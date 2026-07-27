Главный сборщик iPhone признал американский софт VMware устаревшим и нашел ему замену

Тайваньский Foxconn, основной производитель iPhone, отказывается от услуг крупного поставщика облачной инфраструктуры VMware. Стартап, который Foxconn выбрал на замену, назвал системы VMware устаревшими и ненадежными.



Новый поставщик Foxconn

Тайваньский контрактный производитель электроники Foxconn переходит на использование инфраструктуры HCI (Hyper-Converged Infrastructure) для задач виртуализации графических процессоров от сингапурского поставщика Arcfra для замены VMware, принадлежащей американской Broadcom, пишет Register.

Представители Arcfra заявили, что Foxconn внедрил их платформу Neutree «для модернизации распределенной производственной инфраструктуры и улучшения способов доставки, управления и наблюдения за моделями ИИ в различных средах».

Foxconn является основным производителем продукции компании Apple — iPhone, MacBook, iPad и Mac. В число постоянных клиентов Foxconn в разное время входили Microsoft, Xiaomi, OnePlus, Nokia, Amazon, Cisco, Intel, Dell и HP.

VMware VMware потеряла очередного крупного клиента в лице Foxconn

Arcfra основана в 2024 г., предоставляет корпоративным клиентам облачную инфраструктуру. «Наша миссия — создавать передовую облачную инфраструктуру и инфраструктуру искусственного интеллекта, которая способствует инновациям», — заявил стартап на своем сайте.

Стартап вместо «устаревшей» VMware

Тайваньский гигант в 2025 г. называл ИИ важнейшей частью своей стратегии, в том числе планов по улучшению работы заводов. Foxconn использует сингапурскую платформу для критически важных систем интранета, управления производством, ERP и управления производственными линиями в своих филиалах в материковом Китае, на Тайване, Вьетнаме и Северной Америке. Arcfra также размещает среды разработки и тестирования Foxconn.

Arcfra на своем сайте, описывая сотрудничество с Foxconn, заявила, что решит целый ряд проблем существующей ИТ-инфраструктуры заказчика: «Глобальные филиалы Foxconn использовали традиционную виртуализацию VMware для своих ИТ-систем. Управление и масштабирование этой устаревшей системы в условиях распределенной глобальной сети становилось все более сложным».

Упоминалось также отсутствие надежной защиты от сбоев в работе ЦОД, «что делало их уязвимыми для значительных простоев в случае локального отключения».

«Традиционная виртуализация VMware приводила к высоким затратам на разработку и значительному увеличению накладных расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание», — добавили в Arcfra.

VMware теряет клиентов

Foxconn — не единственный, кто решил отказаться от услуг VMware, отмечает издание. Это сделали уже такие крупные бренды, как Tesco, Western Union, Allstate Insurance.

В 2024 г. CNews писал о том, что VMware лишилась очередного крупного клиента — провайдера инфраструктуры Beeks Group. Британская компания посчитала повышение расценок на пользование стеком виртуализации на 900%, инициированное новым владельцем VMware – Broadcom, недопустимым.

Broadcom купила VMware весной 2022 г. за рекордные для себя $61 млрд. После этого от сотрудничества с пионером x86-виртуализации отказались американская страховая компания Geico (перешла на OpenStack), австралийская финтех-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom.