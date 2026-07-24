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В России создан высокочувствительный тепловизор с дальностью распознавания до 2 км

В России разработали высокочувствительный тепловизор для военных и гражданских целей. Изделие может применяться при проведении поисково-спасательных операций, а также в промышленности и туризме. «Сыч-3К» обнаруживает тепловое излучение в любое время суток и даже в сложных метеоусловиях на расстоянии до 2 км.

Создание устройства

В России разработали высокочувствительный тепловизор с дальностью распознавания до 2 км, об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В июле 2026 г. холдинг «Росэлектроника», входит в государственную корпорацию «Ростех», разработал высокочувствительный тепловизионный монокуляр «Сыч-3К». Устройство видит тепловое излучение объектов в инфракрасном диапазоне на расстоянии до 2 км в любое время суток и при сложных метеоусловиях. Изделие может применяться при проведении поисково-спасательных операций, а также в промышленности и туризме.

«Сыч-3К» ориентирован на широкий спектр гражданских задач. Он обеспечивает, со слов разработчиков, надежную идентификацию объектов, позволяя уверенно отличать человека от животного или окружающих предметов. Такая точность особенно востребована при проведении поисково-спасательных операций — для обнаружения людей в лесу, в горах и в условиях сильного задымления.

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Министерство обороны России
Вооруженные силы России

Встроенный цифровой зум с кратностью 1х, 2х и 4х дает возможность детально рассмотреть удаленный объект, а изображение выводится на цветной organic light-emitting diode (OLED)-дисплей.

«Дальность в два километра — это не маркетинговый показатель, а реальная дистанция, на которой оператор способен различать тип объекта. Важно не просто зафиксировать тепловое пятно, а понять, кто находится перед вами: человек, животное или транспортное средство. Для гражданских применений это критически важный порог», — подчеркнул CNews представитель холдинга «Росэлектроники».

Технические характеристики

Корпус прибора выдерживает умеренные ударные нагрузки и защищен от влаги.

Рабочий температурный диапазон составляет от -20°C до +50°C, а одного комплекта аккумуляторов достаточно для четырех часов непрерывной работы.

Применение изделия

Устройство также будет полезен при охране периметров и промышленных объектов. С его помощью оператор может обнаружить нарушителя на дальних подступах — задолго до пересечения охраняемой зоны.

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«Ростех»
В России создали высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с четырехкратным цифровым зумом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

Кроме того, «Сыч-3К» подходит для первичного инспектирования оборудования в нефтегазовой отрасли и энергетике. Утечки, перегревы и дефекты изоляции становятся заметны на тепловизионном изображении ещё до того, как они приведут к аварийной ситуации.

«Сыч-3К» может быть востребовано в охоте, спелеологии и активном туризме с элементами тактической подготовки.

Научно-производственная организация

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в государственную корпорацию «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация».

Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Антон Денисенко

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