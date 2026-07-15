CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Законодательство Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Facebook* с помощью ИИ выявляет и увольняет сотрудников с проблемами со здоровьем

Сотрудники ИТ-гиганта Meta* в США обратились в суд. Они обвиняют работодателя в том, что его ИИ-система в рамках недавнего крупного сокращения штатов составляла дискриминационные списки на увольнение, выбирая тех, кто имеет какие-либо проблемы со здоровьем.

Иск сотрудников

Сотрудники Meta Platforms* подали в федеральный суд Окленда (штат Калифорния, США) иск, обвинив технологического гиганта в использовании ИИ-ассистентов для оценки и ранжирования сотрудников в дискриминационном списке на увольнение, пишет Reuters.

Истцы, а это 26 человек, представляющих шесть штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также округ Колумбия, утверждают, что увольнения непропорционально сильно затронули людей, пропускающих работу по больничным из-за проблем со здоровьем или для ухода за членами семьи.

Компания нарушила федеральные законы, запрещающие дискриминацию или преследование работников с ограниченными возможностями, находящихся в медицинском отпуске или беременных, говорится в обвинительном заявлении. Авторы указали также, что Meta* не провела тестирование своих ИИ-систем на предмет предвзятости, нарушив законы Калифорнии и Нью-Йорка.

modern-office-700.jpg

Tim van der Kuip / unsplash.com
Сотрудники американской корпорации утверждают, что ИИ-системы работодателя дискриминировали их по принципу состояния здоровья

Представитель Meta* заявил, что эти утверждения необоснованны, а «решения по управлению персоналом и организационные решения принимались и принимаются людьми, а не искусственным интеллектом».

Масштабные увольнения в ИТ-гиганте

Податели иска получили от работодателя уведомление о том, что их рабочие места будут сокращены начиная с 22 июля. Они добиваются решения суда, запрещающего увольнять их, пока их претензии рассматриваются в арбитраже.

В мае 2026 г. компания Meta* уволила 10% своего персонала (почти 8 тыс. человек). Сокращение штата было заявлено как реорганизация в рамках увеличения инвестиций в ИИ, который ставится во главу угла как в продуктах компании, так и во внутренних процессах.

В августе 2025 г. во внутренней служебной записке генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил о планах по созданию «суперинтеллекта» в Metа* и об изменениях в структуре Superintelligence Labs (MSL). Двумя месяцами ранее он заявлял, что планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в вычислительную ИТ-инфраструктуру для развития искусственного интеллекта.

Слежка за сотрудниками

Подавшие на Meta* иск сотрудники утверждают, что для отбора кандидатов на увольнение использовался ряд внутренних систем с поддержкой ИИ, в том числе языковой помощник Metamate, обученный на данных из переписки и документов работников; а также показатели производительности, рассчитанные на основе анализа нажатий клавиш на рабочих компьютерах, содержимого экранов, электронной почты и истории браузера.

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе
Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе Бизнес

В июне 2026 г. CNews писал о том, что Meta* приостановила работу программы под названием Model Capability Initiative (MCI), которая отслеживает каждое движение — нажатия клавиш, щелчки мыши — и контент, отображаемый на экранах компьютеров, и использует эти данные для обучения моделей искусственного интеллекта. Корпорации пришлось уступить требованию более 1,6 тыс. инженеров, подписавших петицию против MCI, работа которой вызвала у них серьезные опасения по поводу «конфиденциальности, согласия и доверия на рабочем месте».

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории России

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Акции IBM рухнули на четверть за один день. Это крупнейшее падение за всю историю наблюдений

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще