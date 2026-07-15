CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

26% российских ИТ-специалистов мечтают уволиться с работы в течение первых месяцев после получения должности. Среди основных причин – несоответствие предложенных условий работы реальности. Нагрузка больше, другие задачи, неправильный график – все это вынуждает работников ИТ-сферы искать нового работодателя, не тратя свою жизнь на работу в компании, которая им не подходит.

Я устал, я ухожу

В России среди работников ИТ-сферы наметилась тенденция «оперативного увольнения». Примерно каждый четвертый российский ИТ-специалист (26%) начинает задумываться об уходе из компании в течение первых месяцев с момента трудоустройства, сообщили CNews представители российской платформы онлайн-рекрутинга и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job.

Это пока не самый худший результат среди всех отраслей российской экономики, но CNews писал, что ситуация в ИТ-сфере ухудшается – конкуренция на вакансии растет, диплом не гарантирует хорошую работу, а платят многим меньше, чем они рассчитывали.

Наиболее высокая доля специалистов, задумавшихся о смене работы в течение нескольких месяцев после получения должности, зафиксирована в автомобильном бизнесе. Здесь она составляет 50%, на втором месте идут маркетинг, реклам и PR с результатом 47%, а замыкает тройку лидеров HR с 46%.

spec600.jpg

FreePik
Некоторые ИТ-специалисты готовы уйти в первый же день

ИТ-сфера в этом рейтинге на шестом месте со своими 26%. впереди нее сфера безопасности (28%) и рабочий персонал (29%).

Обещания и реальность

Опросы hh.ru и Dream Job проходили в июне 2026 г. и затронули свыше 1300 российских соискателей и почти 1300 сотрудников, имевших опыт увольнения в первые шесть месяцев работы. Иными словами, собранная статистика весьма актуальна.

В первые шесть месяцев с работы хотя раз увольнялись 64% россиян. Эксперты Dream Job выяснили, что ранний уход новых сотрудников в большинстве случаев связан с разрывом между обещаниями работодателя и условиями.

Иными словами, работники устраивались в компанию на одних условиях, а получили по итогу совсем другие. Чаще всего расхождение между обещаниями работодателя и реальной обстановкой коснулись общей нагрузки, рабочего графика и круга задач, которые были поручены к выполнению.

Главные расхождения между ожиданиями и рабочими условиями

Что не совпало с ожиданиями
Доля респондентов
Зарплата, выплаты и бонусы
20%
Объем нагрузки
15%
График и переработки
12%
Реальные задачи
10%
Процессы и хаос в работе
8%
Руководитель
7%
Отношение к сотрудникам
6%
Условия труда и рабочее место
5%
Команда
4%
Атмосфера и культура
4%

Источник: hh.ru и Dream Job

Несоответствие ожиданий и реальности во значительной массе случаев оказалось настолько серьезным, что многие соискатели вообще не стали бы тратить свое время на трудоустройство и отказались бы от предложения работы, если бы знали, что так будет. В этом признались более половины респондентов если бы они получили более честную информацию до составления трудового договора, то свою подпись под ним они бы не оставили.

72% участников опроса считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Иначе говоря, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не сообщали о них кандидатам заранее, отмечают аналитики Dream Job.

Исследование платформы hh.ru тоже показывает, что причины ухода часто связаны с расхождением ожиданий и рабочего опыта. Например, у 56% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода. Стиль управления не устроил 38% опрошенных, а каждый четвертый сообщил, что начальник не занимался его адаптацией.

Время – самый ценный ресурс

У российских специалистов различных сфер решение об уходе формируется довольно быстро, обнаружили авторы исследования. К примеру, 64% респондентов поняли, что нужно срочно искать новую работу, буквально в течение первого месяца.

ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако»
ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако» Маркет

Многим потребовалось для этого еще меньше времени. Например, 23% участников опроса уяснили для себя, что в нынешней компании им будет плохо, уже в течение первой недели.

Однако есть и те, кто сделали такой вывод молниеносно. 10% хватило всего лишь одного рабочего дня, чтобы понять, что им с этой компанией не по пути.

Миллениалов в кабинете не запереть

Вероятность того, что новый сотрудник уволится в кратчайшие сроки, особенно обнаружив, что реальные условия работы не соответствуют обещанным, очень сильно зависит от его возраста. Притом лидеры в этом плане вовсе не зумеры, а миллениалы.

По данным hh.ru, чаще всего об уходе задумывались сотрудники в возрасте 35-44 лет – таковых среди них насчитывается 38%, На втором месте россияне 25-34 лет от роду (37%), на третьем – представители возрастной группы 45-54 лет (36%).

А вот среди тех, кому сейчас меньше 25 лет, о скорейшем уходе с новой работы задумывались лишь 29%. В группе 55+ таковых еще меньше – 21%.

Схожую возрастную картину показал и опрос Dream Job. В нем работники 35-44 лет составили основной костяк уже уволившихся – на них пришлось 46% случаев раннего ухода.

И опыт, сын ошибок трудных

Уход из компании в кратчайшие сроки после трудоустройства из-за несоответствия ожиданий и реальности не всегда идет на пользу работникам. К примеру, такая запись в трудовой книжке может не устроить одного или нескольких будущих работодателей.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Но если бы у соискателей было больше информации, многие и вовсе не стали бы устраиваться на работу в компанию, из которой потом так поспешно сбежали. Принять более точное решение респондентам помогли бы честные отзывы сотрудников – этот вариант выбрали 53%. Еще 36% хотели бы увидеть пример обычного рабочего дня, 32% были бы рады получить более подробное описание задач, а 30% не отказались бы от информации о подлинной нагрузке и переработках. Информацию о зарплате и бонусах назвали 24% участников исследования, а сведения о причинах увольнений из компании – 19%.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», – сказал CNews Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Акции IBM рухнули на четверть за один день. Это крупнейшее падение за всю историю наблюдений

SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Facebook с помощью ИИ выявляет и увольняет сотрудников с проблемами со здоровьем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще