Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

CNews приглашает к участию в конференции «Цифровизация закупок 2026» 29 сентября.

Цифровизация закупок кардинально меняет управление снабжением, переводя рутинные операции в полностью автоматизированную экосистему.

Современные SRM-системы и торговые площадки берут на себя рутинные процессы: от автоматического сбора заявок до автоматизированного скоринга контрагентов и контроля исполнения договоров.

Внедрение сквозных цифровых процессов сводит к минимуму человеческий фактор, устраняет бумажный документооборот и ускоряет цикл закупки в несколько раз. Это позволяет закупщикам избавиться от операционной рутины и переключиться на стратегические задачи, такие как оптимизация цепочек поставок и управление рисками.

Главным драйвером развития сегодня выступает интеграция искусственного интеллекта и предиктивной аналитики.

Нейросети способны анализировать колоссальные массивы данных для точного прогнозирования спроса, динамики рыночных цен и надежности поставщиков.

Прозрачность цифровых платформ обеспечивает полную прослеживаемость каждой сделки. В результате цифровая трансформация превращает закупки из обслуживающей функции в мощный инструмент снижения издержек и повышения маржинальности всего бизнеса.

Регистрация на конференцию «Цифровизация закупок 2026».

Цифровизация процедур

Какие закупочные процедуры необходимо цифровизировать в первую очередь?

Способны ли современные SRM-платформы полностью закрыть потребности крупного бизнеса?

Какие подводные камни существуют в процессе цифровизации закупок?

Как бизнесу избежать ловушки технологического монополизма при выборе ключевого поставщика ИТ-решений для закупок?

Как автоматизация помогает закупкам соответствовать стандартам аудита и жесткому внутреннему комплаенсу?

Какие KPI внедрения ИТ-систем в закупках действительно важны для генерального и финансового директоров?

Технологии и безопасность

Как миграция на новые базы данных и операционные системы влияет на быстродействие высоконагруженных закупочных систем?

Как связать разрозненное ПО (ERP, SRM, внешние торговые площадки, MDM-системы) в единую экосистему без потери данных?

Готовы ли службы безопасности согласовывать SaaS-решения для закупок, или жесткие требования к локализации данных вынуждают строить собственную инфраструктуру?

Как надежно защитить коммерческую тайну и данные о сделках в закупочном контуре при резком росте числа целевых кибератак?

Как автоматизировать подписание контрактов, обходя трансграничные и технологические сложности с верификацией подписей?

Помогают ли визуальные конструкторы быстро перестраивать логику закупок под новые рыночные реалии или это маркетинговый миф?

Взаимодействие с поставщиками

Как цифровизировать закупки в условиях, когда логистические маршруты и финансовые потоки постоянно меняются?

Какие инструменты автоматической проверки контрагентов дают наиболее точную аналитику для отсева ненадежных компаний?

Взлетели ли корпоративные B2B-маркетплейсы (e-shop), или закупщики по-прежнему предпочитают искать мелкие позиции вручную?

Как заставить консервативных подрядчиков активно использовать ваши SRM-системы и личные кабинеты, минимизируя общение по телефону?

Искусственный интеллект в закупках

Где брать чистые исторические данные для обучения моделей, если в последние годы рынок штормило, а старые базисы больше не работают?

Подходят ли большие языковые модели (LLM) для автоматического анализа сотен страниц технических заданий и договоров?

Смогут ли цифровые закупщики полностью автономно вести торги с цифровыми продавцами на площадках?

Способны ли нейросети качественно прогнозировать стоимость товаров на волатильных рынках?

Можно ли доверить ИИ окончательный выбор победителя тендера?

Тренды рынка

Станет ли рынок SRM-систем полем боя нескольких крупнейших ИТ-гигантов, или на нем останется место для независимых нишевых игроков?

Насколько современные системы управления закупками универсальны для масштабирования бизнеса на разные страны и юрисдикции?

Как преодолеть цифровой разрыв между крупными корпорациями-лидерами и средним/малым бизнесом, который все еще ведет закупки в Excel?

Как сбалансировать стоимость проекта по цифровизации закупок в условиях дефицита квалифицированных ИТ-кадров?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, уже использующих электронные закупки или планирующие их использовать, электронных торговых площадок, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения, а также аналитики и независимые эксперты.

Регистрация на конференцию «Цифровизация закупок 2026».