратор Инновации», ООО «Бэлл Интегратор Сервис», ООО «Би Телеком Солюшенс» и и ООО «Би Сервис». Также предметом сделки с «Сотфлайн» стало белорусское ООО «Бэлл Интегратор». В настоящее время Bell Integrator входит в состав «Фабрика ПО» - подразделения «Софтлайна», занимающегося заказной разработкой и тиражным ПО.