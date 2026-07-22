Не купил чужой, сделаю собственный. «Яндекс» создал сервис по доставке цветов после провала покупки Flowwow

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс Цветы» по доставке цветов и сладостей. Отныне это отдельный проект со своим приложением, хотя раньше он не имел названия и был частью «Яндекс Еды». Сервис появился почти сразу после провала переговоров «Яндекса» по покупке Flowwow – аналогичного крупного проекта.

«Яндекс» доставит цветы

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового онлайн-сервиса «Цветы» по доставке цветов и подарков. Он был выделен из сервиса «Яндекс Еда», в составе которого появился в 2022 г.

Теперь «Яндекс Цветы» – это отдельное приложение, на момент публикации материала доступное в магазинах Google Play и Apple App Store. До обретения собственной отдельной утилиты сервис скитался по другим проектам экосистемы «Яндекса» – появившись четыре года назад в «Еде», позже он обосновался в супераппе «Яндекс Go», где ему был посвящен отдельный раздел.

В «Яндексе» отметили, что к середине лета 2026 г. сервис объединял свыше 3000 продавцов более чем в 300 городах России.

Как все работает

После установки на смартфон приложение «Яндекс Цветы» запрашивает данные профиля пользователя в «Яндексе», которые используются в любом другом проекте «Яндекса». Иными словами, это не полностью самостоятельный сервис – он по-прежнему связан с экосистемой корпорации, хоть и выделен теперь в отдельное приложение.

Пресс-служба «Яндекса» Фирменное приложение сервиса «Яндекс Цветы»

Судя по доступным опциям, «Яндекс Цветы» – это агрегатор предложений продавцов, торгующих цветами, своего рода цветочный маркетплейс. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о планах сервиса выращивать собственные цветы и ожидает ответа.

CNews выяснил также, что без авторизации заказать букет в «Яндекс Цветах» не получится. Можно лишь смотреть предложения продавцов.

Покупателю доступен выбор из довольно большого количества предложений. Можно выбирать как по продавцу, так и по дизайну букетов, или же можно поставить фильтр по конкретным видам цветов.

В списке товаров есть, в числе прочего, авторские цветочные композиции от различных магазинов. В то же время на момент выпуска материала возможность собрать собственный букет в «Яндекс Цветах» отсутствовала – доступны пока только готовые варианты. CNews спросил у «Яндекса» о примерных сроках появления такой опции и ожидает ответа.

Приложение действительно новое, загружено в Google Play 17 июля 2026 года

«Приложение ориентировано только на букеты и подарки, поэтому пользователи смогут сосредоточиться на поиске подходящего варианта, не отвлекаясь на другие категории товаров», – сказали CNews представители «Яндекса».

Планы на будущее

Отфильтровать букеты и подарки в «Яндекс Цветах» можно не только по виду цветов, но также по цене и скорости доставки. Итоговая стоимость и время доставки зависят от продавца и его удаленности от получателя.

По подсчетам «Яндекса», средний срок доставки не превышает 60 минут. Если заказ выполняет курьер «Яндекса», доставка будет бесплатной вне зависимости от его суммы. После оформления пользователь видит все этапы – от сборки до передачи адресату, а уточнить детали или согласовать замену цветов можно с продавцом в чате.

Часть функций сервиса доступна без авторизации

К моменту выхода материала каталог «Цветов» не предлагал варианты цветов и подарков с учетом праздников и важных мероприятий, например, на юбилей маме или рождение ребенка. Эта опция появится «в ближайшем будущем», сообщили CNews представители «Яндекса». Один из ближайших праздников, на который в России принято дарить цветы -– 1 сентября, День знаний.

«Букет можно будет отправить, даже не зная адреса. Достаточно указать телефон – и сервис сам выяснит детали у получателя. Кроме того, сервис планирует расширять категорию «Подарки»: в нее войдут подарочные сертификаты, мини-торты и другие товары, которыми можно дополнить заказ», – добавили они.

Маневр не удался

Примерно за полгода до запуска сервиса «Яндекс Цветы» в Сети появилась информации о намерении «Яндекса» купить маркетплейс Flowwow. Он работает с 2014 г. и тоже специализируется на доставке в первую очередь цветов и подарков.

Яндекс Купить Flowwow у «Яндекса» пока не вышло

Согласно информации с официального сайта Flowwow, к 22 июля 2026 г. сервис насчитывал более 20 тыс. активных продавцов, работал в более чем 1700 городах России и мира, обслуживал свыше 20 млн уникальных покупателей в год и проводил более 15 тыс. покупок в день.

РБК и Forbes писали о планах «Яндекса» по приобретению Flowwow в первых числах февраля 2026 г. Предположительная сумма сделки, по оценкам экспертов, превышала 8 млрд руб. Forbes прогнозировал тогда, что сделка могла бы завершиться в апреле 2026 г., но в итоге этого так и не произошло.

28 мая 2026 г. «Коммерсант» сообщил о срыве переговоров. По информации издания, Flowwow отказался от продажи своего бизнеса «Яндексу» – владельцев маркетплейса не устроила сумма, предложенная «Яндексом».

По запросу «Яндекс Цветы» в Google Play первым в выдаче стоит приложение Flowwow

Редакция CNews обратилась к представителям Flowwow с вопросом, продолжились ли переговоры после срыва сделки и было ли достигнуто какое-либо новое соглашение. «Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников, – ответили они. – Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры (основатели компании – прим. CNews) и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы».

Также в Flowwow прокомментировали сам факт запуска конкурирующего сервиса «Яндекса». «Конкуренция с крупными экосистемами для нас не новость – Flowwow уже давно работает на этом рынке и продолжает развивать собственную экспертизу именно в категории подарков», – сказали в компании.

«Появление еще одного крупного игроки является скорее подтверждением, что ниша цветов и подарков остается привлекательной и продолжает расти. Мы делаем ставку на глубину ассортимента, локальных предпринимателей, качество сервиса и развитие новых сценариев покупки. Например, сейчас один из наших фокусов – работа с корпоративными клиентами и развитие новых направлений, куда входит собственная торговая марка, а также офлайн-магазин Flowwow», – подытожили представители Flowwow.