Технологический кластер Softline возглавил топ-менеджер промышленных гигантов

Главой технологического кластера Softline стал Максим Кузюк. Ранее он работал на руководящих должностях в НЛМК и «Корпорации ВСМПО-АВИСМА».

Новый глава «СФ Тех»

Группа «Софтлайн» (Softline) сообщила о назначении Максима Кузюка генеральным директором одного из трех своих кластеров «Софтлайн Технологии» («СФ Тех»).

Новый гендиректор займется формированием стратегии развития кластера. Его ключевыми приоритетами станут увеличение рыночной доли «СФ Тех», укрепление синергии между компаниями кластер и реализация долгосрочной стратегии Softline по выходу на глобальные высококонкурентные рынки.

Также в круг задач Кузюка войдут поиск и реализация сделок по слияниям и поглощениям, привлечение партнеров и инвесторов, а также экспансия на новые зарубежные рынки, включая страны СНГ, Китай и Индии.

Главой технологического кластера Softline стал топ-менеджер, ранее работавший в НЛМК и «Корпорации ВСМПО-АВИСМА».

До прихода в «СФ Тех» Кузюк был вице-президентом и руководителем дивизиона электротехничекой стали в группе НЛМК («Новолипецкий металлургический комбинат»).

Также Кузюк работал в производителе титана «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», холдинге РТИ (производителе радиоэлектроники, ранее принадлежавшем АФК «Система»), холдинге «Технодинамика», группе «Ижмаш» (концерн «Калашников»), а также в международной консалтинговой группе Boston Consulting Group.

Как появился «СФ Тех»

Кластер «СФ Тех» был создан в августе 2025 г.

Он объединил активы и компетенции Softline в сфере высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В портфель кластера входят решения в области лазерных и фотонных систем, адаптивных технологий (включая создание сетей центров адаптивного производства), робототехники и интеллектуальной автоматизации, кибербезопаности, а также технологии хранения и передачи данных для телекоммуникационного сектора.

При создании «СФ Тех» в Softline сообщали, что курировать его работу будет Роман Кувшинов, который с 2023 г. возглавляет ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»). В 2024 г. Softline приобрел 60% в «ОМЗ-ИТ» (системный интегратор в группе ОМЗ) за 2,2 млрд руб.

В Softline тогда отмечали, что Кувшинов не является сотрудником компании и будет курировать деятельность «СФ Тех» в качества члена совета директоров Softline, одновременно являясь гендиректором ОМЗ. Продолжит ли теперь Кувшинов курировать деятельность «СФ Тех», не сообщается.

Основой для кластера «СФ Тех» стала компания VPH LaserOne, ранее называвшаяся НТО «Ирэ-Полюс». Компания обладает производственной площадкой в подмосковном Фрязино, и, как утверждают в Softline, «является единственным в стране серийным производителем высокоэффективных волоконных лазеров и технологических систем для всех отраслей промышленности».

В 2024 г. Softline приобрела 60% в «Ирэ-Полюс» за 4,58 млрд руб. Дополнительно Softline заплатила в российский бюджет добровольный звнос в размере 1,4 млрд руб. (необходимое условия при покупке активов у инвесторов из «недружественных стран»).

Также в состав «СФ Тех» вошли компании «Борлас Секьюрити Системз» и «Центр цифровой трансформации», входившие в группу «Борлас». Данные компании занимаются системной интеграцией и инфраструктурными решениями для промышленных предприятий, производственным консалтингом, промышленным инжинирингом, технической и информационной безопасностью.

Кроме того, в состав «СФ Тех» вошли группа компаний «Инферит», занимающая производством оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры, включая сертифицированные средства вычислительной техники в защищенном исполнении и комплексные решения по кибербезопасности, включая защиту государственной тайны для спецзаказчиков.

О реорганизации Softline и выделении кластеров было объявлено в апреле 2025 г. Первым кластером стала «Фабрика ПО» (FabricaOneAI), занимающая искусственным интеллектом, заказной разработкой и индустриальным ПО.

Кластер возглавил Максим Тадевосян, ранее работавший на руководящих должностях в Rambler и VK. Весной 2026 г. «Фабрика ПО» планировала провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, но в последний момент оно было отменено.

В 2026 г. было объявлено о формировании кластера «Цифровые решения», занимающегося цифровой трансформацией и информационной безопасностью.