Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

С докладами выступят:

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;

Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;

Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;

Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;

Элина Клименко, заместитель генерального директора, Фонд «Московский инновационный кластер».

Вопросы к обсуждению:

Цифровизация и традиционная торговля

Как современные технологии меняют привычный нам облик обычных магазинов?

Какие технологии сильнее всего влияют на то, как мы покупаем и продаем товары сегодня?

В чем обычные магазины всё еще выигрывают у интернет-площадок, а в чем они им проигрывают?

Почему сегодня магазинам жизненно важно продавать товары и в интернете, и в реальности одновременно?

Как правильно «подружить» сайт компании и её физические магазины, чтобы покупателю было максимально удобно?

Технологии для розничных сетей

Какие технологии помогают магазинам подстраиваться под вкусы конкретного покупателя?

Как анализ больших данных помогает сетям решать, что выложить на полки и сколько товара везти со склада?

Нужны ли в обычных магазинах технологии дополненной реальности (AR) и виртуальные шлемы?

Как приложения в телефоне и бонусы заставляют нас возвращаться в магазин снова и снова?

Кто из известных брендов смог удачно встроить интернет-сервисы в работу своих обычных магазинов?

Электронная коммерция

Какие технологии помогают интернет-магазинам не проиграть в жесткой борьбе с конкурентами?

Чего люди ждут от интернет-покупок сегодня и как меняются их требования?

Какие новинки в логистике и доставке «до двери» помогают интернет-магазинам и маркетплейсам обходить соперников?

Как искусственный интеллект помогает покупателям быстрее решать проблемы на сайтах?

Как надежная защита личных данных и карт влияет на наше желание покупать на той или иной площадке?

Проблемы и решения

Какие необычные виды бизнеса рождаются, когда обычная торговля смешивается с интернетом?

Что мешает маленьким магазинам начать продавать товары по-новому, через цифровые каналы?

Какие риски для частной жизни возникают из-за того, что магазины собирают о нас так много информации?

Как датчики и интернет-технологии помогают торговым центрам оптимизировать расходы?

Как гиганты вроде Wildberries или Ozon меняют правила игры и что из-за них приходится делать обычным магазинам?

Будущее цифровой торговли

Как мы будем ходить за покупками через 10 лет, если технологии продолжат развиваться так же быстро?

Смогут ли небольшие магазины стать полностью цифровыми и современными?

Есть ли будущее у магазинов без продавцов и касс, где оплата списывается автоматически?

Как покупка товаров прямо в ленте новостей или через блогеров меняет отношение к шопингу?

Как будет выглядеть обычный поход за хлебом или одеждой через 10 лет?

К участию приглашаются представители розничных сетей, интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.