Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть

Капитальные затраты на новые российские ЦОДы в 2026 г. по сравнению с 2025 г. упадут на треть (30%) до 515 млрд руб. Совокупные капитальные затраты на дата-центры в России, которые включают новое строительство и замену ИТ-мощностей в существующих ЦОДах, в 2026 г. упадут примерно на 10% до 1,26 трлн руб., из которых 59% придется на замещаемую ИТ-мощность, а 41% — на новую.

Снижение расходов

Капитальные затраты на дата-центры в России могут упасть на треть, пишут «Ведомости». В 2024-2025 гг. они составляли почти 1,5 трлн руб.

Капитальные затраты на новые центры обработки данных (ЦОД) в 2026 г. по сравнению с 2025 г. упадут на треть (30%) до 515 млрд руб., это следует из отчета аналитиков Совкомбанка. По их подсчетам, в 2026 г. будет введено минимальное количество ИТ-мощностей с 2019 г.

По оценкам Совкомбанка, совокупные капитальные затраты на ЦОДы в России в 2026 г. снизятся примерно на 10% и составят 1,26 трлн руб. Из этой суммы 59% придется на замену ИТ-мощностей в существующих ЦОДах, а 41% — на новое строительство. При этом капитальные расходы на замещение ИТ-мощностей в действующих дата-центрах, напротив, вырастут на 12% и достигнут 744 млрд руб., говорится в отчете.

Photogenica - .shock В России ожидают обвал на треть капзатрат на дата-центры, аналитики прогнозируют экономию для бизнеса более 500 млрд руб.

В 2024-2025 г. совокупные капитальные затраты на ЦОДы в России составили 1-1,4 трлн руб. Аналитики связывают снижение капитальных затрат компании на покупку, модернизацию или создание долгосрочных активов со снижением экономической активности и стагнацией рынка: компании откладывают новые проекты и замену ИТ-оборудования в дата-центрах. Вместе с тем, в период 2026-2030 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 988 МВт новых мощностей ЦОДов, что потребует инвестиций в объеме около 4,4 трлн руб., ожидают авторы исследования, информировал CNews.

Эксперты с прогнозом согласны

Директор по развитию и эксплуатации сети ЦОД компании РТК-ЦОД Константин Степанов согласен с оценкой Совкомбанка о том, что в 2026 г. будет введено минимальное количество ИТ-мощностей за весь период с 2019 г.

Директор департамента развития кроссплатформенных сервисов Cloud.ru Ильяс Камалетдинов также считает, что прогноз снижения капитальных затрат на строительство новых дата-центров в 2026 г. может быть связан с завершением крупных проектов, реализованных в 2024-2025 г. Однако спрос на облачные сервисы, в том числе под проекты искусственного интеллекта (ИИ) и работы с большими данными, продолжает расти, что стимулирует как модернизацию существующих площадок, так и строительство новых объектов, отметил Ильяс Камалетдинов. Крупнейшие игроки российского рынка не могут полностью остановить строительство ЦОДов, поскольку новые мощности необходимы, в частности, для обучения больших языковых моделей.

Заместитель директора управления продуктов и технологий компании «Е-флопс» Филипп Моднов отмечает, что в последний год наблюдается стагнация экономики, которая привела к сокращению инвестиций в отрасль. По его словам, одним из главных сдерживающих факторов является дефицит свободных электрических мощностей в наиболее востребованных для размещения ЦОДов регионах, писал CNews, что напрямую ограничивает ввод новых мощностей.

Руководитель сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT в России Петр Истомин подтверждает, что основная причина — ограничения на выдачу мощности и получение архитектурно-градостроительных решений в столичном регионе, где сосредоточено около 86% всех ИТ-мощностей. Вторым же значимым фактором, по его мнению, выступает высокая ключевая ставка Центрального банка (Центробанк) России. При дорогом финансировании инвесторы более осторожно оценивают сроки окупаемости долгосрочных проектов.

Генеральный директор компании «Атомдата» Олег Золотарев заявил, что компания не ожидает снижения капитальных затрат на строительство новых дата-центров, а также сокращения ввода стоек в эксплуатацию в 2026 г. По его словам, даже при реализации пессимистических сценариев аналитиков уровень ввода новых дата-центров в 2026 г. останется на уровне предыдущего периода. В то же время он отметил, что в 2025 г. ввод новых мощностей ЦОДов оказался на рекордно низком уровне по сравнению с предыдущими годами.

Различные циклы в бизнесе

По данным iKS-Consulting, различные типы систем ЦОДов имеют разный инвестиционный цикл, что напрямую влияет на объемы капитальных затрат компаний.

Как пояснил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, наиболее короткий цикл у источников бесперебойного питания (ИБП): замена батарей (свинцовых или литиевых) происходит каждые 5-10 лет, а сами ИБП обычно меняют через 10-15 лет. Для систем охлаждения цикл замены составляет 10-15 лет, для дизель-генераторов — около 20 лет. Поэтому пика единовременной замены оборудования не наступает — нагрузка «размазана» во времени, обратил внимание эксперт.