Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА

Одна из крупнейших в России страховых компаний, специализирующихся на ОСАГО — ВСК — решила больше не ограничиваться классическим стандартом Tier III при выборе надежного ЦОДа. Компания коммерческий дата-центр для размещения 50 стоек, а ключевым фактором выбора называет физическую фортификацию против БПЛА: защитно-улавливающие конструкции, вентиляционные лабиринты и защищенности от детонации 80 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Стойки в ЦОД

Как выяснил CNews, страховое акционерное общество «ВСК», одна из крупнейших страховых компаний России, специализирующаяся на ОСАГО, проводит тендер в формате RFI (предварительное изучение информации) по предоставлению защищенной инженерной инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД).

Страховщик планирует разместить свое оборудование и программно-аппаратные комплексы в Москве или Московской области, но допускает альтернативные предложения из других регионов. Тендер опубликован 23 июля 2026 г., предложения принимаются до 3 августа 2026 г.

«Ключевым требованием является устойчивость при особых динамических воздействиях (атаках БПЛА)», — следует из закупочной документации, опубликованной в рамках открытого тендера на портале «Бидзаар».

Bidzaar.ru ВСК нужен устойчивый к атакам ЦОД

Пункт про БПЛА добавлен к стандартному описанию требований к ЦОД уровня надежности и отказоустойчивости Tier III. Гарантированный уровень доступности услуг — не менее 99,982% в год. Площадка должна отвечать всем требованиям ФСТЭК и ФСБ, в том числе по работе с персональными данными и конфиденциальной информацией.

Речь идет о предоставлении 20 стоек габаритами 600х1200 мм с энергоснабжением не менее 8 кВт на стойку и высотой не менее 42U, а также о резервировании еще 30 стойко-мест для дальнейшего расширения. В лот также входят аренда двух каналов связи, предоставление 20 PDU и склад ЗИП.

ВСК — один из крупнейших страховщиков России, спецализиурется на ОСАГО. По данным «Коммерсанта» на ноябрь 2025 г., 51% компаниии принадлежали Сергею Цикалюку, 49% находились у инвестиционного холдинга SFI, принадлежащего семье Михаила Гуцериева. На 30 июня 2025 года активы страховщика составили 152,3 млрд руб.

ВСК хочет получить максимальную защиту

Компания описала свои требования к устойчивости ЦОД против атак БПЛА.

«Наземные строительные конструкции ЦОД, включая перекрытия заглубленной части, стены оголовков технологических шахт и защитные экраны, должны быть рассчитаны на особое сочетание нагрузок, включающее прямое кинетическое и детонационное воздействие БПЛА», — говорится в подразделе 3.2.5 «Требования к устойчивости при особых динамических воздействиях (атака БПЛА)» технического задания. С документом удалось ознакомиться CNews.

Своеобразная ИТ-крепость должна быть способна выдержать максимально возможную для гражданского объекта нагрузку. Конструкция ЦОД должна предотвращать поражающие факторы БПЛА самолетного или мультироторного типа с максимальной взлетной массой до 350 кг и скоростью подлета до 350 км/ч. Эквивалент взрывчатого вещества (боевой части) — до 80 кг в тротиловом эквиваленте (ТНТ) с осколочно-фугасным или кумулятивным типом действия.

«Критерием надежности строительных конструкций является недопущение сквозного пробития, обрушения несущих элементов и разгерметизации внутренних технологических помещений ЦОД (машинных залов, помещений ИБП и ДГУ). Вентиляционные и выхлопные шахты ДГУ должны строится не по прямой линии, а с изломами (в форме колен или лабиринтов) из толстостенного монолита, чтобы исключить пролет дрона или осколков напрямую внутрь ЦОД», — говорится в техническом задании.

Bidzaar ВСК описала свои требования к прочности ЦОД при ударах БПЛА

В ЦОД должны быть предусмотрены защитно-улавливающие конструкции. Над внешним оборудованием (ДГУ, чиллеры и т.д.) должны быть установлены тросово-сетчатые экраны на жестком стальном каркасе.

«Сетка деформируется, перехватывает БПЛА, гасит его кинетическую энергию и заставляет боевую часть детонировать на безопасном удалении (в воздухе), защищая само оборудование от уничтожения», — говорится в документации.

Magnific - Freepik ВСК ищет подходящий ЦОД, способный выдержать атаку БПЛА

Кроме того, комплексная система безопасности должна обеспечивать защиту здания и инженерных узлов от БПЛА в том числе с помощью заглубления ниже уровня естественного рельефа местности.

В ВСК не ответили на запрос CNews. Примечательно, что в 2023 г. «Коммерсант» называл ВСК первой страховой компанией, создавшей отдельный полис для защиты от рисков падения БПЛА. Подобные риски страховали и другие участники рынка, но лишь в рамках дополнительной опции к страхованию имущества.

