Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

26% российских ИТ-специалистов мечтают уволиться с работы в течение первых месяцев после получения должности. Среди основных причин – несоответствие предложенных условий работы реальности. Нагрузка больше, другие задачи, неправильный график – все это вынуждает работников ИТ-сферы искать нового работодателя, не тратя свою жизнь на работу в компании, которая им не подходит.

Я устал, я ухожу

В России среди работников ИТ-сферы наметилась тенденция «оперативного увольнения». Примерно каждый четвертый российский ИТ-специалист (26%) начинает задумываться об уходе из компании в течение первых месяцев с момента трудоустройства, сообщили CNews представители российской платформы онлайн-рекрутинга и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job.

Это пока не самый худший результат среди всех отраслей российской экономики, но CNews писал, что ситуация в ИТ-сфере ухудшается – конкуренция на вакансии растет, диплом не гарантирует хорошую работу, а платят многим меньше, чем они рассчитывали.

Наиболее высокая доля специалистов, задумавшихся о смене работы в течение нескольких месяцев после получения должности, зафиксирована в автомобильном бизнесе. Здесь она составляет 50%, на втором месте идут маркетинг, реклам и PR с результатом 47%, а замыкает тройку лидеров HR с 46%.

FreePik Некоторые ИТ-специалисты готовы уйти в первый же день

ИТ-сфера в этом рейтинге на шестом месте со своими 26%. впереди нее сфера безопасности (28%) и рабочий персонал (29%).

Обещания и реальность

Опросы hh.ru и Dream Job проходили в июне 2026 г. и затронули свыше 1300 российских соискателей и почти 1300 сотрудников, имевших опыт увольнения в первые шесть месяцев работы. Иными словами, собранная статистика весьма актуальна.

В первые шесть месяцев с работы хотя раз увольнялись 64% россиян. Эксперты Dream Job выяснили, что ранний уход новых сотрудников в большинстве случаев связан с разрывом между обещаниями работодателя и условиями.

Иными словами, работники устраивались в компанию на одних условиях, а получили по итогу совсем другие. Чаще всего расхождение между обещаниями работодателя и реальной обстановкой коснулись общей нагрузки, рабочего графика и круга задач, которые были поручены к выполнению.

Главные расхождения между ожиданиями и рабочими условиями

Что не совпало с ожиданиями Доля респондентов Зарплата, выплаты и бонусы 20% Объем нагрузки 15% График и переработки 12% Реальные задачи 10% Процессы и хаос в работе 8% Руководитель 7% Отношение к сотрудникам 6% Условия труда и рабочее место 5% Команда 4% Атмосфера и культура 4%

Источник: hh.ru и Dream Job

Несоответствие ожиданий и реальности во значительной массе случаев оказалось настолько серьезным, что многие соискатели вообще не стали бы тратить свое время на трудоустройство и отказались бы от предложения работы, если бы знали, что так будет. В этом признались более половины респондентов если бы они получили более честную информацию до составления трудового договора, то свою подпись под ним они бы не оставили.

72% участников опроса считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Иначе говоря, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не сообщали о них кандидатам заранее, отмечают аналитики Dream Job.

Исследование платформы hh.ru тоже показывает, что причины ухода часто связаны с расхождением ожиданий и рабочего опыта. Например, у 56% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода. Стиль управления не устроил 38% опрошенных, а каждый четвертый сообщил, что начальник не занимался его адаптацией.

Время – самый ценный ресурс

У российских специалистов различных сфер решение об уходе формируется довольно быстро, обнаружили авторы исследования. К примеру, 64% респондентов поняли, что нужно срочно искать новую работу, буквально в течение первого месяца.

Многим потребовалось для этого еще меньше времени. Например, 23% участников опроса уяснили для себя, что в нынешней компании им будет плохо, уже в течение первой недели.

Однако есть и те, кто сделали такой вывод молниеносно. 10% хватило всего лишь одного рабочего дня, чтобы понять, что им с этой компанией не по пути.

Миллениалов в кабинете не запереть

Вероятность того, что новый сотрудник уволится в кратчайшие сроки, особенно обнаружив, что реальные условия работы не соответствуют обещанным, очень сильно зависит от его возраста. Притом лидеры в этом плане вовсе не зумеры, а миллениалы.

По данным hh.ru, чаще всего об уходе задумывались сотрудники в возрасте 35-44 лет – таковых среди них насчитывается 38%, На втором месте россияне 25-34 лет от роду (37%), на третьем – представители возрастной группы 45-54 лет (36%).

А вот среди тех, кому сейчас меньше 25 лет, о скорейшем уходе с новой работы задумывались лишь 29%. В группе 55+ таковых еще меньше – 21%.

Схожую возрастную картину показал и опрос Dream Job. В нем работники 35-44 лет составили основной костяк уже уволившихся – на них пришлось 46% случаев раннего ухода.

И опыт, сын ошибок трудных

Уход из компании в кратчайшие сроки после трудоустройства из-за несоответствия ожиданий и реальности не всегда идет на пользу работникам. К примеру, такая запись в трудовой книжке может не устроить одного или нескольких будущих работодателей.

Но если бы у соискателей было больше информации, многие и вовсе не стали бы устраиваться на работу в компанию, из которой потом так поспешно сбежали. Принять более точное решение респондентам помогли бы честные отзывы сотрудников – этот вариант выбрали 53%. Еще 36% хотели бы увидеть пример обычного рабочего дня, 32% были бы рады получить более подробное описание задач, а 30% не отказались бы от информации о подлинной нагрузке и переработках. Информацию о зарплате и бонусах назвали 24% участников исследования, а сведения о причинах увольнений из компании – 19%.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», – сказал CNews Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.