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Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Полицейские задержали в России группу подозреваемых, которые, по версии следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение для устройств на операционной системе Android. Хакеры получали доступ к аккаунтам пользователей и оформляли на их имя кредиты. По предварительным оценкам МВД, ежедневный доход ИТ-разработчиков составлял от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Задержание злоумышленника

В Новосибирской области полицейские задержали группу подозреваемых, которые, по версии следствия, распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) для Android‑устройств, об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк. Хакеры получали доступ к аккаунтам пользователей и оформляли на их имя кредиты.

По предварительным данным МВД, 20-летний житель Тогучинского района Новосибирской области разработал троян и рассылал ссылки на него на случайно подобранные номера телефонов. После перехода по ссылке смартфон заражался вирусом, который предоставлял злоумышленникам доступ к учетным данным владельца устройства в государственных онлайн-сервисах и онлайн-банках. Кроме того, вредоносная ссылка автоматически пересылалась всем контактам потерпевшего.

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Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день, но его задержала киберполиция

Следствие полагает, что, получив доступ к личным кабинетам пользователей, подозреваемые оформляли на их имя кредиты, похищали денежные средства со счетов, а также приобретали дорогостоящую технику через интернет с последующей перепродажей. По предварительным оценкам МВД, ежедневный доход создателя вредоносного ПО составлял от 100 тыс. до 500 тыс. руб., часть средств он передавал своим сообщникам, которые помогали ему с программированием и тестированием вируса.

Предполагаемый организатор схемы был задержан в феврале 2026 г. Впоследствии сотрудники киберполиции установили и задержали еще троих предполагаемых участников группы — жителей Новосибирской области в возрасте от 19 до 23 лет.

Соединение уголовных дел

27 июля 2026 г. следователи объединили в одно производство 25 уголовных дел, возбужденных по статьям о краже, мошенничестве, мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей, неправомерном доступе к компьютерной информации и создании вредоносного ПО.

Предполагаемому организатору и одному из участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое в июле 2026 г. находятся под домашним арестом.

Активная работа правоохранительных органов

По данным УБК МВД, с 16 по 23 июля 2026 г. сотрудники киберполиции провели по меньшей мере восемь задержаний киберпреступников и их сообщников в различных регионах страны.

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Telegram - Ирина Волк
Активная работа правоохранительных органов

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего администратора SIM-боксов. У него изъяли SIM-бокс, 800 SIM-карт, роутер, телефоны и камеры видеонаблюдения, а материалы дела направили в суд.

В Кемерово задержаны двое местных жителей, обслуживавших 18 SIM-боксов. Во время обысков полицейские изъяли оборудование и 650 SIM-карт. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 274.3 Уголовного кодекса (УК) России.

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В Омске оперативники задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у вдовы участника специальной военной операции (СВО) 4,5 млн руб. После обращения потерпевшей киберполицейские установили личность пособника и задержали его.

В Санкт-Петербурге при попытке получить 7,9 млн руб. от мужчины-пенсионера с поличным задержали женщину-пенсионерку, выполнявшую роль курьера мошенников. Обоим было по 75 лет. Деньги удалось сохранить владельцу.

В Ялте перед судом предстанут четыре участника дропперской схемы. По версии следствия, организатор скупал банковские карты у местных жителей и передавал их третьим лицам для проведения незаконных финансовых операций.

Антон Денисенко

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