Спрос растет

Директор ООО «Делетрон» Сергей Глотов подтвердил CNews рост интереса российского бизнеса к противодроновым системам, в том числе для защиты ЦОД.

«В последние три месяца мы действительно наблюдаем заметный рост интереса к вопросам защиты критически важных объектов от угроз с применением БПЛА. Все чаще требования по противодействию беспилотникам предъявляют промышленные предприятия, объекты непрерывного цикла, в том числе и ЦОД», — рассказал эксперт.

По словам Сергея Глотова, важно понимать, что эффективная защита от атак БПЛА — это не отдельное устройство, а комплексная система. Она включает раннее обнаружение, подтверждение угрозы различными средствами контроля, интеграцию с существующими системами безопасности объекта, автоматизированное оповещение служб реагирования и организационные регламенты действий персонала.

В перспективе Глотов прогнозирует дальнейший рост спроса.

«Причин несколько: изменение характера угроз, накопление практического опыта после реальных инцидентов, а также появление соответствующих законодательных требований. Еще полгода назад заказчики спрашивали, можно ли защититься от БПЛА. Сегодня вопрос звучит иначе: как быстро и насколько комплексно это можно сделать. Это показывает, что рынок перешел от обсуждения самой угрозы к практическому внедрению решений», — заключил Сергей Глотов.

На чем базируется требование

Руководитель направления Отдела решений по противодействию БПЛА на гражданских объектах «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Владимир Клюев разъяснил CNews основу требований.

По его словам, с 1 марта 2026 г. в Законе «О связи» появилось официальное определение центра обработки данных и начал работать государственный реестр ЦОД.

«Это важный момент: дата-центры получили отдельный юридический статус, а требования к их эксплуатации и безопасности стали формализоваться. Параллельно уже действуют нормы по защите от БПЛА для отдельных промышленных, транспортных и инфраструктурных объектов», — указал эксперт.

Еще одно изменение — Федеральный закон № 192-ФЗ, вступивший в силу 26 июня 2026 г. Он предусмотрел особый порядок проведения неотложных мероприятий по противодействию угрозам воздушного нападения, в том числе при строительстве и закупках. Это упростило реализацию проектов, которые раньше могли надолго застревать в согласованиях и конкурентных процедурах.

Наконец, в 2026 г. появилось профильное руководство по защите ЦОД от БПЛА. В нем уже описаны не общие намерения, а состав системы, возможные рубежи защиты и подходы к проектированию.

«То есть одновременно сложились три вещи: угроза стала регулярной, государство сформировало правовую рамку, а у заказчиков появились технические ориентиры. Поэтому соответствующие требования мы и видим в тендерах именно сейчас», — указал эксперт.

Сколько стоит повысить устойчивость ЦОД

Эксперты оценивают мероприятия по повышению устойчивости ЦОДов в суммы от десятков до нескольких сотен миллионов рублей. Стоимость зависит от площади и расположения ЦОД, возможных сценариев атаки, требуемой дальности обнаружения, количества уязвимых зон и выбранных способов противодействия. Основная часть затрат здесь приходится не на сетку, а на опоры, крепления и монтажные работы, уточнил Владимир Клюев.

«Сравнивать его корректнее не только со стоимостью самого ЦОД, но и с ущербом, который может вызвать остановка площадки», — говорит эксперт.

По словам Сергея Глотова из «Делетрона», стоимость подобных проектов существенно зависит от площади объекта, требуемого радиуса контроля, локации и набора технологий. Уровни и требования к защите от БПЛА описаны в СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования» Минстроя России от 25.12.2024 № 910/пр.

ЦОД как цель?

Государственный научный центр России ВНИИ ГОЧС МЧС России в апреле 2026 г. опубликовал на своем сайте статью генерального директора ООО «Системы механической защиты» Дмитрия Дорофеева со ссылкой на журнал «Рубеж». Дорофеев указал ЦОД в качестве возможных целей для неприятеля.

Эксперт указывает, что до недавнего времени угрозы безопасности ЦОД рассматривали преимущественно в киберпространстве. События последних лет кардинально изменили эту парадигму, а атака на дата-центры Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ и Бахрейне 1 марта 2026 г. стала тревожным сигналом для всей отрасли. Тогда два центра обработки данных были поражены прямым ударом иранских беспилотников, еще один объект в Бахрейне получил повреждения инфраструктуры от близкого падения дрона. Восстановление заняло длительное время, клиентам рекомендовали переносить данные в другие регионы. Сбой затронул десятки сервисов, включая мобильные приложения крупнейшего банка Абу-Даби ADCB.

«Этот инцидент продемонстрировал, что ЦОД стали полноправной целью в современной войне на уничтожение критической инфраструктуры. В ответ на вызов времени возникает необходимость создания надежной физической защиты — последнего рубежа, способного остановить дрон-камикадзе до того, как он достигнет серверных залов, трансформаторов или систем охлаждения», — указал Дорофеев.

