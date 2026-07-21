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«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

В России принят закон об обязательном информировании заемщика при оформлении на его имя кредита или займа. Власти обещают так защитить граждан от мошенников, незаконно оформляющих на них кредиты.

Закон об информировании

Сразу во втором и третьем чтениях принят закон о внедрении механизма информирования заемщика при заключении им договора потребительского кредита или займа, сообщила Государственная Дума на своем сайте.

Обязанность осуществлять незамедлительное информирование сразу после его подписания ложится на банки и микрофинансовые организации (МФО). Они должны будут направлять сведения о факте подписания договора и о его условиях через контактные данные заемщика или через «Госуслуги».

Принятие закона «снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем», заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как будет работать механизм

Новый закон вступит в силу 1 октября 2027 г. Кредитор должен будет сообщить гражданину о том, что на его имя оформлен договор, указав процентную ставку на дату подписания, сумму кредита (или лимит кредитования) и срок возврата, выяснил «Интерфакс» подробности.

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Власти придумали, как с помощью «Госуслуг» защитить россиян от мошеннических кредитов

После подписания кредитор должен передать эту информацию в квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ), а бюро в течение 15 минут — в личный кабинет гражданина на «Госуслугах» (при наличии подтвержденной учетной записи). Для заемщика уведомление будет бесплатным.

Кредитор обязан заключить договор об оказании информационных услуг с одним из квалифицированных бюро. Квалифицированным бюро на организацию взаимодействия с «Госуслугами» и системой межведомственного электронного взаимодействия (на безвозмездной основе) дается срок не позднее 1 июня 2027 г.

При оформлении кредита на сумму (или с лимитом кредитования) выше 50 тыс. руб. в уведомлении будет указано, что от его получения можно отказаться, и информация о том, куда нужно для этого обратиться. Этот порог соответствует сумме, начиная с которой по закону о «кредитном антифроде» действует отсрочка передачи денег заемщику и право отказаться от кредита, пишет агентство.

Защита от мошенников и спонтанных решений

По итогам 2025 г. объемы кредитного мошенничества в России снизились на 40% после нескольких лет непрерывного роста, приводит «Российская газета» слова соавтора утвержденного законопроекта, первого зампреда Комитета Госдумы по финансовому рынку Константина Бахарева.

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Однако, из-за недостаточного оперативного взаимодействия кредиторов и бюро кредитных историй с заемщиками «кредиты и займы оформляются на третьих лиц, которые дистанционно от имени граждан подают кредитные заявки в банки и микрофинансовые организации», добавил Бахарев: «Мы хотим положить конец этой практике и создаем новый механизм. Граждане смогут отказаться от такого кредита, если не они подавали такую заявку».

Еще одну причину, почему такой механизм необходим, назвал первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин: «Нередки ситуации, когда под влиянием эмоций покупатель решается приобрести дорогую вещь, например телевизор, не имея на это достаточно средств». Парламентарий уточнил, что рассрочку часто позиционируют как беспроцентную, хотя в кредитный договор могут быть включены дополнительные комиссии за обслуживание, о чем гражданин узнает, получив уведомление, и сможет отказаться.

Анна Любавина

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