CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе
|

Экс-главу военного НИИ, занимающегося разработкой и аттестацией ПО, посадили на 13 лет

Бывшему руководителю ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны придется отсидеть 13 лет. Его уличили в 10 эпизодах получения взяток с собственных сотрудников на общую сумму 7 млн рублей при создании инициативной научной группы по внедрению современных технологий.

Приговор за взятки

Андрея Протасова, бывшего руководителя ФГУ «27-й ЦНИИ» Министерства обороны России, Савеловский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб. за получение в 2020-2025 гг. взяток по нескольким эпизодам и превышение должностных полномочий, пишет ТАСС.

У обвиняемого конфисковано имущество на сумму взяток — 7 млн руб. Ему вменяются три эпизода по ч. 3 ст. 286 УК ( п. «в», «е», превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий); четыре эпизода по ч. 6 ст. 290 УК (получение особо крупной взятки), два эпизода по ч. 5 ст. 290 УК (п. «в», получение крупной взятки) и один эпизод по ч. 2 ст. 290 УК (получение значительной взятки).

Протасов, доктор и профессор военных наук, автор более 130 научных работ, руководил ЦНИИ с февраля 2008 г. Он окончил Серпуховское высшее командное училище по специальности «автоматизированные системы управления войсками и оружием», а также Военную академию РВСН имени Дзержинского, служил в ракетных войсках стратегического назначения, был отмечен орденом Почета и многочисленными медалями.

За участие в научной группе нужно платить

Об аресте 64-летнего Андрея Протасова CNews писал в апреле 2025 г. Как выяснило следствие, Протасов отвечал за создание инициативной научной группы, которой полагались выплаты стимулирующего характера.

minoborony700.jpg
Следственный комитет России
За получение взяток с собственных сотрудников получил срок профессор военных наук, руководивший НИИ Минобороны
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Чтобы получать их, а также за общее покровительство, сотрудники должны были платить Протасову откаты. Для этого он, как утверждается, придумал целую систему. В суде он заявил, что деньги тратил на текущую деятельность института.

В январе 2026 г, по данным ТАСС, обвиняемый просил переквалифицировать его дело со ст. 290 (получение взяток) на ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) либо на ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Деятельность ЦНИИ

ЦНИИ осуществляет военно-научное сопровождение около 50 автоматизированных систем и комплексов Минобороны и включает центр аттестации и систематизации ПО. 27 ЦНИИ Минобороны был создан еще в Советском Союзе — в августе 1954 г.

В 2014–2024 гг. ЦНИИ исполнял многомиллионные контракты с госзаказчиками по разработке и внедрению различных современных технологий. «27-й ЦНИИ» Министерства обороны, как выяснил РБК, в том числе занимался разработкой биологически активной добавки против коронавируса.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

Вера Машкова, Softline: ИИ не заменяет людей, а меняет их роль

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще