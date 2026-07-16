ФСБ создаст реестр браузеров, обязанных устанавливать российские сертификаты безопасности

В России легализована работа Национального удостоверяющего центра (НУЦ), который с 2022 г. функционирует на базе НИИ «Восход». НУЦ будет выдавать сертификаты безопасности владельцам сайтов, информационных систем, российских программ для ЭВМ и участников корпоративного информационного взаимодействия. Также будет создан реестр российских веб-браузеров, разработчики которых обязаны будут устанавливать сертификаты безопасности НУЦ с поддержкой международных криптографических алгоритмов.

Национальный удостоверяющий центр

Президент России Владимир Путин подписал второй пакет поправок в законодательство, направленных на противодействие мошенничеству в сфере ИКТ. Документ был разработан Правительством весной 2026 г. Госдума утвердила его в первом чтении, летом 2026 г. - во втором и третьем чтениях.

Одна из частей закона посвящена созданию Национального удостоверяющего центра (НУЦ). Де-факто данный центр уже был создан в 2022 г. на базе подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Положение о НУЦ было включено еще в первую версию законопроекта, но во втором чтении оно было в значительной степени изменено.

В числе прочего закон ввел ряд понятий.

Фото: © Grigorenko / Фотобанк Фотодженика В России будет создан реестр российских веб-браузеров, разработчики которых обязаны будут устанавливать сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

Ключ идентификации - это уникальная последовательность символов, которая позволяет идентифицировать информационную систему или сайт в сети интернет или лицо, владеющее уникальной последовательностью символов, и которая известна только владельца такой системы/сайта.

Также ключ идентификации может быть известен лицу, уполномоченного его владельцем, и лицу, получившему такую последовательность в рамках закона.

Ключ аутентификации - это уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом идентификации и предназначенная для аутентификации информационной системы и сайта в сети интернет или лица, владеющего ключом идентификации.

Кто будет создавать и прекращать действия сертификатов безопасности НУЦ

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством на осуществление функции в сфере использования сертификатов безопасности НУЦ (скорее всего это будет Минцифры), будет создавать сертификаты безопасности НУЦ и выдавать такие сертификаты владельцам информационных систем, сайтов в интернете, разработчикам программ для ЭВМ (включенным в Единый реестр российских программ для ЭВМ) и участникам информационного взаимодействия в корпоративной информационной системе (КИС).

Норма о том, что сертификаты безопасности НУЦ будут выдаваться только тем разработчикам программ для ЭВМ, чьи продукты включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ, появилась в ходе второго чтения, в первоначальной версии законопроекта не было.

Также данный орган будет: прекращать действие сертификатов безопасности; осуществлять в соответствии с правилами подтверждения владения ключом идентификации подтверждения владения заявителем на получение сертификата безопасности ключом идентификации, соответствующим ключу аутентификации, указанному им для получения сертификата безопасности НУЦ; устанавливать сроки действия сертификатов безопасности НУЦ; создавать по обращениям заявителей на получение сертификатов безопасности ключи идентификации и ключи аутентификации; проверять уникальность ключей аутентификации в реестре сертификатов безопасности.

Кроме того, данный орган будет вести реестр сертификатов безопасности НУЦ, в том числе сертификатов, действие которых прекращено досрочно. Реестр будет включать в себя информацию, содержащую в сертификатах безопасности НУЦ, и информацию о датах прекращения действия таких сертификатов с указанием оснований прекращения действия. Также данный орган установит порядок ведения реестра сертификатов безопасности, порядок доступу к реестру сертификатов безопасности и обеспечит доступ любым лицам к информации, содержащейся в реестре сертификатов безопасности, в том числе с использованием сети интернет. Информация, содержащая в реестре сертификатов безопасности, подлежит хранению в течение всего срока деятельности НУЦ.

Минцифры по согласованию с ФСБ (Федеральная служба безопасности) установит требования к порядку реализации функции Национального удостоверяющего центра и исполнения обязанностей НУЦ. Также Минцифры по согласованию с ФСБ и со ФСТЭК (Федеральная служба по технологическому и экспортному контролю) установит требования к: сертификатам безопасности НУЦ, порядку их создания, выдачи, использования и прекращения действия; аутентификации с использованием сертификатов безопасности НУЦ информационной системы, сайтов, разработчиков программ для ЭВМ (включенным в Единый реестр российских программ для ЭВМ) и участников электронного взаимодействия в КИС; порядку подтверждения с использованием сертификатов безопасности НУЦ целостности и подлинности происхождения из России программ для ЭВМ (сведения о которых включены в Единый реестр программ для ЭВМ).

В аналогичном порядке будут установлены требования к организации с использованием сертификатов НУЦ электронного взаимодействия государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных предприятий, Центробанка и иных организаций с информационной системой, сайтом и участником электронного взаимодействия в КИС. Такое взаимодействие должно происходить в соответствие с правилами и принципами, установленными национальными стандартами в области криптографической безопасности.

Кроме того, Минцифры установит правила подтверждения владения ключом идентификации. Под подтверждением владения ключом идентификации понимается получение НУЦ доказательств того, что лицо, обратившееся за получением сертификата безопасности НУЦ, владеет ключом идентификации, который соответствует ключу аутентификации, указанному данным лицом для получения такого сертификата. Кроме того, Минцифры установит требования к техническим средствам ГИС (государственная информационная система) Национального удостоверяющего центра и будет осуществлять подтверждения соответствия технических средств этим требованиям.

Конфиденциальность ключей идентификации

Национальный удостоверяющий центр будет обязан хранить информацию о реквизитах основного документа, удостоверяющего личность заявителя на получение сертификата безопасности - физического лица, и сведения о наименовании, номере и дате выдачи документа, подтверждающего право лица, выступающего от имени заявителя на получение сертификата безопасности - юридического лица или государственного органа, обратившегося за получением сертификата безопасности НУЦ. НУЦ будет обязан хранить указанные информацию и сведения в течении всего срока деятельности центра. Хранение указанных информации и сведений можно осуществляться в форме, позволяющей проверять их целостность и достоверность.

Также НУЦ будет обязан; выполнять порядок реализации своих функций и исполнения своих обязанностей, установленный НУЦ в соответствие с требованиями Минцифры; информировать заявителя на получение сертификата безопасности об условиях и о порядке использования сертификата, необходимых для использования такого сертификата, о рисках, связанных с использованием такого сертификата, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности при его использовании; обеспечить актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов безопасности, и ее защиту от неправомерного доступа к указанной информации, уничтожения, модификации, блокирования указанной информации; предоставить безвозмездно любому лицу по его обращению в соответствии с установленным порядок доступа к реестру сертификатов безопасности информацию, в том числе информацию о досрочно прекративших действие сертификатах безопасности НУЦ; обеспечить конфиденциальность созданных НУЦ ключей аутентификации.

При этом НУЦ будет обязан отказать заявителю на получение сертификата безопасности в создании такого сертификата, если заявитель не подтвердил, что он владеет ключом идентификации, который соответствует ключу аутентификации, указанному заявителем на получение сертификата безопасности для получения такого сертификат. Также НУЦ будет обязан отказать заявителю в создании сертификата безопасности в случае отрицательного результата проверки в реестре сертификатов безопасности уникальности ключа аутентификации, указанного заявителем на получение сертификата безопасности. Национальному удостоверяющему центру будет запрещено указывать в созданном им сертификате безопасности ключ аутентификации, который содержится во включенном в реестр сертификатов безопасности сертификате безопасности

Заявитель на получение сертификата безопасности, получивший сертификат безопасности НУЦ, обязан обеспечить конфиденциальность ключа идентификации, соответствующего ключу аутентификации, содержащему в сертификате безопасности НУЦ;. В случае нарушения конфиденциальности такого ключа заявитель будет обязан в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении сообщить об этом в НУЦ. По истечении срока действия данного ключа идентификации заявитель будет обязан незамедлительно его уничтожить.

Создание, выдача и прекращение действия сертификатов безопасности НУЦ осуществляется НУЦ с использованием ГИС НУЦ. Положение о ГИС НУЦ утверждается Правительством по согласованию с ФСБ и ФСТЭК Оператор ГИС НУЦ определяется Правительством по согласованию с ФСБ.

Различия между российскими и международными криптографическими алгоритмами

ГИС НУЦ включает в себя две информационных системы. Одна из них будет использоваться для создания сертификатов безопасности НУЦ с применением российских криптографических алгоритмов и технических средств ГИС НУЦ. То есть речь идет о сертификатах, созданных на основе ГОСТ для использования внутри России. Другая информационная система будет использоваться для создание сертификатов безопасности НУЦ с применяем криптографических алгоритмов, не являющихся российскими, и технических средств ГИС НУЦ. То есть речь идет о международных криптографических алгоритмах (RSA / ECDSA), на которых работают сайты и стандартные протоколы шифрования в интернете (TLS/HTTPS).

НУЦ и его работники несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответсвии с законодательством России за неисполнение обязанностей, установленных данным саклям и иных нормативных актов, и порядком реализации функции НУЦ и исполнения обязанностей НУЦ.

Информация, выданная НУЦ и подтверждающая присвоение указанном в ней ключа аутентификации информационной системы и сайта, владельцам которых выдана эта информация (или подтверждающая владение таким ключом аутентификации лицом, получившим эту информацию в установленном законом порядке), используется для обеспечения устойчивого и защищенного взаимодействия с информационной системой и сайтом, их аутентификации и подтверждения владениям ими, а также для подтверждения целостности и подлинности происхождения из России программы для ЭВМ (сведения о которой включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ) или проведения аутентификации участников электронного взаимодействия в КИС и организации защищенного взаимодействия с таким участником.

