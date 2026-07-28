Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

ФАС предложила не относить к стратегическим отраслям, которые только с разрешения властей могут обзавестись иностранными инвесторами, цифровые платформы, маркетплейсы, операторов ЦОД, ИИ-разработчиков и даже разработчики доверенного российского ПО. Обязательный контроль таких сделок со стороны ФАС все равно сохранится. С тем, что новая процедура упростит бизнесу жизнь, согласны не все эксперты.



Нестратегическая деятельность

Цифровые платформы, маркетплейсы, разработчики доверенного российского ПО и ИИ-технологий, операторы ЦОД не вошли в перечень стратегических отраслей в новой версии поправок в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», выяснили «Ведомости».

Представители стратегических отраслей обязаны согласовывать сделки с иностранными инвесторами в правительственной комиссии.

«Законопроект распространяет положения Закона об иностранных инвестициях на организации, работающие в ряде сфер информационных технологий. Это необходимо для повышения устойчивости отечественной цифровой инфраструктуры», — пояснили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), автора проекта поправок.

ФАС ФАС исключила некоторые ИТ-отрасли из списка строго контролируемых стратегических

К стратегическим, например, отнесены деятельность по технической защите конфиденциальной информации и деятельность операторов майнинговой инфраструктуры.

Проверки все равно будут

ФАС все равно оставляет за собой по отношению к предприятиям, не включенным в перечень, право приостановить сделку с иностранным инвесторов в ходе обязательной проверки. Проверяя компании с иностранным участием, ведомство может также обратиться к председателю правкомиссии. Это не исключает наличие контроля, но должно сделать процедуру проще.

Документ дает иностранным участникам 180 дней на раскрытие информации перед ФАС при владении долей от 5%. Если доля превышает 50%, у них будет год на то, чтобы согласовать контроль или продажу. Нарушение сроков повлечет за собой лишение права голоса.

К иностранным инвесторам относятся не только иностранные граждане, но и россияне с иным гражданством или ВНЖ, пояснила юрист Forward Legal Елена Сатина.

Взвешенный подход или усложнение условий для бизнеса

Представители Wildberries считают корректировки законопроекта обоснованными: «Расширение перечня стратегических отраслей требует максимально взвешенного подхода, поскольку такие решения напрямую влияют на инвестиционную привлекательность инновационных секторов экономики».

По мнению партнера инвестиционной компании Kama Flow Евгения Борисова, изменения помогут тем, кто переносит корпоративные центры в дружественную юрисдикцию, например, в Киргизию или Дубай. При этом иностранные компании, которые до сих пор присутствуют на российском рынке и легально поставляют ПО, лишились бы возможности вести здесь свою деятельность, добавил эксперт.

Другой собеседник издания из крупной ИТ-компании, сомневается, что эта инициатива, которая смягчает порог входа в российский бизнес, все же сможет изменить ситуацию в технологическом секторе, иностранные инвестиции в который сейчас незначительны.

Отказ от включения определенных видов деятельности в перечень стратегических действительно может упростить сделки и процессы по реструктуризации бизнеса, уменьшив сроки, прокомментировала директор департамента налогов и права компании ДРТ Анастасия Матвеева. С другой стороны, новые правила вносят некую степень неопределенности, по каким критериям будет приниматься решение о запросе разрешения у правительственной комиссии, отметила Матвеева. Для кого-то это может облегчить совершение планируемой сделки, для кого-то, напротив, усложнить ее, сказала руководитель направления по согласованию сделок M&А, Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина.