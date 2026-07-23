Бывшего топ-менеджера «Софтлайна» уличили в неправомерном использовании инсайдерской информации

Центробанк выявил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны бывшего топ-менеджера «Софтлайна» Игоря Громова, одновременно руководившего акционером «Софтлайна». Утверждается, что в 2024 г. Громов, зная о намерении «Софтлайна» провести допэмиссию акций, сначала инициировал продажу пакета акций компании, а после снижения цены откупился обратно.

Неправомерное использование инсайдерской информации бывшим топ-менеджером «Софтлайна»

Центробанк установил факт неправомерного использования инсайдерской информации со стороны бывшего замгендиректора «Софтлайн» (Softline) по управлению активами Игоря Громова. Речь идет о событиях в период с 19 июня по 27 июня 2024 г.

Громов одновременно был замгендиректора «Алварус Капитал» - миноритарного акционера «Софтлайн». Он принимал участие в подготовке материалов к заседанию совета директоров «Софтлайна», состоявшегося 27 июня.

На нем было принято решение о проведении допэмиссии акций «Софтлайн». Сообщения об этом появились на сайте Центра раскрытия корпоративной информации и на сайте самого «Софтлайн». Утверждалось, что допэмиссия акций поможет «Софтлайну» заключать новые сделки по слиянию и поглощению (M&A). После этого цена акций «Софтлайна» на Московской бирже снизилась на 5,4%.

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Как утверждает Центробанк, Громов, имея инсайдерскую информацию, совершил от лица «Алварус Капитал» в период до раскрытия информации о допэмиссии сделки продажи крупного пакета акций «Софтлайн». Затем после раскрытия информация и снижения цены акций «Алварус Капитал» выкупила обратно проданный ранее пакет акций.

В результате, как утверждает Центробанк, «Алварус Капитал» избежала убытка, который сформировался бы в случае продажи акций «Софтлайна» после официального раскрытия информации о дополнительной эмиссии и последующего снижения цены акций.

Требования закона о неправомерном использовании инсайдерской информации

Центробанк трактует такие действия как нарушение статьи 6 Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» (№224-ФЗ), которой запрещает использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которых касается данная информация, за свой счет или за счет третьего лица.

Центробанк направил Игорю Громову предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшей. Также регулятор обратил внимание на недопустимость неправомерного использования инсайдерской информации и на необходимость эмитентов надлежащим образом использовать обязанности в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе обеспечивать ее защиту и конфиденциальность.

Позиция «Софтлайна»

Пресс-служба «Софтлайна» заявила CNews, что компания «неукоснительно соблюдает все требования законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации».

«В компании действуют правила внутреннего контроля, направленные на предотвращение, выявление и пресечение любых нарушений в этой сфере, - сообщили в компании. - Предписание Центробанка касается действий бывшего сотрудника группы «Софтлайн» и не связано с действяими «Софтлайна» как эмитента. Компания надлежащим образом исполняет все обязанности, предусмотреннные №224-ФЗ, считает любые нарушения в этой недопустимыми и, безусловно, продолжит обеспечить защиту инсайдерской информации и конфиденциальность данных в соответствие с лучшими корпоративными практиками».

Разделение активов «Сотфлайн»

Компания «Алварус Капитал» изначально называлась «Аталайя». Она была создана основателем и главным акционером Softline Игорем Боровиковым. В 2023 г. бизнес Softline был разделен на российский и международный.

Международная часть Softline была переименована в Noventiq и осталась под контролем Боровикова. Российская часть перешла под контроль «Аталайя». Первоначально компания была под контролем «Тетис Кэпитал», сейчас – под контролем «Баланс Эссет Менеджмент». «Алварус Капитал» является крупнейшим акционером «Софтлайна» с долей 46,4%.