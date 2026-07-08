Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation

Российский разработчик музыкальной платформы SonicScout решил оспорить в суде права The Linux Foundation на товарный знак дистрибутива Linux — сетевую операционную систему SONiC. Если «ФорМакс» выиграет дело, иностранный консорциум может потерять монополию на использование этого названия в России. Эксперты считают, что это никак не помешает применению SONiC, так как это свободное ПО, важно не название, а сам код. При этом попытку «ФорМакса» назвать свой сервис почти как у Linux, а не придумывать собственное название, связывают с желанием придать продукту ореол технологичности и динамики.



Заявление в суд

Российский Суд по интеллектуальным правам приступил к разбирательствам по иску против некоммерческого консорциума The Linux Foundation, зарегистрированного в США.

Как выяснил CNews, заявление подано компанией «ФорМакс», косвенно связанной со структурами российского дистрибьютора цифрового контента Zvonko Digital, музыкальным продюсером Виктором Дробышем и даже управленцами из «Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС), учрежденного Минцифры.

«ФорМакс» потребовал досрочно прекратить правовую охрану в России товарных знаков по международным регистрациям № 1534619 и № 1402146 из-за их неиспользования. Речь идет о товарных знаках SONiC, зарегистрированных по 9-му классу международного классификатора (МКТУ), который охватывает научные, измерительные, навигационные приборы, электронику, программное обеспечение и защитное оборудование, включая компьютеры, смартфоны, оптику и аппаратуру для записи звука и изображений. Иск принят к производству 3 июля 2026 г.

cal gao / Unsplash Российскую систему мониторинга музыки решили назвать SonicScout

Суд поручил разыскать ответчика The Linux Foundation в США по двум адресам — в Сан-Франциско и городе Ньютон. Если там его не окажется, то найти другой адрес. В связи со сложностями с извещением предварительное заседание по делу назначено на апрель 2027 г.

Зачем «ФорМакс» понадобился SONiC

В 2025 г. «ФорМакс» подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков SonicScout в различных дизайнах по ряду классов МКТУ, в том числе 9-му. Роспатент пришел к выводу, что их нельзя зарегистрировать по 9-му, 41-му и 42-му классам МКТУ из-за сходства заявленных обозначений до степени смешения с брендом SONiC, права на которые закреплены в 2018–2020 гг. за The Linux Foundation на международном уровне, в том числе с учетом охраны в России.

В апреле 2026 г. «ФорМакс» обратился к правообладателю с предложением отдать торговую марку, говорится в материалах суда, а также подал иск в суд. В суд также поступило заявление от «ФорМакса» о принятии предварительных обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту принимать решение по трем заявкам компании на товарные знаки для SonicScout в разных исполнениях. В июне 2026 г. судья Суда по интеллектуальным правам Виталий Голофаев удовлетворил это заявление, запретив Роспатенту выносить какие-либо решения по регистрации знаков или отказу до окончания судебного спора.

На момент публикации в «ФорМакс» не ответили на запрос CNews.

По данным сайта компании, SonicScout — это платформа на базе искусственного интеллекта и машинного обучения для мониторинга и анализа музыкального и информационного контента в эфире теле- и радиокомпаний, интернет-ресурсов, подкастов, социальных сетей, музыкальных и видеостриминговых сервисов. Точность распознавания достигает 99%. В компании утверждают, что способны распознать более 100 млн музыкальных треков в 127 странах мира. Мониторинг музыки в теле- и радиоэфире выполняется в режиме реального времени. Сервис может использоваться для защиты интеллектуальных прав на объекты, оценки популярности произведений, формирования рекламных бюджетов и анализа реакции аудитории. Также сервис позволяет выявлять информацию, распространяемую с заказными целями, и обеспечивать «умное» управление информационными потоками. Платформа создана в 2023 г. и внесена в реестр российского ПО.

Участники разбирательств

The Linux Foundation — некоммерческая организация, которая служит центром поддержки для крупнейшего в мире сообщества разработчиков открытого программного обеспечения. Фонд занимается продвижением и защитой Linux, является нейтральным домом для Линуса Торвальдса, создателя ядра Linux, и помогает в его разработке, а также защищает экосистему Linux на юридическом и организационном уровнях. Торвальдс является сотрудником The Linux Foundation, хотя технически не подчиняется фонду. На некоммерческую организацию зарегистрировано большинство торговых марок, связанных с Linux.

ООО «ФорМакс» — российская компания с выручкой 1,7 млрд руб. и чистой прибылью 460 млн руб. «ФорМакс» владеет брендом Fonmix — платформой фоновой музыки для ритейла, общепита, отелей и других заведений. Платформа также внесена в реестр российского ПО.

Истец может быть связан с крупными российскими продюсерами в сфере шоу-бизнеса, а также со структурами, занимающимися охраной авторских прав.

По данным «Контур.Фокуса», 75% «ФорМакса» принадлежат Михаилу Суконцеву, 25% — ООО «Первый цифровой агрегатор». В марте 2026 г. генеральным директором «ФорМакса» стал Валерий Осипов, он же совладелец (6,5%) ООО Фирма «Эльви», которое возглавляет Валерий Дробыш — сын продюсера Виктора Дробыша. Сам Виктор Дробыш владел 45% «Эльви» до июня 2024 г., после чего передал долю Алексею Лукинову, гендиректору ООО «Национальный цифровой агрегатор» (юрлицо дистрибутора Zvonko Digital) и совладельцу ООО «Студия «Союз». «Коммерсант» называл Zvonko Digital структурой, аффилированной с управленцами Российского авторского общества.

«ФорМакс» также известен крупной сделкой: в 2020 г. стала единственным участником приватизации АО «Фирма «Мелодия» — владельца крупнейшего в России аудиоархива. Сумма сделки составила 330 млн руб., торги не проводились. По данным отчетности «Фирмы «Мелодия» на конец 2025 г., 95% компании принадлежали Андрею Кричевскому, председателю Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС), учрежденной Минцифры России.

Основная цель РЦИС — совершенствование регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности. Ее информационно-телекоммуникационная инфраструктура включает более 30 узлов, среди которых Суд по интеллектуальным правам, Роспатент, Росстандарт, Роскосмос, Фонд «Сколково», РВК, «ВЭБ Инновации» и ведущие ИТ-компании. «Сеть РЦИС.РФ» является одной из крупнейших мировых корпоративных блокчейн-сетей в сфере интеллектуальной собственности, объединяющей государственных и частных участников, утверждается на сайте центра.

Смысл противостояния

Слово Sonic в переводе с английского означает «звуковой» или «сверхзвуковой» (в зависимости от контекста). Название популярно в мировой практике, например, Sonic the Hedgehog — персонаж игр Sega.

Выбирать бренды, похожие на уже популярные, — часто вынужденная стратегия, считает менеджер по репутационным проектам и коммуникационным стратегиям Алена Попова.

«Рынок перегрет, придумать совершенно новое звучное слово, которое никто не занял, почти невозможно. Поэтому компания ищет ассоциативный якорь — слово, которое уже что-то означает для потребителя», — поясняет Гавердовская. По ее словам, когда «ФорМакс» выбирает SonicScout, они не копируют, а отталкиваются от знакомого образа, чтобы сократить путь к сердцу клиента. Это как выбрать броское прозвище: проще запомнить «тот сервис, как у Sonic», чем абсолютно абстрактный набор букв. Пересечение с тем, что связано с Linux, и культовой игрой Sega дает дополнительный ореол технологичности и динамики. Но «ФорМакс» не выдаёт себя за них, они просто хотят работать в этом смысловом поле, пояснила эксперт.

Использование SONiC в России

В суде «ФорМакс» апеллирует к тому факту, что бренд SONiC в России якобы не используется правообладателем. Хотя специалисты отмечают, что это не совсем так.

«SONiC — нишевая, но хорошо известная в профессиональной среде открытая сетевая операционная система для дата-центров и облачной инфраструктуры. В России её используют реже, чем классические решения крупных сетевых вендоров, однако интерес к ней есть у операторов ЦОД и компаний, строящих открытые сетевые инфраструктуры», — рассказал руководитель клиентского сервиса ИТ-компании «ИнтерЛабс» Алексей Рубель.

По его словам, само открытое ПО вряд ли пострадает независимо от исхода спора вокруг товарного знака, но вопросы использования бренда SONiC в России действительно могут получить практическое значение для коммерческого продвижения продукта.

«SONiC — это не операционная система в бытовом понимании, а открытая сетевая ОС для коммутаторов центров обработки данных (Software for Open Networking in the Cloud). Ее ниша — так называемые open networking / white-box решения, когда программная часть коммутатора отделена от аппаратной», — рассказал CNews Борис Герасин, цифровой юрист, председатель «Центра по интеллектуальной собственности» при омбудсмене Москвы, евразийский и российский патентный поверенный.

