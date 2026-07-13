Мессенджер «Макс» попал под санкции «за шпионаж». VK тоже зацепило

Евросоюз ввел санкции против юрлица нацмессенджера «Макс» и связанного с ним холдинга VK. В официальном документе сказано, что «Макс» переполнен инструментами для слежки за пользователями. Ранее все приложения VK, в том числе и «Макс», были удалены из магазина американской компании Apple.

Кто под санкциями

Евросоюз ввел санкции против российского холдинга VK и его «дочки» – и юрлица нацмессенджера «Макс». Документ, в котором говорится о новых ограничениях, опубликован на сайте ЕС 13 июля 2026 г. и датирован этим же числом.

Юрлицо «Макса» – это АО «Инвестиционная Компания "Коммуникационная Платформа"». Отдельно санкции введены и против Елены Багудиной, которую власти Евросоюза называют генеральным директором этой компании.

На момент выпуска материала информация об учредителях и владельцах акций «Коммуникационной платформы» были засекречены – эти сведения недоступны в ЕГРЮЛ и смежных сервисах, например, в «Контур.Фокусе». Также отсутствовали данные и о гендиректоре компании. Она основана в ноябре 2024 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – «Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций» (код ОКВЭД – 64.30).

Согласно «Контур.Фокусу», Багудина была назначена гендиректором компании 8 ноября 2024 г. А 12 января 2026 г. была произведена корректировка сведений о юрицах, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Часть сведений о разработчике «Макса» скрыта

Как пишет ТАСС, санкции ЕС подразумевают для юрлиц блокировку активов, если таковые будут найдены на территории Европы. Физлицам также грозит запрет на въезд в страны ЕС.

Потенциальная причина

«Макс» – это мессенджер, появившийся весной 2025 г., что почти сразу повлекло за собой замедление любимых десятками миллионов россиян мессенджеров. Началось все в августе 2025 г. с отключения звонков в Telegram и WhatsApp*, а продолжилось в начале 2026 г. почти полным замедлением этих мессенджеров на территории России.

Разработку «Макса» передали «Коммуникационной Платформе» в июле 2025 г.

В официальном документе Евросоюза прямым текстом указано, что в «Максе» очень много шпионских инструментов. Одна и та же формулировка приведена в документе несколько раз, и звучит она следующим образом:

«По мнению многочисленных экспертов, приложение Max (в тексте приведено англоязычное название «Макса» – прим. CNews) располагает многочисленными возможностями слежки, способен собирать данные о других приложениях, установленных на телефонах, контролировать список контактов, идентифицировать местоположение пользователей и устанавливать автономные обновления. Внедрение и продвижение приложения Max российским государством сопровождалось репрессиями и блокировкой других независимых приложений, таких как WhatsApp** и Telegram, а также кампанией по ограничению использования VPN».

Документ Евросоюза

У нас все в порядке

Редакция CNews обратилась к представителям VK с вопросами, каковы будут последствия для «Макса» и всего холдинга VK, и как VK и «Макс» намерены отреагировать на санкции. Ответ был таким (он приведен без изменений): «Санкции ЕС не влияют на работу VK и МАХ. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме».

На вопрос CNews, что означает фраза «приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме», в VK не ответили.

© Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика Чем ответит VK, пока неизвестно

Напомним, в начале июня 2026 г. Apple удалила из своего магазина приложений мессенджер «Макс», а через несколько дней сделала то же со всеми оставшимися приложениями VK. Они до сих пор не возвращены в каталог, то есть недоступны ни для установки на iPhone и iPad, ни для обновления. На вопрос, какие действия холдинг предпринимает по возвращению приложений в App Store, представители VK не ответили.

В конце июня 2026 г. российские чиновники призвали покарать Apple за удаление софта VK из ее собственного магазина, которым он владеет безраздельно. Идею ответных мер продвигает депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил в выходной день, 27 июня 2026 г.

Всех за один раз

Новый документ Евросоюза накладывает санкции не только на VK, юрлицо «Макса» и персонально на Елену Багудину. В списке довольно много российских компаний, связанных с российскими сферами ИТ и телекома.

Например, ограничения наложены на компанию VAS Experts. Она занимается разработкой программного обеспечения для интернет-провайдеров.

Компания «Норси-Транс» тоже оказалась в новом санкционном списке. Это известный и довольно крупный интегратор систем для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), отмечают власти Евросоюза.

С СОРМ, сказано в документе, также связана российская компания «Цитадель». Ее упоминание тоже имеется в новом санкционном списке Евросоюза.

* WhatsApp** принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram** заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими