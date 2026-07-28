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Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Длительный сбой в работе ИТ‑инфраструктуры Xbox заблокировал запуск игр даже с дисков. Помимо прочего, пользователи лишились возможности войти в онлайн-систему, запускать игры или находить их в магазине Xbox, затронув консоли Xbox Series X/S, Xbox One и Xbox 360. В компании указали, что ее ИТ-команды сосредоточены на нескольких направлениях расследования и продолжают усердно работать.

Масштабный ИТ-сбой

Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр не только к цифровым играм, но и даже с физических носителей, пишет The Verge. Пользователи также не могли войти в аккаунты и запустить приложения.

Продолжительный сбой в работе ИТ-инфраструктуры сервиса Xbox привел к серьезным ограничениям для пользователей. Из-за технических проблем оказалось невозможным запустить игры даже с физических носителей. Помимо этого, владельцы консолей лишились возможности авторизоваться в онлайн-системе, запускать установленные игры и искать контент в официальном магазине Xbox.

Сами же ИТ-сбои начались вечером 26 июля 2026 г. и затронули сразу несколько поколений устройств — консоли Xbox Series X и Series S, Xbox One, а также более старые модели Xbox 360.

На официальной странице службы поддержки Xbox появилось сообщение о том, что у пользователей могут возникнуть проблемы с запуском как цифровых, так и дисковых версий игр. Вскоре эти заявления подтвердили многочисленные жалобы в социальных сетях, где геймеры массово сообщали о невозможности начать игровые сессии.

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Unsplash - Mika Baumeister
Масштабный ИТ-сбой сервисов Xbox привел к блокировке запуска игр даже с физических носителей

Журналист The Verge рассказал, что смог запустить имеющиеся у него цифровые копии игр. Однако при попытке обратиться к играм из подписки Game Pass ИТ-система выдавала ошибку 0×87e107df. Данный код указывает на невозможность проверки лицензии, что фактически блокирует доступ к контенту в текущей сессии.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

28 июля в 13:00 по Москве Xbox продолжает информировать пользователей о возможных проблемах с цифровыми играми и играми обратной совместимости. При этом представители игровой компании заявили, что игры на физических дисках уже должны работать в штатном режиме, но не во всех странах. На пике ИТ-инцидента онлайн-сервис мониторинга Downdetector зафиксировал более 3,66 тыс. жалоб только на территории США.

В официальном комментарии Xbox отметила, что ее технические ИТ-команды сосредоточены на нескольких направлениях расследования и продолжают усердно работать над устранением неполадок. В Xbox также подчеркнули, что ситуация постепенно улучшается.

Риски не только у цифровых копий

13 июля 2026 г. средства массовой информации (СМИ) сообщали о том, что Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит владельцам консолей получать цифровые копии игр, имеющихся у них на физических носителях.

Однако текущий масштабный ИТ-сбой наглядно демонстрирует потенциальные риски ИТ-системы, в которой даже дисковые версии игр в 2026 г. требуют постоянной онлайн-аутентификации.

Волна сокращений

ИТ-инцидент произошел вскоре после того, как компания-разработчик объявила о масштабных сокращениях персонала в подразделении Xbox, как информировал CNews.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) объяснила увольнения в подразделении Xbox необходимостью привести этот отдел в чувство. По ее словам, в 2026 г. он демонстрирует очень плохую рентабельность на фоне основных конкурентов — она в два, а иногда и в три раза ниже. Самих конкурентов она не упомянула, но основных всего лишь два — японские компании Sony и Nintendo. Они обе производят игровые приставки, и у каждой из них за десятилетия присутствия на рынке образовались прочные связи среди игровых студий.

Однако у Bloomberg совсем другая информация, Microsoft тратит очень много денег на дата-центры для искусственного интеллекта (ИИ) и потому пытается снизить расходы на свои убыточные направления. Увольнение тысяч человек позволит ей не платить им зарплату и не обеспечивать их прочими выплатами.

Антон Денисенко

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