Плата за выдачу сертификатов безопасности

К сертификатам безопасности НУЦ относятся: сертификат, предназначенный для создания на его основе других сертификатов безопасности НУЦ (корневой сертификат НУЦ); сертификат, содержащей сведения об информационной системе либо сайте в сети интернет и используемый для проведения их аутентификации и организации защищенного взаимодействия с ними; сертификат, содержащий сведения о владении информационной системой либо сайтом в сети интернет и используемый для проведения их аутентификации, подтверждения владения ими государственным органом, физическим или юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и организации защитного взаимодействия с такими информационной системой и сайтом; сертификат, содержащей сведения о разработчики программы для ЭВМ, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ; сертификат, содержащий сведения об участниках электронного взаимодействия в КИС и используемый для проведения их аутентификации и организации защищенного взаимодействия с ними.

Сертификаты безопасности НУЦ выдаются НУЦ на основании соглашения между ним и заявителем на получение сертификата безопасности. Создание и выдача сертификатов безопасности НУЦ может осуществляться за плату. Размер платы за создание и выдачу сертификата безопасности НУЦ не должен превышать предельный размер, порядок определения которого установит Правительством. При этом создание и выдача сертификатов НУЦ по заявлению государственного органа, органа местного самоуправления, Центробанка и организаций из перечня, установленного Правительством, будет осуществляться бесплатно.

В сертификате безопасности НУЦ указывается дата начала его действия. Информация о сертификате безопасности НУЦ должна быть внесена НУЦ в реестр сертификатов безопасности не позднее указанной в нем даты начала действия такого сертификата.

Сертификат безопасности НУЦ прекращает своей действие в следующих случаях: в связи с истечением установленного срока его действия; на основании заявления лица, получившего сертификат безопасности НУЦ, поданного в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа; в случаях, определенных соглашением между НУЦ и заявителем на получение сертификата безопасности; в иных случаях, установленных Правительством по согласованию с ФСБ. Информация о прекращении действия сертификата безопасности НУЦ должна быть внесена НУЦ в реестр сертификатов безопасности в течение 12 часов с момента наступления соответствующих обстоятельств.

Некоммерческая организация по выдаче сертификатов НУЦ для разработчиков программ для ЭВМ

Правительство по согласованию с ФСБ вправе определить некоммерческую организацию, осуществляющую функцию НУЦ по приему заявлений на создание или прекращение действия сертификата безопасности НУЦ. выданного владельцу программ ЭВМ (сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ). По таким заявлениям сертификаты безопасности безопасности НУЦ должны создаваться на основании корневого сертификата безопасности НУЦ.

Порядок создания и выдачи НУЦ сертификатов безопасности по таким заявлениям устанавливается в соглашении о взаимодействии этой некоммерческой организации и НУЦ, существенные условия которого определяются Минцифры по согласованию с ФСБ. Первая версия законопроекта содержала норму, согласно которой хостинг-провайдеры и доменные регистраторы могли бы выдавать сертификаты безопасности НУЦ владельцам информационных систем и сайтов в интернете, но во II чтении от этой нормы отказались.

Обязанность по установке сертификатов НУЦ для разработчиков средств шифрования

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных средств, информационны систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровадьных средств , обязаны при осуществлении своей деятельности в отношении шифровальных средств, используемых для доступа к информации, размещенной в сети интернет, обеспечить предварительную установку и использование в шифровальных средствах действующего корневого сертификатов безопасности НУЦ.

Такие сертификаты должны быть созданы с использованием информационной системы ГИЦ НУС с применением российских криптографических алгоритмов. Аналогичная обязанность ложится на организации, имеющие лицензии на выполнению работ и оказание услуг в области шифрования информации и технического обслуживания шифровальных средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных средств.

Реестр российских веб-браузеров и обязанность по установке сертификатов НУЦ

Во втором чтении была добавлена норма, согласно которой Правительство по согласованию с ФСБ утвердит перечень разработчиков российских программ для ЭВМ, предназначенных для обеспечения доступа к информации, размещенной на сайтах в сети интернет, которые обязаны обеспечить предварительную установку и использованием в указанных программах действующих корневых сертификатов безопасности НУЦ. При этом должна использоваться информационная система ГИЦ НУЦ, использующая международные криптографические алгоритмы. В то же время не должно допускаться ущерба для проведения аутентификации и организации взаимодействия, подтверждения целостности и подлинности происхождения программ для ЭВМ, которые осуществляются взаимодействия с международными стандартами.

То есть речь идет о создании реестра российских веб-браузеров. Основным российским браузером является «Яндекс.Браузер». По данным Statcounter, он занимает на российском рынке долю 25-26%, уступая Google Chrome (52%). Также свои браузеры раньше делали «Ростелеком» («Спутник») и VK (Atom), но они были закрыты. В то же время в России разрабатываются защищенные браузеры на базе Chromium-Gost, предназначенные для сборки внутри ОС Astra Linux, «Ред ОС», «Аврора» и др.

Государственные органы и организации при осуществлении электронного взаимодействия обязаны обеспечить осуществление электронного взаимодействия с применением сертификатов безопасности НУЦ, созданных с использованием информационной системы ГИС НУЦ, использующей российские криптографические алгоритмы. Правительство будет вправе установить случаи обязательного использования сертификата безопасности НУЦ. В банковской и финансовой сфере Правительство должно будет согласовать это с Центробанком.