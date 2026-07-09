Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Российский маркетплейс Wildberries увеличил стоимость услуги «Перераспределение остатков между складами». ИТ-платформа по желанию продавца может перевести товар со склада на склад, если где-то продукцию покупают больше, а где-то она залежалась. За услугу по перевозке товаров со склада на склад Wildberries будет добавлять до 3% к комиссии с продаж всех товаров продавца, а не только перемещенных. Раньше маркетплейс добавлял лишь 0,5%.

Изменения в тарифных планах

Wildberries поднял тарифы на перевозку товаров со склада на склад, пишет Shopper's. Это может быть связано с растущими расходами на бензин в России.

В июле 2026 г. Wildberries повысил стоимость услуги «Перераспределение остатков между складами», сообщают журналисты со ссылкой на уведомление в личных кабинетах продавцов. Теперь за опцию добавляется до 3% к комиссии с продаж всех товаров продавцов (ранее — 0,5%).

Новый тариф зависит от выбранного срока подключения услуги: при подключении на 90 дней — 1%, на 0 дней — 2%, на 30 дней — 3%. Новые цены распространяются на продавцов, подключающих услугу впервые. Для уже подключенных пользователей условия остаются без изменений.

Photogenica - stLegat Wildberries увеличил стоимость межскладской логистики, вместо взымания 0,5% будут брать все 3%

Представитель Wildberries объяснил повышение стоимости услуги необходимостью компенсировать рост издержек. Ведь в 2026 г. руководство маркетплейса увеличило лимиты хранения на складах, подключил новые логистические площади и провел оптимизацию процессов.

Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко связывает повышение стоимости услуги с ростом расходов на топливо.

Основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин отмечает, что проблема летом 2026 г. заключается не только в удорожании бензина, но и в сложностях с его приобретением.

Комиссии по ряду моделей работы

Wildberries с 7 июля 2026 г. пересмотрит условия сотрудничества с продавцами, повысив комиссии по ряду моделей работы. В компании изменения объяснили ростом логистических затрат, вызванным в том числе подорожанием топлива. При этом повышение будет выборочным: для некоторых товарных категорий комиссии останутся прежними или даже снизятся.

Наиболее заметное увеличение коснется продавцов, которые используют площадку только как витрину, а доставку осуществляют самостоятельно или через курьеров — для них комиссия вырастет сразу на 20 процентных пунктов (п. п.). Для моделей продаж со своего склада повышение составит 6 п.п., а при хранении товаров на складах Wildberries — 5 п.п.

Эксперты отмечают, что увеличение комиссий напрямую отразится на доходности бизнеса. По словам участников рынка, совокупные расходы продавцов на маркетплейсах с учетом логистики, хранения, рекламы и возвратов уже достигают 50-70% от выручки. Дополнительные издержки, как правило, перекладываются на покупателей, поэтому повышение тарифов может привести к удорожанию большинства товаров на онлайн-площадке.

Аналитики также предупреждают о риске сокращения числа продавцов на маркетплейсах. С 2022 г. расходы на логистику и комиссии маркетплейсов значительно выросли, в то время как темпы роста российского рынка электронной коммерции постепенно замедляются. Несмотря на это, специалисты считают, что крупные ИТ-платформы обычно стараются адаптировать свои процессы к росту затрат, чтобы минимизировать влияние изменений на покупателей.

Рост числа конфликтов

Количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами с 2024 г. заметно выросло. В частности, число исков к Ozon увеличилось почти втрое, а к структурам Wildberries — более чем в два раза. Одновременно существенно выросла и общая сумма финансовых претензий.

Если в 2021-2023 г. Ozon выступал ответчиком в 613 исках, то с января 2024 г. по июнь 2026 г. количество заявлений с различными требованиями к компании увеличилось на 198% и составило 1825 штук. Количество заявлений к Wildberries за тот же период выросло на 130% и достигло примерно 8 тыс. штук.

В июне 2026 г. эксперты связывали данную тенденцию прежде всего с быстрым развитием рынка электронной коммерции, писал CNews. Чем больше продавцов и объемов продаж проходит через маркетплейсы, тем чаще возникают спорные ситуации. При этом часть судебных разбирательств носит массовый характер и касается типовых проблем, с которыми сталкиваются многие селлеры.

Наиболее распространенными причинами исков являются потеря товаров на складах, ошибки при расчете габаритов, удержание денежных средств, рост комиссий, штрафы и блокировка личных кабинетов. По словам юристов, в последние годы суды стали внимательнее оценивать обоснованность действий маркетплейсов и чаще требуют подтверждения законности удержаний и применяемых санкций.

Эксперты считают, что принятие закона о платформенной экономике вряд ли приведет к резкому сокращению числа судебных споров с Wildberries и Ozon. Для этого необходимы более прозрачные внутренние процедуры маркетплейсов и четкие правила урегулирования конфликтов между площадками и продавцами.