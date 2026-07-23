CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Центробанк выявил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны бывшего топ-менеджера «Софтлайна» Игоря Громова, одновременно руководившего акционером «Софтлайна». Утверждается, что в 2024 г. Громов, зная о намерении «Софтлайна» провести допэмиссию акций, сначала инициировал продажу пакета акций компании, а после снижения цены откупился обратно.

Неправомерное использование инсайдерской информации бывшим топ-менеджером «Софтлайна»

Центробанк установил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны бывшего замгендиректора «Софтлайн» (Softline) по управлению активами Игоря Громова. Речь идет о событиях в период с 19 июня по 27 июня 2024 г.

Громов одновременно был замгендиректора «Алварус Капитал» - миноритарного акционера «Софтлайн». Он принимал участие в подготовке материалов к заседанию совета директоров «Софтлайна», состоявшегося 27 июня.

На нем было принято решение о проведении допэмиссии акций «Софтлайн». Сообщения об этом появились на сайте Центра раскрытия корпоративной информации и на сайте самого «Софтлайн». Утверждалось, что допэмиссия акций поможет «Софтлайну» заключать новые сделки по слиянию и поглощению (M&A). После этого цена акций «Софтлайна» на Московской бирже снизилась на 5,4%.

tsb_700.jpg
Центральный Банк России
Центробанк России запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

Как утверждает Центробанк, Громов, имея инсайдерскую информацию, совершил от лица «Алварус Капитал» в период до раскрытия информации о допэмиссии сделки продажи крупного пакета акций «Софтлайн». Затем после раскрытия информация и снижения цены акций «Алварус Капитал» выкупила обратно проданный ранее пакет акций.

В результате, как утверждает Центробанк, «Алварус Капитал» избежала убытка, который сформировался бы в случае продажи акций «Софтлайна» после официального раскрытия информации о дополнительной эмиссии и последующего снижения цены акций.

Требования закона о неправомерном использовании инсайдерской информации

Центробанк трактует такие действия как нарушение статьи 6 Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» (№224-ФЗ), которой запрещает использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которых касается данная информация, за свой счет или за счет третьего лица.

Центробанк направил Игорю Громову предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшей. Также регулятор обратил внимание на недопустимость неправомерного использования инсайдерской информации и на необходимость эмитентов надлежащим образом использовать обязанности в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе обеспечивать ее защиту и конфиденциальность.

Позиция «Софтлайна»

Пресс-служба «Софтлайна» заявила CNews, что компания «неукоснительно соблюдает все требования законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации».

«В компании действуют правила внутреннего контроля, направленные на предотвращение, выявление и пресечение любых нарушений в этой сфере, - сообщили в компании. - Предписание Центробанка касается действий бывшего сотрудника группы «Софтлайн» и не связано с действяими «Софтлайна» как эмитента. Компания надлежащим образом исполняет все обязанности, предусмотреннные №224-ФЗ, считает любые нарушения в этой недопустимыми и, безусловно, продолжит обеспечить защиту инсайдерской информации и конфиденциальность данных в соответствие с лучшими корпоративными практиками».

Разделение активов «Сотфлайн»

Компания «Алварус Капитал» изначально называлась «Аталайя». Она была создана основателем и главным акционером Softline Игорем Боровиковым. В 2023 г. бизнес Softline был разделен на российский и международный.

Международная часть Softline была переименована в Noventiq и осталась под контролем Боровикова. Российская часть перешла под контроль «Аталайя». Первоначально компания была под контролем «Тетис Кэпитал», сейчас – под контролем «Баланс Эссет Менеджмент». «Алварус Капитал» является крупнейшим акционером «Софтлайна» с долей 46,4%.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Вера Машкова, Softline: ИИ не заменяет людей, а меняет их роль

Бум ИИ оживил падающий спрос на жесткие диски. Вендоры резко наращивают производство

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще