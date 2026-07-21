Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 миллиардов за полгода

Платежи бизнеса по трехпроцентному сбору с доходов от интернет-рекламы в первом полугодии 2026 г. увеличились почти на 9% и достигли 8,5 млрд руб. В компаниях объясняют рост показателя расширением налогооблагаемой базы, а также ценовой инфляцией в рекламных закупках. Аналитики прогнозируют, что в 2027 г. объем отчислений может сократиться, поскольку разрешение на размещение рекламы в Telegram и YouTube действует только до конца 2026 г.

Рост отчислений

Российский бизнес перечислил в бюджет за интернет-рекламу 8,5 млрд руб. по итогам полугодия, пишет «Коммерсант». В компаниях рост показателя объясняют расширением налогооблагаемой базы в 2026 г., а также ценовой инфляцией в рекламных закупках.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), общий объем поступивших в федеральный бюджет обязательных отчислений от доходов, полученных при распространении интернет-рекламы, в первом полугодии составил 8,47 млрд руб. В 2025 г. данный показатель находился на уровне 7,8 млрд руб. Расчет основан на данных, которые рекламные операторы самостоятельно передают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Photogenica - whitelook Сбор с интернет-рекламы принес российской казне почти 8,5 млрд руб. за полгода

Интернет-реклама (онлайн-реклама) — это продвижение товаров, услуг или брендов через интернет. Ее главная цель — привлечь внимание целевой аудитории и побудить пользователя к покупке или другому действию. В отличие от традиционной рекламы, онлайн-продвижение позволяет максимально точно отслеживать результаты кампаний и управлять бюджетом.

Реформирование рынка

С 1 апреля 2025 г. вступило в силу постановление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, согласно которому компании, получающие доходы от распространения интернет-рекламы, обязаны ежеквартально отчислять 3% от этих доходов через ЕРИР.

Налог взимается с рекламораспространителей, операторов рекламных систем, а также посредников и агентов, заключивших договор с рекламодателем. Действие требования не распространяется на информационные агентства и вещателей теле- и радиоканалов.

Ранее в Минцифры заявляли, что собранные отчисления будут направлены на развитие и поддержку российских ИТ-компаний и отечественных информационных ресурсов, информировал CNews.

Обеление рынка

В компании Starline, входит в группу компаний (ГК) Starlink, рост сбора в годовом выражении почти на 9% связывают с белением рынка и повышением дисциплины российской налоговой отчетности. Администрирование сбора осуществляется уже не первый год, поэтому подача данных в ЕРИР и уплата отчислений стали рутинной процедурой даже для средних и небольших игроков рынка, уточнил генеральный директор агентства Юрий Папенов. «Расширяется именно облагаемая база за счет вовлечения тех участников, которые ранее находились в серой зоне», — отметил он. Кроме того, первая половина 2025 г. еще отражала переходный период настройки механизма, добавил топ-менеджер.

«Рост поступлений мы считаем закономерным: за 2025 г. участники рынка успешно адаптировали системы учета и отчетности к новым требованиям. В результате механизм работает стабильно и охватывает большее количество рекламных размещений», — соглашается генеральный директор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина.

В целом позитивная динамика объемов рекламного сбора соответствует трендам, хоть и замедляющегося, но продолжающегося роста рынка интернет-рекламы, резюмирует Планина.

Ценовая инфляция

Опрошенные «Коммерсант» участники рынка отмечают, что на рост сбора также повлияла ценовая инфляция в рекламных закупках.

В условиях высокой ключевой ставки и удорожания инвентаря стоимость тысячи показов (CPM) и цена за клик (CPC) в рублях выросли в 2026 г. «Даже при стабильном или незначительно снижающемся количестве размещений рублевая база, с которой взимается 3% сбор, увеличивается», — поясняет Юрий Папенов.

Кроме того, на динамику сборов повлияло смещение бюджетов в сторону крупных экосистем и ритейл-медиа. Бюджеты концентрируются на ИТ-площадках и в форматах с прозрачным, полностью промаркированным учетом (перформанс, продвижение на маркетплейсах), добавил топ-менеджер.

«Эти каналы хорошо видны для целей сбора, и их рост напрямую увеличивает поступления», — отмечает Папенов.

Прогнозы на 2027 г.

Вместе с тем источник «Коммерсант» в одном из крупных рекламных агентств прогнозирует, что уже в 2027 г. объемы обязательных сборов могут сократиться.

«Переходный период в отношении рекламы в Telegram и YouTube действует только до конца 2026 г., согласно разъяснению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При этом рекламодатели свою активность на данных ИТ-площадках существенно не сократили», — поясняет собеседник «Коммерсант».

В частности, компании увеличили объемы размещения в мессенджере почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., писал CNews.