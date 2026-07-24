Мрачное цифровое будущее. Молодые россияне массово боятся, что их заменят роботами и нейросетями

Молодые специалисты в России всерьез опасаются, что их карьера будет недолгой, что рабочее место будет автоматизировано. Это массовая фобия – о страхе быть замененным роботом или алгоритмом говорят 40% молодых россиян, только начинающих строить карьеру.

Неуверенность в завтрашнем дне

Молодые россияне признались в страхе того, что в обозримом будущем их профессиональные навыки окажутся не нужны, а их рабочие места будут цифровизированы. Как пишут «Ведомости», такой страх сидит в 39% российских молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет, только начинающих свой путь по карьерной лестнице.

Впрочем, их более старшие коллеги тоже боятся, что будут заменены или роботами, или нейросетями, или просто программой. Автоматизации своего рабочего места боятся 37% россиян в возрасте от 31 до 45 лет, да и среди тех, кому от 46 до 55 лет, таковых тоже немало – 36%. Это следует из приведенной изданием статистики Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.

Страх один, причины разные

Россияне вне зависимости от возраста боятся в первую очередь искусственного интеллекта. Это творение человечества не только оставило потребительский сегмент компьютерного рынка без комплектующих, но и уже влияет на жизни многих людей.

freepik ИИ может прийти за каждым

CNews неоднократно освещал истории массового увольнения работников и заменой их на нейросети – к примеру, в конце 2023 г. индийский колл-центр уволил всю команду, поставил ИИ отвечать на звонки и сразу получил рост основных показателей бизнеса. А летом 2025 г. Microsoft оставила без работыгруппу программистов, тренировавших нейросеть, и заменила их на нее же.

Но причины боязни ИИ как конкурента на работе у россиян всех возрастов разные. Молодые специалисты всерьез опасаются, что не смогут угнаться за нейросетями в своей профессии. Стоит отметить, что сейчас ИИ действительно развивается очень стремительно, проникая в самые разные сферы деятельности – иностранные языки, творчество, программирование, медицину, юриспруденцию, экономику и пр.

Старшие сотрудники не страшатся того, что могут отстать от ИИ в количестве опыта и профессиональных навыков. Они боятся, что вовсе не смогут осилить новые программы и интерфейсы, связанные с нейросетями.

«Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть ИИ, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность», пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка.

Боязнь не без причины

Руководитель лаборатории иммерсивных технологий в образовании Школы управления «Сколково» Артем Егоров уверен, что молодые специалисты вполне обоснованно боятся потенциальной своей замены на искусственный интеллект. Он сообщил изданию, что нейросети научились отлично выполнять задачи, которые компании поручают джунам.

Но у этого есть обратная сторона. Внедрив нейросети и тем самым избавившись от начинающих специалистов в своем штате, компании очень скоро обнаружат, что у нее не осталось и более опытных работников.

Это происходит потому, что мидлы, сеньоры и тимлиды, как правило, не берутся из воздуха – это в прошлом те же джуны, за годы работы накопившие знания и опыт. По словам Егорова, если компания откажется от начинающих сотрудников, то через пять-семь лет окажется перед лицом неприятной кадровой проблемы. По его словам, она увидит, что «растить некого – старшие ушли, средние не выросли, потому что опыт набирается на той скучной работе, которую отдали алгоритму».

Не все так плохо?

Некоторые собеседники издания считают, что бояться цифровизации стоит не всем. Так первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уверен, что «профессиональные компетенции все так же максимально необходимы, ведь именно человек ставит ИИ задачу, определяет условия ее выполнения, контролирует ход работ и интерпретирует результат».

Руководитель Института ИИ ИТМО Александр Бухановский придерживается схожего мнения. Он заявил изданию, что внедрение искусственного интеллекта в профессиональные сферы – это проблема лишь для тех работников, которые «не готовы трансформироваться и обучаться работе с ним».