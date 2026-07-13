Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз

Российская отрасль дата-центров направила властям Московской области жалобу на рост аренды земли под дата-центрами. Новые правила могут привести к подорожанию аренды почти в 70 раз.

Земля не бесплатная

В Подмосковье вводятся новые принципы определения размера платы за аренду земли под строительство дата-центров, которые очень не понравились участникам отрасли ЦОДов. Как пишут «Ведомости», они уже направили жалобу властям Московской области, указывая, что по новым расценкам плата за аренду земли вырастет многократно.

В Ассоциации участников отрасли ЦОД подсчитали, что нововведение приведет к росту платежей по аренде в 68 раз. Между тем, представители ведомства отметили, что новые принципы определения размера арендной платы за аренду земли под строительство дата-центров «экономически обоснованы, прошли оценку регулирующего воздействия и соответствуют федеральному законодательству».

Ассоциация направила письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В нем она просит раскрыть причины повышения арендной платы в десятки раз и уточнить принципы ее расчета.

Что изменилось

На изменение стоимости аренды земли под дата-центрами в Подмосковье повлияло вступление в силу новых поправок к закону «О регулировании земельных отношений в Московской области». Эти изменения заработали в декабре 2025 г., подчеркивают «Ведомости».

Jordan Harrison / Unsplash Рост арендной платы операторы ЦОДов могут компенсировать за счет повышения собственных расценок

Согласно нововведениям, отныне в Подмосковье порядок расчета аренды государственной или муниципальной земли осуществляется на основе кадастровой стоимости конкретного участка, которая умножается на специальный коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования (ВРИ) земли (Кд).

Поправки изменили этот коэффициент для очень многих видов деятельности. Для жилой застройки он вырос с 4,2 до 6, для складов – с 6 до 15, для производственной деятельности – с 1,1 до 4,5 или более чем в четыре раза.

Одновременно с этим для ВРИ с кодом 6.8 «Связь» (ЦОДы относятся к этой категории), Кд вырос с 1,1 до 75, то есть сразу в 68,2 раза. Ассоциация участников отрасли ЦОД попросила Воробьева объяснить, как рассчитывается этот коэффициент.

Зачем нам ваши тысячи? Давайте миллионы

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что теперь операторы дата-центров будут платить за аренду земли не десятки тысяч рублей в год, а миллионы. Советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов подсчитал, что до изменений аренда «типичного участка» площадью 1 га с кадастровой стоимостью около 20 млн руб. стоила оператору ЦОД в пределах 30 тыс. руб., но не в месяц, а в год.

С вступлением новых правил в силу аренда редко подскочит. Если обычному дата-центру на несколько тысяч стоек нужно от 2 га земли, то аренда участка такой площади будет составлять 1-1,5 млн руб. в год, заявил Махмутов изданию.

Нужно больше ЦОДов

Несмотря на нововведения, в Московской области в ближайшие два-три года появится сразу несколько вместительных дата-центров. Издание приводит в пример несколько крупных ЦОДов, расположенных в Подмосковье. Это зеленоградский GreenBush на 2280 стоек, который занимает 2 га земли, а также «Авантаж» площадью примерно 3 га, вмещающий 2500 стоек и расположенный в Лыткарине. В марте 2026 г. в Дубне заработал ЦОД Key Point на 2000 стоек площадью 1,85 га.

По информации издания, до конца 2026 г. в Московской области должна заработать первая очередь дата-центра IXcellerate Vеshki в Мытищах, способного вместить 2500 стоек и занимающего площадь 2-3 га. На 2027–2028 гг. запланирован ввод в эксплуатацию коммерческого ЦОДа «Теракуб» в индустриальном парке «Руднево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» рядом с Некрасовкой на 1400 стоек на площадью 1-2 га, подчеркивают «Ведомости».

Пора осваивать российскую глубинку

Неназванный собеседник издания, участник сферы ЦОД в России, уверен – новые правила, которые повлекут за собой рост арендных платежей, не будут способствовать развитию российского рынка дата-центров.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин полагает, что из-за новых коэффициентов операторы ЦОДов сосредоточат свои усилия не на строительстве новых дата-центров, а на модернизации имеющихся.

Воронин отметил также, что многократный рост аренды земли под ЦОДы в Подмосковье вынудит компании размещать свои дата-центра в других регионах. Он подчеркнул, что на удалении от Москвы и Подмосковья и земля дешевле, и коэффициенты для расчета аренды ниже, плюс, по его словам, некоторые регионы даже предлагают льготы тем, кто задумывается о строительстве ЦОДов на их территории.