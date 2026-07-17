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Арестованный по подозрению в заказном убийстве депутата выведен из состава учредителей двух ИТ-компаний

Ставший в 1990-е годы успешным предпринимателем Илья Трабер после предъявления ему обвинений в участии в заказном убийстве и ареста вышел из состава учредителей трех компаний. Одна из них — «Бюро Цифровых Проектов», которая первой предложила российскому рынку модель бесплатного пользования мобильным телефоном в обмен на просмотр рекламы.

Выход из состава учредителей

Известный в Санкт-Петербурге бизнесмен Илья Трабер после заключения Басманным судом Москвы под стражу вышел из состава учредителей двух ИТ-компаний и одной юридической фирмы. Меру пресечения предпринимателю суд определил по подозрению в причастности к заказному убийству питерского депутата Александра Петрова в 2020 г., пишет Forbes.

Трабера арестовали 17 июня 2026 г., а 29 июня, по данным Rusprofile, он покинул список учредителей «Бюро Цифровых Проектов», в котором ему принадлежала доля 25%. Компания зарегистрирована в 2024 г. с основным видом деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения».

15 июля Трабер перестал входить в число учредителей ООО «Интеллектуальные Системы», в которой его доля также составляла 25%. Организация предоставляет комплексные решения по безопасности, связи и ИT для бизнеса и госструктур, как указано на сайте «Бюро Цифровых Проектов».

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Три из девяти компаний вывели из состава своих учредителей влиятельного бизнесмена, подозреваемого в заказном убийстве

В июле 2026 г. Трабер также покинул юрфирму «Пки СПБ», но остался учредителем еще в шести компаниях, в том числе ООО «Экологический Флот».

Обвинения в убийстве и не только

Траберу было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, писал в июне «Интерфакс». Депутата и бизнесмена Александра Петрова застрелили в октябре 2020 г.

Уроженец Омска 75-летний Илья Трабер — влиятельный петербургский предприниматель, сообщило агентство. «Коммерсант» тогда выяснил, что бывший офицер-подводник Трабер с 1991 г. успешно торговал антиквариатом, в связи с чем получил прозвище Антиквар, а позже стал владельцем бизнесов, связанных с инфраструктурой городских портов, логистикой и энергетикой.

В 2008 г. стало известно о претензиях к деятельности Трабера со стороны испанских властей. Его подозревали в связях с тамбовской организованной преступной группировкой (ОПГ) и объявили в розыск по делу о «русской мафии». Правда, спустя десять лет Национальный суд оправдал всех фигурантов.

Что известно о бывшем бизнеса Трабера

На сайте «Интеллектуальных Систем» указан внушительный список клиентов, в котором перечислены крупные российские и зарубежные компании. Возглавляет этот список Росимущество. При этом в 2025 г. «Интеллектуальные Системы» показали нулевую выручку и убыток в 82 тыс. руб.

«Бюро Цифровых Проектов» по итогам 2025 г. получило выручку в размере 5,5 млн руб., убыток — 36 млн руб. По информации сервиса «Контур.Фокус», его выручка за 2024 г. составила 417 тыс. руб., чистая прибыль — 8 тыс. руб. На сайте заявлена команда «с опытом реализации крупных ИT-проектов федерального масштаба».

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В январе 2026 г. «Бюро Цифровых Проектов» сообщило, что выводит на российский рынок проект по предоставлению бесплатного смартфона с полностью бесплатной сотовой связью в обмен на просмотр пользователем рекламы. Это «первый в России телефон без оплаты», указано в мартовском анонсе компании старта предзаказа.

Чтобы пользоваться смартфоном (звонить, отправлять сообщения, пользоваться приложениями), смотреть рекламу вовсе не обязательно. Но если получивший мобильник россиянин вовсе перестанет смотреть ее, ему придется вернуть устройство. Какой именно смартфон будет выдаваться участникам, не известно. Авторы проекта отметили лишь, что он будет работать на Android 16.

Анна Любавина

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