По его словам, в мире это фактический стандарт открытых сетей для гиперскейлеров: систему изначально использовала Microsoft в Azure, ее поддерживают крупнейшие производители сетевых чипов и оборудования, и она работает на коммутаторах более ста поставщиков. В 2022 году проект был передан The Linux Foundation.

В России SONiC востребована прежде всего в сегменте ЦОД и облачной инфраструктуры: крупные российские интернет- и облачные компании публично делились опытом её эксплуатации, а после ухода западных вендоров открытые сетевые ОС стали естественной базой для импортозамещающих разработок — российские производители коммутаторов строят собственные сетевые ОС, опираясь на открытые проекты этого стека. Но значимость SONiC для российского рынка — не в бренде, а в кодовой базе, считает Борис Герасин.

По словам эксперта, на рынке существуют проприетарные сетевые ОС традиционных вендоров (Cisco, Juniper, Arista), открытые проекты вроде Open Network Linux и DENT, а также отечественные сетевые ОС, включённые в реестр российского ПО. Но в классе именно открытых сетевых ОС для ЦОД SONiC — наиболее зрелый и массовый проект.

При этом любое решение суда никак не отразится на использовании дистрибутива в России, полагает эксперт.

«Товарный знак защищает имя, а свободная лицензия — код; это параллельные, не пересекающиеся механизмы. Максимум, что происходит в подобных спорах, — проект теряет монополию на название на конкретной территории, что создаёт риск появления несвязанных продуктов под похожим именем и потенциальную путаницу для потребителей. Для самого свободного ПО и его пользователей юридических последствий это не порождает», — заявил Борис Герасин.

Никакой «передачи прав на бренд» истцу закон не предусматривает: «ФорМакс» лишь устраняет препятствие для регистрации собственных обозначений по трём своим заявкам.

Само ПО распространяется по свободной лицензии Apache 2.0, и этот режим от судьбы товарных знаков не зависит: право скачивать, использовать, модифицировать и распространять код никак не связано с регистрацией обозначения в Роспатенте. Российские компании, использующие SONiC в своей инфраструктуре, ничего не заметят, констатировал эксперт.

SONiC запретят?

При этом какие-то претензии к The Linux Foundation от «ФорМакс» возможны, но пока только теоретически. Например, если «ФорМакс» зарегистрирует свои знаки в полном объеме, а правообладатель после этого будет коммерчески использовать в России сходное до степени смешения обозначение для однородных товаров и услуг. «У некоммерческого фонда, распространяющего бесплатное ПО и не ведущего в России коммерческой деятельности, такой риск близок к нулю. Кроме того, простое упоминание названия программного продукта для его идентификации (номинативное использование) нарушением не является», — указал патентный поверенный.

Он также отметил защитный аргумент правообладателя: пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса России позволяет ссылаться на независящие от правообладателя обстоятельства, препятствовавшие использованию знака, — иностранные правообладатели в последние годы нередко апеллируют к санкционным ограничениям, и практика Суда по интеллектуальным правам здесь неоднородна. Отдельный вопрос для истца — доказывание заинтересованности, однако она в данном случае очевидна: сходство знаков уже противопоставлено «ФорМакс» самим Роспатентом.

При этом ряд юристов считает, что итогом разбирательств может стать попытка «ФорМакс» запретить бренд SONiC для Linux на территории России.

«Если The Linux Foundation продолжит использовать обозначение после вступления решения в силу, "ФорМакс" сможет обратиться в суд с требованиями о запрете использования наименования, о взыскании убытков или компенсации и даже об изъятии контрафактной продукции из оборота (если продукт выпускается на материальном носителе, на котором размещается обозначение SONiC)», — считает Элина Попова, юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group.

Кроме того, под удар могут попасть российские дистрибьюторы и партнеры, использующие бренд SONiC в своих материалах, поскольку они также рискуют стать соответчиками по искам о нарушении исключительных прав.

При высокой оценке риска судебного поражения The Linux Foundation имеет смысл заблаговременно подготовить альтернативное наименование для операционной системы на российском рынке, что минимизирует правовые риски и обеспечит бесперебойную работу с партнёрами, считает юрист.

Эксперт уверены, что у «ФорМакс» есть все шансы выиграть дело. Чтобы этого не произошло, консорциуму The Linux Foundation придется доказывать факт использования товарного знака на территории России. Принимаются любые доказательства: продажа товаров и услуг, наличие сайта, договоров с контрагентами и так далее. Если ответчику не удастся доказать использование товарного знака, иск может быть удовлетворен, и правовая охрана знака может быть прекращена, добавила Татьяна Кархалева, советник практики интеллектуальной собственности юридической компании Impravo.