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На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом

Группа тестировщиков видеокарт обнаружила, что Nvidia с памятью GDDR6 и GDDR6X способны передавать данные о температуре каждого отдельного чипа памяти, хотя компания-разрабочтик никогда публично не раскрывала существование этой возможности. После разблокировки энтузиастами скрытых датчиков стало возможно отслеживать температуру каждого модуля памяти по отдельности.

Новый способ

Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — исследователи нашли доступ, пишет VideoCardz. Оказалось, что графические процессоры способны передавать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6 и GDDR6X, а не только максимальное значение, которое отображают современные утилиты мониторинга.

В июле 2026 г. бразильская команда моддеров и специалистов по ремонту видеокарт обнаружила скрытую возможность графических процессоров Nvidia, позволяющую считывать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6, GDDR6X и GDDR7. Эти данные доступны через интерфейс Memory-Mapped I/O (MMIO), однако стандартные утилиты мониторинга их не отображают.

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Nvidia
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В разработке решения участвовали бразильский моддер Паулу Гомес (Paulo Gomes), создатель MSI Afterburner Алексей Николайчук он же Unwinder, автор HWiNFO Мартин Малик (Martin Malik) и другие ИТ-разработчики сообщества.

Тестировщики видеокарт выяснили, что драйвер получает показания со всех микросхем памяти, но пользователю показывает лишь самую высокую температуру. Используя механизм MMIO, они смогли считать данные с каждого канала памяти, сопоставить их с расположением чипов на плате и вывести температуру каждой микросхемы отдельно.

Диагностика неисправностей

По информации VideoCardz, такая возможность может быть полезна для диагностики неисправностей, проверки качества прижима системы охлаждения и оценки эффективности замены термопрокладок. До сих пор пользователи могли ориентироваться лишь на один показатель температуры памяти или вовсе не имели доступа к подобной информации.

Во время испытаний на GeForce RTX 3080 выяснилось, что разные микросхемы памяти могут нагреваться неравномерно. Например, один из чипов достигал 86°C, тогда как остальные оставались заметно холоднее. Такая информация позволяет точнее выявлять проблемы с охлаждением, неравномерным прижимом термопрокладок или водоблоков.

Изначально этот метод поддерживал мобильные graphics processing unit (GPU) Nvidia с памятью GDDR6, а также настольные GeForce RTX 30 и RTX 40, оборудованные микросхемами GDDR6X. Однако моддеры не сидят сложа руки и уже реализовали поддержку карт с GDDR7, например, отследить температуру чипов памяти можно через утилиты HWiNFO и MSI Afterburner со специальным плагином.

Игровая видеокарта

В мае 2026 г. китайский стартап Lisuan Tech выпустил дискретную игровую видеокарту LX 7G100, писал CNews. Несмотря на не самые выдающиеся результаты бенчмарков в сравнении с демонстрируемыми GPU Nvidia и AMD текущего поколения, компании удалось распродать более 30 тыс. девайсов по предзаказу. Довольно успешный старт продаж Lisuan Tech LX 7G100 отражает факт наличия запроса на альтернативу продукции американских GPU-гигантов со стороны потребителей.

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Рекомендованная розничная цена Lisuan Tech LX 7G100, установленная производителем, составляет $485. Для сравнения: игровое решение среднего уровня производительности — Nvidia Geforce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на старте продаж весной 2025 г. имела чуть более низкий ценник в $429.

Создателем LX 7G100 позиционируется в качестве конкурента Nvidia Geforce RTX 4060, относящейся к предыдущему поколению. LX 7G100 работает на частоте 2 ГГц, имеет 48 вычислительных блоков, 192 текстурных блока и 96 блоков растеризации. Объем памяти GDDR6 составляет 12 ГБ, шина памяти — 192-битная. TDP — на уровне 225 Вт.

Антон Денисенко

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