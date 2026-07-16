Главный микроэлектронный холдинг России вложил в активы более $2 млрд

Общий объем инвестиций группы «Элемент» в активы с момента основания в 2019 г. превысили $2 млрд или около 155 млрд руб. Несмотря на это холдинг закончил 2025 г. с чистым убытком, а акции компании обрушились до 8 копеек за штуку.

Масштаб вложений

Как стало известно CNews, совокупные инвестиции микроэлектронного холдинга «Элемент» в свои активы с момента основания компании в 2019 г. превысили $2 млрд (около 155 млрд руб. по текущему курсу). Это следует из презентации руководителя по науке АО «Нанотроника» (входит в «Элемент») Елены Абрамовой. Документ есть в распоряжении CNews.

Представители «Элемента» не стали комментировать объем инвестиций и вопрос о том, сколько средств из $2 млрд были бюджетными и на что они пошли.

Однако из финансового отчета холдинга за 2025 г. известно, что объем финансирования программы развития ПАО «Элемент» в 2023-2025 гг. составил 60,1 млрд руб. То есть чуть меньше половины от общего объема инвестиций за семь лет.

Основные проекты

Согласно отчетности за 2025 г., большая часть инвестиций (22 млрд руб.) пошла на создание серийного производства силовой электроники (проект «Кубик»).

«Элемент» «Элемент» вложил в свои активы $2 млрд за семь лет

7,6 млрд руб. «Элемент» потратил на инвестиции в проект «Фаб200» - производство микроэлектроники по технологии 180/90 нм на пластинах диаметром 200 мм.

Еще 3,9 млрд руб. пошла на реконструкцию производственных мощностей АО «ЗПП» для производства металлокерамических корпусов. И 1,7 млрд руб. «Элемент» вложил» в проект «Электро» — серийное производство силовых модулей и блоков, за которое отвечает ООО «Элемент-Технологии».

Инвестиции «Элемента» в расширение мощностей и разработку продуктов и технологий в 2025 г. составили 20,3 млрд руб. Большая часть (11,4 млрд руб.) пошла на разработку технологий. В 2024 г. объем инвестиций составил 22 млрд руб. (9,7 млрд — на расширение мощностей, 8,7 млрд — на разработку технологий и 3,6 млрд — на работку продуктов), а в 2023 г. — 17,8 млрд руб. (8,2 млрд — в расширение мощностей, 6 млрд руб. в разработку технологий и 3,5 млрд в разработку продуктов).

Много или мало

«2 млрд долларов - это рекорд для России, но скромно по мировым меркам», - рассказал CNews глава «Троичных Технологий» Александр Тимошенко.

По мнению Тимошенко этих средств хватит на отдельные ниши (GaN, силовая электроника), но не на вложения в строительство производства полного цикла. «Потребуются еще сотни миллиардов рублей», - отмечает он.

Ежегодные глобальные капитальные вложения производителей чипов в 2025–2026 гг. оцениваются в $185–200 млрд, рассказал CNews Роман Тиняев, партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners.

По его словам, доминируют азиатские игроки: TSMC ($40–56 млрд в год), Samsung ($36–40 млрд в год), SK Hynix ($15–20 млрд в год). В США траты Intel и Micron совокупно составляют $45–50 млрд в год, что сопоставимо с Азией.

Строительство одной современной фабрики передовых технологических норм сегодня требует десятков миллиардов долларов, рассказал CNews Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL.

«Однако такое сравнение не совсем корректно, поскольку российская отрасль решает иные задачи, - поясняет эксперт. - Для отрасли такого масштаба это уже инвестиции системного уровня, которые способны изменить структуру производственных мощностей, а не просто модернизировать отдельные предприятия».

При этом важно корректно понимать термин «полный цикл». Если речь идет о производстве современной цифровой микроэлектроники без зависимости от иностранных технологий (включая литографическое оборудование, технологические материалы, фотошаблоны, программное обеспечение для проектирования, средства метрологии и производственное оборудование), то никакие $2 млрд такую задачу решить не могут, отметил Лапотко.

«Если же говорить о формировании национальной промышленной базы в зрелых технологических сегментах (силовой электронике, специализированной ЭКБ, радиочастотных приборах, промышленной электронике и отдельных видах технологического оборудования) то такой объем инвестиций выглядит вполне сопоставимым поставленным задачам.

Главная ценность этих инвестиций заключается не в попытке догнать TSMC по техпроцессам, а в создании устойчивой производственной экосистемы в тех сегментах, где Россия объективно может обеспечить технологический суверенитет».

Финансовые результаты

В начале 2026 г. Сбербанк приобрел 41,9% акций крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент» за 27 млрд руб. В результате этой сделки АФК «Система» полностью вышла из капитала. Вторым акционером группы является «Ростех» (41,66%).

2025 г. микроэлектронный холдинг «Элемент» закончил с чистым убытком в 2,3 млрд руб. При этом выручка составила 38,6 млрд руб., снизившись на 12% по сравнению с 2024 г. Падение произошло в основном из-за сокращения спроса на продукцию ключевого сегмента — электронной компонентной базы.

Акции «Элемента» на фоне финансовых результатов упали до 8 коп. за штуку. Акционерам компании не будут выплачивать дивиденды за 2025 г. А на рынке активно обсуждают возможность делистинга.

По мнению независимого аналитика и автора Telegram-канала «Реальный сектор» Леонида Хазанова, в случае отсутствия коренного перелома в деятельности группы «Элемент», его акции «могут попасть в разряд мусорных и лишиться доверия со стороны участников фондового рынка с последующими трудностями с получением заемного финансирования».