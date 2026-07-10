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На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

12 ноября 2026 г. глава Минцифры России Максут Шадаев выступит на CNews FORUM 2026.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026.

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Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, посетит CNews FORUM 2026

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в девятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

На CNews FORUM 2025 выступали: первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков, директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС Сергей Путятинский, заместитель руководителя по цифровой трансформации Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, вице-президент - начальник Департамента управления данными Газпромбанка Алексей Бондаренко, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ, «СИБУР» Рустам Абдрахманов, директор ИТ «Почта Банка» Роман Мезенцев, директор по информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Денис Яковлев, управляющий директор по цифровой трансформации и бизнес-процессам в «Государственной транспортной лизинговой компании» Александр Краснов, главный управляющий партнер по развитию ИИ в ВЭБ.РФ Александр Павлов, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения» Максим Королев, CDTO, УК «Аэропорты Регионов» Константин Панёв, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям в «Восточной горнорудной компании» Руслан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка Станислав Тульчинский, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, ЩЛЗ Илья Заянц, руководитель отдела цифровой трансформации компании «Цвет» Николай Ефимов, заместитель генерального директора по информационным технологиям в Сбербанк-АСТ Андрей Крюков, директор по ИТ Корпорации «Гринн» Кирилл Шептун, директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин, директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников, Начальник службы по обеспечению информационной безопасности в «Воздушных Воротах Северной Столицы» Сергей Савченко, руководитель департамента цифровизации производства «Еврохима» Кирилл Волтегирев, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям в ГК «Москабельмет» Ян Анисов, руководитель направления Data Science Operations в РУСАЛ Иван Казарин, директор по развитию искусственного интеллекта «Московской Биржи» Армен Амирханян, независимый эксперт Ярослав Медокс, директор по трансформации, «Фора банка» Геннадий Гребеник, директор департамента цифровой трансформации, ГК ТОФС Юлия Стружкова, директор по развитию, «Сакура PRO» Виктор Фогельсон, руководитель отдела инноваций, Управление кадровых сервисов Правительства Москвы Мария Лопухина, заместитель директора департамента – начальник управления ГМК «Норильский Никель» Анна Парфенова.

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Максут Шадаев на CNews FORUM 2024

