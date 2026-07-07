CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО Электроника Техника Навигация
|

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

На России прошли первые в России зарегистрированные испытания дрона с человеком на борту. В июле 2026 г. на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Эксперимент прошел под контролем специалистов компании «Аврора — БАС». Сам же полет был совершен по всем российским правилам регистрации в региональном центре организации воздушного движения.

Первые испытания в России

В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту, об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Дрон заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут.

В июле 2026 г. первый официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту состоялся в России. Испытания сверхлегкого воздушного судна прошли на базе дронопорта «Пушистый» на Сахалине, о чем писал CNews.

«Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость 50 километров в час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси», — отметил Валерий Лимаренко.

snimok_ekrana_2026-07-07_130939.png

Telegram - Валерий Лимаренко
В России впервые официально испытали дрон с человеком на борту

Эксперимент контролировали специалисты беспилотного подразделения компании «Аврора» — «Аврора — БАС». В нем принял участие Алексей Спинка из Владивостока, который представил на мероприятии пилотируемую летающую машину X-SKY One V2. Само же судно оснащено спутниковой навигацией, может совершать автономный полет по заданным маршрутам. Компания «Аврора — БАС» ведет сборку собственного сверхлегкого дрона и планирует завершить ее в 2026 г.

Планируется, что в 2027 г. такое судно поднимется в воздух с пассажиром на борту и будет управляться в полностью автоматическом режиме.

Международные мероприятия

3-4 июля 2026 г. на площадке «Сахалин-Экспо» на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе прошло международное мероприятие, которое объединило представителей органов власти, бизнеса, науки и образования регионов России, а также делегатов из стран БРИКС, Японии и Белоруссии.

Участники обсудили вопросы развития отрасли беспилотных систем, правового регулирования, практической интеграции беспилотников в региональную экономику и транспортно-логистическую инфраструктуру.

Перелет между Сахалином и Кунаширом

В июле 2026 г. беспилотник преодолел 420 км между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом «Пушистый» на Сахалине, об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин — остров возможностей». Перелет прошел по всем правилам гражданской авиации и был полностью управляемым. Это стало возможно благодаря альянсу производителя беспилотников, компании Zala, и беспилотного крыла единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» — «Аврора — БАС».

Перелет проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами. Все пять часов пути дрон находился под управлением «внешнего пилота» на земле. Использовалась ИТ-система связи и навигации «Геокосмос», которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания «свой-чужой».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Онлайн-мониторинг полета обеспечен платформой идентификации на базе государвстенной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной по поручению Президента России Владмимира Путина.

«Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это разработка компании Zala, которая испытывается именно на Сахалине», — сказал CNews генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

После апробирования новой технологии ее планируется широко применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства. В Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов. С их помощью проводят мониторинг пожаров в лесах и завалов на руслах рек. Беспилотники помогают следить за лесными пожарами и заторами на реках, искать пропавших людей, бороться со стихийными свалками, охранять нерестилища лосося, контролировать состояние дорог, крыш и трубопроводов.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина

«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще