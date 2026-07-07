В Microsoft новая волна увольнений. Накроет тысячи человек, увернуться не получится

Microsoft продолжает сокращать штат. Она разом уволила почти 2000 человек и намерена лишить работы еще 5000 в течение года. Под сокращение попали в первую очередь работники игрового подразделения корпорации – в этом сегменте Microsoft сильно сдала позиции, уступив не только Sony, но и Nintendo.

Зачем нам столько людей

Руководство корпорации Microsoft затеяло массовые сокращения. Как пишет агентство Bloomberg, в ближайшие месяцы без работы останутся свыше 6000 человек.

Началось все с сокращений в игровом подразделении Microsoft, отвечающем за развитие всей экосистемы Xbox – не только за разработку одноименной приставки, но также за создание видеоигр, проработку связанных с играми маркетинговых акций и пр. Новоиспеченная руководитель Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) лично сообщила об увольнении 1600 сотрудников подразделения.

Она добавила, что это лишь начало. По ее словам, в течение ближайшего года работу потеряют еще 1600 человек. Но если в самой Microsoft работают в сумме несколько сотен тысяч человек (228 тыс. к началу лета 2025 г.), то для Xbox потеря 3200 сотрудников – это сразу минус 20% штата, подчеркивает Bloomberg.

Одними играми сыт не будешь

Сокращения проводятся далеко не только в игровом подразделении софтверной корпорации. По информации агентства, угроза увольнения нависла и в других отделах Microsoft.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft годами не прекращает разбрасываться сотрудниками

В частности, лишиться работы в любой момент могут сотрудники отдела продаж, на что прозрачно намекнула директор Microsoft по персоналу Эми Коулман (Amy Coleman). В рамках этой волны увольнений за дверь выставят 3200 человек, пишет портал The Verge.

Иными словами, в ближайшие месяцы штат Microsoft «похудеет» на 6400 сотрудников. Для каждого отдельного человека из этой массы это будет проблемой, ведь придется искать новую работу и в целом что-то менять в жизни, но по самой Microsoft такие сокращения, вероятно, ударят не очень сильно.

Даже если предположить, что с июня 2025 г. общее число работников Microsoft не менялось, то 6400 человек из 228 тыс. – это всего лишь менее 3%.

И снова нейросети

Аша Шарма объяснила увольнения в подразделении Xbox необходимостью привести этот отдел в чувство. По ее словам, сейчас он демонстрирует очень плохую рентабельность на фоне основных конкурентов – она в два, а иногда и в три раза ниже. Самих конкурентов она не упомянула, но основных всего лишь два – японские компании Sony и Nintendo. Они обе производят игровые приставки, и у каждой из них за десятилетия присутствия на рынке образовались прочные связи среди игровых студий.

Однако у Bloomberg совсем другая информация. Агентство подчеркивает – Microsoft тратит очень много денег на дата-центры для искусственного интеллекта и потому пытается снизить расходы на свои убыточные направления. Увольнение тысяч человек позволит ей не платить им зарплату и не обеспечивать их прочими выплатами.

Рабства нет, но людей продать можно

В дополнение к увольнениям персонала Microsoft затеяла еще и распродажу «карманных» игровых студий, которые тоже относятся к подразделению Xbox. Времена, когда софтверная корпорация скупала их пачками и даже завладела настоящим игровым титаном в лице студии Bethesda, давно в прошлом.

Как пишет Bloomberg, Microsoft продаст игровые студии Ninja Theory и Undead Labs, притом их потенциальные покупатели строго засекречены. Студии Double Fine и Compulsion Games тоже перестанут быть частью подразделения Xbox, но здесь сделка гораздо более прозрачная – обе компании перейдут в собственность их основаниям, вместе со всеми интеллектуальными правами и, вероятно, со штатом.

Одновременно с этим Microsoft решила продать и студию Arkane, но эта затея пока на начальном уровне. Переговоры о смене ее владельца еще не начались.

К чему останавливаться на достигнутом

Microsoft – один из мировых рекордсменов по масштабам сокращения собственного штата. С 2020 г. она провела несколько волн увольнений, и всякий раз на дверь указывали тысячам человек.

Иногда Microsoft устраивает несколько чисток подряд. Например, в мае 2025 г. она сократила около 7000 человек, но этого ей, по всей видимости, показалось очень мало. В июле того же года началась новая волна сокращений, гораздо более масштабная – она затронула 9000 работников.

Также руководству Microsoft явно не чужд цинизм. Как сообщал CNews, некоторых своих сотрудников она заменила искусственным интеллектом, который они же и создавали.