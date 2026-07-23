Бум ИИ оживил падающий спрос на жесткие диски. Вендоры резко наращивают производство

Возрождение HDD

Традиционные механические жесткие диски (HDD) вновь заинтересовали операторов дата-центров, стремящихся найти оптимальное решение для хранения данных с точки зрения соотношения цена/емкость. Тенденция наблюдается на фоне непрерывно растущих объемов генерируемой информации в эпоху генеративного искусственного интеллекта, пишет TrendForce.

Как отмечает издание The Elec, на протяжении нескольких лет HDD постепенно уступали позиции твердотельным накопителям на основе флеш-памяти (SSD) в корпоративном сегменте, однако сегодня жесткие диски с лихвой наверстывают упущенное. Производители HDD и компонентов для них, вкладывают миллионы долларов в расширение производства. Среди них японские компании TDK, JX Advanced Metals, Resonac, Nitto Denko и Hoya.

По данным The Elec, глобальный рынок винчестеров в настоящее время, по сути, поделен между американскими Western Digital и Seagate и японской Toshiba. На долю последней приходится около 17% рынка, компании из США удерживают чуть более чем 40% каждая. Участники этой троки стремятся опередить конкурентов в области налаживания массового производства HDD 40-терабайтного класса, что обеспечит победителю стабильный рынок сбыта на фоне огромного спроса со стороны операторов дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки.

Погоня за 40 ТБ

Western Digital планирует начать массовое производство HDD на 40-терабайтной платформе во втором полугодии 2026 г. Ожидается, что жесткие диски под брендом WD емкостью от 100 ТБ с поддержкой технологии HARM, появятся на рынке до начала 2029 г.

freepik Жесткие диски вновь актуальны

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает точечный нагрев ее поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного «зерна», размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает первоначальные физические свойства и не размагничивается.

Seagate уже отгружает жесткие диски, в которых задействована технология HAMR, вместимостью до 44 ТБ. Компания также ставит своей целью достижение 100 ТБ, что, согласно планам Seagate, будет осуществляться при помощи наращивания плотности размещения данных на каждой отдельно взятой пластине, входящей в состав HDD.

Японская Toshiba, в отличие от конкурентов из США, делает ставку на технологию MAMR, и пока несколько отстает от них в части максимальной емкости выпускаемых HDD. Компания предлагает клиентам диски на 30-34 ТБ, а в 40-терабайтный диапазон намерена войти в 2027 г.

В жестких дисках на базе технологии MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) для перемагничивания магнитных доменов используется микроволновой генератор, встроенный в пишущую головку. С помощью микроволн подходящей частоты вызывается резонансный эффект, который облегчает основную задачу пишущей головки по изменению магнитной полярности домена.

Китайские вендоры ПК и гиперскейлеры подстегивают спрос

Как ранее сообщило Nikkei, сильный спрос со стороны китайских вендоров ПК и операторов ИИ дата-центров привел к сокращению объема предложения HDD, что в свою очередь отправило цены на них вверх. Так, устройства данного типа категории Nearline подорожали примерно на 10% в период с апреля по июнь 2026 г. относительно I квартала 2026 г. При этом крупнейшие поставщики облачных услуг, такие как Google и Amazon, на долю которых приходится около 60% всех поставок nearline-накопителей, по-прежнему испытывают их дефицит.

Nearline-диски применяются для построения хранилищ данных промежуточного типа, которые предлагают компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием. Такие диски, как правило, отличаются большой емкостью, обеспечивают более медленный обмен данными, чем твердотельные накопители на основе флеш-памяти (SSD) соответствующего класса, но продаются по гораздо более выгодной цене.

Японские производители компонентов наращивают производство

Как отмечает The Elec, постоянно растущий спрос на HDD сверхвысокой емкости стимулирует производителей компонентов для жестких дисков к увеличению производственных мощностей и наращиванию инвестиций в наращивание объемов выпускаемой продукции. В изготовлении жестких дисков применяется масса различных компонентов, в том числе магнитные головки и носители (пластины), стеклянные подложки, мишени для магнетронного напыления, а также гибкие печатные платы.

К примеру, японская Resonac, крупнейший поставщик магнитных пластин для HDD в мире, в настоящее время масштабирует производственную площадку в Сингапуре. В результате ее расширения планируется увеличить объемы выпускаемой продукции на 31% – со 160 млн до 210 млн пластин в год. Новые мощности можно будет применять для изготовления пластин, годных к использованию в устройствах на основе технологий HAMR и MAMR.

Hoya, де-факто монополист на рынке стеклянных подложек, которые необходимы для получения современных HDD сверхвысокой емкости, ведет строительство нового предприятия данного направления во Вьетнаме. Сумма инвестиций оценивается в 50 млрд японских йен (около $306,1 млн). Ожидается, что площадка начнет свою работу в 2028 г.

TDK в мае 2026 г. объявила о планах по наращиванию производства магнитных головок чтения/записи для жестких дисков и подвесов для них. Nitto Denko намерена вложить 43 млрд японских йен ($263,2 млн) в увеличение объмов производства гибких печатных плат для головочных подвесов на основе фирменной технологии CISFLEX.