По его словам, наиболее вероятны атаки со стороны малых коптеров со сбросом, дронов-камикадзе самолетного типа и FPV-дронов. Наиболее привлекательные цели на территории ЦОД — чиллеры на крыше, трансформаторные подстанции и серверные залы.

«Традиционные методы защиты от БПЛА имеют ограничения: средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективны против дронов с оптоволоконным управлением или полностью автономных аппаратов с машинным зрением, а лазерные и кинетические системы чрезвычайно дороги и сложны в эксплуатации. Применение жестких металлических сеток, в свою очередь, провоцирует детонацию боевой части при ударе», — указал эксперт.

По словам Дорофеева, анализ уязвимостей ЦОД показывает, что наибольший риск имеет система охлаждения, которая традиционно находится на крыше или открытой площадке. Стоимость одного чиллера может доходить до 400 млн рублей, и его повреждение способно вызвать цепную реакцию перегрева. Но худший сценарий — это прямое попадание в серверный зал. Серверные стойки, системы хранения данных (SAN) и сетевое оборудование имеют высокую стоимость (от 500 тыс. до 500 млн рублей) и часто не подлежат восстановлению после пожара или затопления, считает эксперт.

Как строить защиту ЦОДа от БПЛА

По словам Владимира Клюева, защиту от атак БПЛА нужно строить исходя из угроз конкретному ЦОД. Начинать следует не с перечня оборудования, а с обследования площадки и модели угроз: какие аппараты могут использоваться, откуда они могут подойти, какие инженерные узлы наиболее уязвимы и к каким последствиям приведет их повреждение. Уже после этого определяются состав системы и количество рубежей.

«Как правило, защита получается эшелонированной. Первый контур отвечает за обнаружение и в зависимости от модели угроз может объединять радиолокационные станции, радиочастотные сканеры, оптико-электронные и, где это возможно, акустические средства. Данные от них сводятся в одну систему, которая помогает классифицировать цель и отсечь ложные срабатывания. Второй контур — активное противодействие, — говорит Владимир Клюев из «Софтлайн Решения». — Сейчас для этого применяются средства радиоэлектронной борьбы».

В перспективе к этим средствам добавятся лазерные комплексы и другие средства поражения. Но полагаться только на РЭБ уже нельзя: существуют аппараты на оптоволокне или с динамической сменой частот, на которые обычное радиоподавление не действует.

«Поэтому нужен и третий контур — пассивная физическая защита. Это сетчатые, тросовые и другие инженерные конструкции, которые останавливают БПЛА на финальном участке атаки и прикрывают наиболее уязвимые элементы ЦОД. В первую очередь речь идет о системах электроснабжения, охлаждения и связи: даже если вычислительные мощности находятся в защищенном помещении, инженерная инфраструктура часто остается на поверхности. Такая защита требует серьезных вложений», — указал эксперт.

По словам Владимира Клюева, на российском рынке уже представлены все основные компоненты такой системы: стационарные и переносные РЛС, радиочастотные сканеры, оптические и акустические комплексы, средства радиоэлектронного подавления, программные платформы управления и решения для физической защиты.

Отдельное направление — тросово-сетчатые конструкции из современных материалов, в том числе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В зависимости от проекта они могут применяться для защиты от FPV-дронов и более тяжелых аппаратов массой до 400 кг, движущихся со скоростью до 200 км/ч. Такие конструкции выносят на расстояние от защищаемого объекта, чтобы аппарат был остановлен до соприкосновения со зданием или инженерным оборудованием.

Развиваются и российские лазерные комплексы, указал эксперт. Они нужны прежде всего для целей, устойчивых к РЭБ, например аппараты, использующие инерциальные системы навигации и функции ИИ. Преимущество лазера — низкая стоимость одного воздействия: после приобретения самого комплекса затраты фактически сводятся к электроэнергии. Все эти компоненты можно объединить в комплексную систему с единым центром управления. Программные средства включаются в реестр отечественного ПО, а для радиоэлектронного оборудования необходимы соответствующие разрешения и сертификаты.

Крупные компании уже начали предлагать свои решения в ответ на спрос. Например, «Анти-БПЛА» — это не отдельное устройство, а систему, которую проектируют под конкретный объект, рассказал Клюев. В мае 2026 г. «Инферит Безопасность», входящая в ГК Softline, запустила специализированный Центр противодействия БПЛА с единой платформой управления.

Клюев констатировал, что дополнительно могут применяться маскировочные решения, снижающие заметность объекта. Активный контур включает секторное и адресное подавление каналов управления и навигации, в том числе спутниковых каналов. Развивается направление лазерных комплексов. Он может автоматически обнаруживать, захватывать, сопровождать и классифицировать цель. Еще один элемент — цифровой двойник объекта. На трехмерной модели можно отрабатывать возможные сценарии атаки, обучать операторов и оценивать эффективность выбранной конфигурации, не подвергая риску реальную инфраструктуру.