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Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

Владелец майнинг-фермы после суда с РЖД едва не попал в тюрьму на пять лет. Теперь он должен почти 5 млн руб., а всю его сетевую аппаратуру забрали в счет государства. Изъяли даже смартфон, но виноват он сам.

От крипты и от тюрьмы не зарекайся

Предприниматель Гагик Гурджанян, владелец майнинг-фермы проиграл суд РЖД, в котором его судили по уголовной статье, и лишился своего оборудования, пишет издание «Уральский Меридиан». События разворачивались на Урале – приговор крипто-бизнесмену вынес городской суд города Реж (Свердловская область).

Согласно информации издания «Уральский Меридиан», а также «Интерфакса», бизнесмена зовут Гигик. Однако редакция CNews нашла в картотеке уголовных дел, привязанных к Режевскому райсуду, лишь один материал на человека с фамилией Гурджанян.

Это дело № 1-14/2026 (1-139/2025;), зарегистрированное 20 октября 2025 г., и в нем ответчиком выступает Гагик Гурджанян. Дело рассматривала судья Лариса Демидова. Согласно хронологии, рассмотрение дела несколько раз переносили – в зал суда в разное время не являлись то свидетели, то представитель защиты, то сам подсудимый. Вердикт судьи был вынесен 29 июня 2026 г.

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Судебное дело

Камнем преткновения в этом деле стала электроэнергия, которой Гурджанян питал свою ферму. Согласно материалам суда, он воровал электричество, вследствие чего он был осужден на полтора года лишения свободы, но условно.

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Статья в «Интерфаксе»

Помимо этого, суд постановил изъять у предпринимателя внушительный набор аппаратуры и выплатить многомиллиардной госкорпорации несколько миллионов рублей.

Причем здесь РЖД

Гурджанян разместил свою майнинг-ферму на территории компании «Трансэнерго» – филиала ОАО РЖД. Для этого он арендовал часть земли, на которой установил в общей сложности 79 ASIC-майнеров (модели Whatsminer M3OS++ и M50). Какие криптовалюты добывал бизнесмен, издания не пишут.

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Статья в издании «Уральский Меридиан»

Чтобы ферма заработала и начала приносить предпринимателю деньги, нужно было подвести к ней вентиляцию и электричество, и вот здесь начались махинации. По данным «Интерфакса», суммарная потребляемая мощность фермы, с учетом системы отвода тепла, достигала 279 кВт.

Чтобы не платить крупные суммы за свет, Гурджанян решил пойти на хитрость. «Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования», – говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»).

Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере). Согласно материалам суда, размер ущерба превысил 8,5 млн руб. в то же время исковые требования РЖД составили 5,5 млн руб.

А мог бы и сесть

Итоговый вердикт судьи – подсудимый виновен, приговор – полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

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© VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика
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Согласно действующей редакции российского Уголовного кодекса, наказание за нарушение п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ могло быть гораздо более серьезным.

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Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Как пишет «Интерфакс», предприниматель «признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием». Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

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Ферму у предпринимателя отобрали

«Имущественный иск суд удовлетворил частично. С учетом ранее выплаченных 800 тыс. руб., осужденный обязан возместить ОАО РЖД 4 774 000 руб.» – отмечает издание.

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Помимо этого в доход государства была обращена вся аппаратура, которую предприниматель использовал при совершении преступления. По информации издания «Уральский Меридиан», это приборы учета электроэнергии (счетчики), смартфон, с которого иницировался процесс занижения показателей потребления электричества, а также некое «сетевое оборудование».

Что в данном случае было идентифицировано как сетевое оборудование, издание не уточняет. Оно пишет лишь, что майнеры, из которых состояла ферма Гурджаняна, тоже были обращены в доход государства.

Геннадий Ефремов

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