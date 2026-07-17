Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн

EPAM осуществил с помощью Morgan Stanley ускоренный выкуп собственных акций на сумму $300 млн. Всего таким образом EPAM выкупил и аннулировал 4,1% своих акций, причем из-за падения котировок Morgan Stanley пришлось дополнительно передать EPAM 1% его акций.

Ускоренный обратный выкуп акций EPAM на $300 млн

Американский разработчик заказного ПО EPAM Systems заверил расчеты с американской инвестиционной компанией Morgan Stanley в рамках соглашения об ускоренном обратном выкупе акций (ASR). Это следует из документов EPAM.

В марте 2026 г. EPAM и Morgan Stanley договорились об обратном выкупе акций на сумму $300 млн. Данная сумма была сразу же перечислена в адрес Morgan Stanley. В ответ инвестиционная компания предоставила EPAM 1,7 млн (3,14% от общего числа) его акций, рыночная цена которых на тот момент составляла $240 млн. Эти акции сразу же были аннулированы.

Оставшиеся $60 млн были временно записаны EPAM как уменьшение добавочного капитала. Это связано с тем, что в рамках US GAAP (американская система бухгалтерской отчетности) предоплат в рамках сделок ASR признается не просто дебиторской задолженностью, а долевым инструментом. А поскольку сама сделка ASR приводит к уменьшению капитала, данная предоплата учитывает внутри капитала.

Особенности соглашения EPAM и Morgan Stanley

Соглашение между EPAM и Morgan Stanley предусматривало, что общее количество акций, передаваемых ИТ-компании, должно было определиться в зависимости от средневзвешенной цены акций EPAM за период действия соглашения ASR. При окончательном расчете Morgan Stanley могло бы потребоваться передать EPAM дополнительные акции.

Либо, наоборот, EPAM мог бы, наоборот, передать Morgan Stanley дополнительные акции, если бы курс акций EPAM за период действия соглашения ASR вырос бы, В качестве альтернативы, по выбору EPAM, ИТ-компания могла бы перечислить Morgan Stanley денежные средства.

Поскольку в период действия соглашения ASR курс акций EPAM на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) снижался, в итоге Morgan Stanley передал EPAM еще 537 тыс. его акций (1% от общего числа), после чего расчеты между сторонами между завершены. Всего EPAM получил по данной схеме 2,24 млн акций (4,13% от общего числа), , которые были аннулированы. Кроме того, в течение I квартала 2026 г. EPAM докупила на рынке еще 132 тыс. своих акций (0,24% от общего числа), рыночная стоимость которых составляет $24 млн.

Падение котировок EPAM

Данные сделки осуществляются EPAN в рамках принятой в конце 2025 г. программы обратного выкупа (buy-back) на общую сумму $1 млрд.

В конце 2025 г. данной программы EPAM уже выкупил 1,16 млн собственных акций (2,14%) на сумму $223,5 млн. Таким образом всего в рамках программы buy-back компания EPAM выкупила 3,5 млн своих акций (6,5% от общего числа) на сумму $547,5 млн, еще $452,5 млн в рамках данной программы могут быть задействованы.

Котировки акций EPAM на NYSE с осени 2025 г. испытывали рост. Если в середине октября 2025 г. они торговались в районе $140, то к середине января 2026 г. они поднялись до $220. Однако затем началось снижение. В конце февраля 2026 г. акции EPAM торговались в районе $130, к середине мая 2206 г. упали до $90, к середине июня 206 г. - до $76. К настоящему моменту акции EPAM торгуются на отметке $85 за одну ценную бумагу.

Финансовые показатели EPAM

По итогам 2025 г. выручка EPAM составила на $5,46 млрд, увеличившись за год на 15,4% органически рост, без учета курсовых разниц, составил 4,9%).

Операционная прибыль по стандартам GAAP снизилась на 4,5% и составила $520 млн, операционная прибыль, «очищенная» от бумажных показателей, выросла на 6,7% и составила $831,5 млн.

Показатель EPS (прибыль на одну акцию) по стандарту US GAAP снизился на 14,3% до $6,72, EPS, «очищенный» от бумажных показатели, вырос за год на 5,9% и составил $11,5. Чистая прибыль снизилась за год на 16,9% и составила $378 млн.

Краткая история EPAM

EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Исторически основные центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине.

В 2022 г. компания приняла решение об уходе из России и релокации значительной части своих сотрудников. В России у EPAM работало 9 тыс. сотрудников в 13 городах.

Оставшаяся часть российского бизнеса EPAM была переименована в RNT Group и продана «Рексофту».

Весной 2205 г. Добкин принял решение покинуть посты гендиректора и президента EPAM. Он стал исполнительным председателем совета директоров компании. Новым президентом и гендиректором EPAM стал Балан Феджес (Balazs Fejes), которой до той поры был президентом компании по глобальным операциям и финансовым директором.

Добкин также активно распродавал свои акции. Если в 2012 г. ему принадлежала 14,1% акций EPAM, то в конце 2024 г. его доля сократилась до 3,7%. На начало 2205 г. основными акционерами EPAM были фонды Vanguard Group (11,8%) и BlackRock (8,2%).