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях. Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2025 г. CNews FORUM собрал более 1500 человек. В сессионной части провели шесть тематических отраслевых секций. Было представлено около 120 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков на множестве стендов. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 50 структур.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО
Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews Forum рассказала о сокращении нецелового расходования госбюджета благодаря цифровизации
Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой Первый замминистра финансов России Ирина Окладникова дает интервью главреду CNews Александре Кирьяновой
Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, выступил на CNews FORUM
«CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис» «CNews Баттл»: Вадим Григоренко, заместитель директора департамента информационных технологий Россельхозбанка, руководитель блока инфраструктуры «РСХБ-Интех», и Артём Калашников, управляющий директор Центра информационной безопасности дочерних и зависимых обществ Газпромбанка. Рефери Лев Фисенко, генеральный директор «Кросс технолоджис»
Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов» Награду в номинации «Цифровые госсервисы: проект года» получили Анастасия Новожилова, заместитель генерального директора Фонда «Московский инновационный кластер», Дмитрий Чурсин, исполнительный директор ГК «Программный Продукт», Андрей Хихленко, руководитель направления развития корпоративных электронных сервисов ДИТ Москвы, Анастасия Батунова, заместитель начальника Управления сопровождения бюджетных процессов ГБУ «Центр налоговых доходов»
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: 1С более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям 1С: более 34 лет развивает свои продукты, интегрируя в них современные технологии
Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис» Награду в номинации «Российская ИТ-экосистема года для бизнеса» получил Вячеслав Закоржевский, генеральный директор компании «МойОфис»
Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная Рустам Абдрахманов, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ СИБУР: Мы перестроились с позиции покупателя на позицию со-создателя и больше не зависим от тех, кто «где-то там» разрабатывает ПО. И именно так формируется новая российская экосистема ИТ в промышленности: устойчивая, компетентная и эффективная
Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO» Награду в номинации «Система управления операционными данными: проект года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»
Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными Гендиректор и сооснователь Postgress Professional Иван Панченко: Должны наступить события, которые сделают российские ИТ-продукты в реестре Минцифры более реальными
В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду. В номинации «Корпоративное почтовое решение года» победил почтовый модуль P7. Алексей Карасев, руководитель центра по работе с GR компании P7: Нам очень приятно получить эту награду.
Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: Руководство было готово к временному снижению качества ИТ-услуг в процессе перевода на отечественное ПО и обеспечило необходимое финансирование для реализации планов импортозамещения в сжатые сроки
Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager. Вручение награды «Серверная виртуализация: продукт года». Получает Павел Гуральник, гендиректор компания ISPsystem (входит в «Группа Астра»). Продукт — Vmmanager.
Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies Награду в номинации «Импортозамещение года в сфере корпоративных коммуникаций» получили Вадим Желтухин, директор по ИТ алмазодобывающей компании АЛРОСА, и Сергей Телевинов, исполнительный директор IVA Technologies
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации «Напитки Вместе» (АБ «ИнБев Эфес»): Составляющими успеха цифровой трансформации являются грамотная стратегия, обучение персонала, обеспечение безопасности, в том числе и персональных данных
Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье» Награду в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года» получил Вадим Гайсин, директор по привлечению клиентов, ИТ-экосистема «Лукоморье»
Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»: Доля серверной виртуализации будет снижаться из-за постепенного насыщения. Рынок будет расти за счет развития ПО для SDS, SDN, контейнеризации
Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve Награду в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» получил Рамиль Биккужин, генеральный директор МТС Exolve
Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС: Большая часть сотрудников от ИТ до юристов использует внешние ИИ-решения и платформы, генерируя десятки и сотни запросов в день. При этом никто точно не знает, какую информацию они отправляют ИИ-ботам
Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М» Награду в номинации «Разработчик года в области корпоративной виртуализации» получил Максим Ерофеев, коммерческий директор «ДАКОМ М»
Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место Александр Павлов, главный управляющий по развитию ИИ ВЭБ РФ: Глобальная технологическая гонка в сфере ИИ — это не фейк, а долгосрочный тренд. И у России есть все шансы занять в ней достойное место
Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services Награду в номинации «За вклад в развитие ИТ в сегменте B2B» получил Игорь Зарубинский, генеральный директор MWS Cloud и исполнительный директор МТС Web Services
Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software Награду в номинации «VDI: проект года» получили Андрей Легошин, руководитель службы поддержки VDI, ВТБ, Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис», Антон Груздев, генеральный директор MIND Software
Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии МТС-Банка: Рынок ожидает однозначной формализации регуляторных требований по работе банков в облаках с последующей либерализацией этих требований по мере развития смежных институтов
Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра» Награду в номинации «Виртуализация рабочих мест: проект года» получили Сергей Васильев, старший управляющий директор Сбербанка, директор департамента современных цифровых пользовательских решений, и Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра»
Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин Директор по ИТ «Технониколь» Владислав Уткин
В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов В номинации «Техническая поддержка ИТ-инфраструктуры. Компания года» награду получила «Айкон Групп». На сцену поднялся генеральный директор Александр Перунов
Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech Награду в номинации «Продукт года для ИИ-систем» получил Антон Юдин, руководитель направления развития технологий ИИ в продуктах «Скала^р» группы Rubytech
Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант Алексей Бондаренко, вице-президент, начальник Департамента управления данными Газпромбанка: При создании платформы стоял выбор: использовать готовое решение или разработать его самостоятельно. Оценив все плюсы и минусы, Газпромбанк выбрал второй вариант
Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

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