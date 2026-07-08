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Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить

В связи с дефицитом и быстрым ростом цен на память бюджетные смартфоны стало невыгодно производить. Экономные потребители теперь будут искать спасения на вторичном рынке или откладывать покупку до лучших времен.

Бюджетные смартфоны обречены

Производители смартфонов постепенно отказываются от выпуска бюджетных моделей – рост цен на память нынешними темпами делает производство таких устройств нерентабельным. В результате потребители вынуждены переплачивать за гаджеты из других ценовых сегментов, обращаться к вторичному рынку или вовсе откладывать обновление устаревших девайсов, пишет The Register.

По данным исследовательской компании Omdia, в I квартале 2026 г. на оперативную и флеш-память приходилось почти 60% от общей стоимости всех компонентов недорого смартфона. К таковым эксперты относят модели дешевле $400 (около 30,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июля 2026 г.). С тех пор ситуация только усугубилась.

Аналитики TrendForce в июне 2026 г. спрогнозировали очередной скачок цен на DRAM на 50% и более по итогам года. В таких условиях производители бюджетных смартфонов практически наверняка будут вынуждены переложить повышение стоимости компонентов на плечи потребителей.

Снижать стоимость дальше некуда

Чтобы компенсировать растущие затраты на память, но сохранять прежний ценник, вендоры смартфонов пытаются сэкономить на других компонентах, в частности, на дисплее, различных датчиках и радиомодулях. Однако в случае с бюджетными моделями гаджетов такой подход практически не работает, поскольку они и так выполнены на самой дешевой компонентной базе.

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Daniel Romero / Unsplash
Бюджетные смартфоны обречены. Экономные потребители будут искать спасение на вторичном рынке

Это значит, что вендоры не смогут продавать смартфоны по ценам, которые устроят экономных покупателей, что, в свою очередь, приведет к падению продаж моделей дешевле $400. Эксперты Omdia уже наблюдают соответствующую тенденцию на рынке и оценивают его сокращение по итогам 2026 г. на уровне 22%.

В случае с телефонами, нацеленными на иные ценовые сегменты, у производителей гораздо больше пространства для маневра. В Omdia считают, что продажи смартфонов в целом снизятся на 12% в 2026 г. Отгрузки моделей дороже $400 даже вырастут – на 5,7%.

Реакция производителей

Пытаясь хоть как-то выправить ситуацию, производители смартфонов все чаще отдают приоритет моделям среднего и верхнего ценовых сегментов. В общей стоимости компонентов устройств, предлагаемых по цене от $600 (46,7 тыс. руб.) и оснащенных высокопроизводительными процессорами (SoC), качественными дисплеями и модулями камер, стоимость внутреннего накопителя и оперативной памяти не так высока. Это позволяет вендорам немного сэкономить за счет установки несколько более дешевые компоненты, не повышая цену готового устройства и не теряя прибыли.

Так, по информации Omdia, производители из КНР в ряде случаев «откатываются» к дисплеям на базе низкотемпературного поликристаллического кремния (LPTS) с более новой и совершенной технологии LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид). Последние теперь устанавливаются в премиальные модели. Такой подход позволяет сэкономить $3-5 с девайса.

Другие распространенные изменения в дизайн гаджета, позволяющие сэкономить, включают, к примеру, уменьшение количества камер, применение более компактных датчиков изображения или переход на SoC предыдущих поколений. Все это вкупе дает возможность урезать расходы на 30-40%.

Потребители уходят на вторичный рынок

«Маленькие хитрости» вендоров смартфонов, на которые им приходится идти из-за колоссального спроса на чипы памяти со стороны операторов ИИ-инфраструктуры, приводят к тому, что покупатель теперь получает менее «продвинутый» девайс, чем он ожидает приобрести за выложенную им сумму.

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В результате популярность набирает вторичный рынок гаджетов, который в мировых масштабах вырастет на 12% по итогам 2026 г., следует из недавнего исследования Counterpoint Research. Как ранее сообщил CNews, в России спрос на восстановленные смартфоны по итогам 2025 г. увеличился втрое. Самыми популярными гаджетами в этой категории стали iPhone 11, а также iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max с памятью 256 ГБ.

Некоторые же потребители вместо этого предпочитают отложить апгрейд смартфона до лучших времен: по данным Omdia, от покупки очередного девайса до его замены сегодня в среднем проходит 4,2 года, а к 2030 г. этот показатель увеличится до 4,7 года.

Дмитрий Степанов

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