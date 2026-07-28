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Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем

Владелец крупнейшего российскеого производителя серверов Yadro приобрел складское помещение на границе с Китаем. Компания может разместить там производственные или логистические мощности.

Склад рядом с Китаем

Как выяснил CNews, «ИКС Холдинг» в июле 2026 г. приобрела компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая.

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Икс Фаб Восток» было зарегистрировано 24 декабря 2025 г. в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края. Территория является особой экономической зоной. С момента основания (декабрь 2025 г.) и по июль 2026 г. юрлицо принадлежало нынешнему гендиректору компании Адаму Китариеву. Ему также принадлежит компания «Ядро Фаб Надежинская», зарегистрированная по тому же адресу.

Основной вид деятельности компании — это производство элементов электронной аппаратуры, печатных плат, транспортировка грузов и хранение, а также оптовая торговля телеком оборудованием и его запасными частями.

Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Единственным учредителем выступает ООО «Икс Холдинг», куда входит Yadro.

Для чего это

Юридический адрес компании: Приморский край, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, территория «Тор Надеждинская», улица Центральная 30. По этому адресу находится домостроительный комбинат Приморье. Площадь территории завода составляет 9 га.

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Yadro
Yadro расширилось до Китая

Завод может быть использован для размещения производственных или логистических мощностей в непосредственной близости от границ с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, считают собеседники CNews среди производителей электроники.

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Близость к Китаю и другим странам АТР позволяет сократить логистические цепочки для поставок компонентов и готовой продукции, считает собеседник CNews среди производителей электроники. По мнению другого участника рынка, Yadro может организовать там производство из-за льготного налогообложения.

При этом представители «ИКС Холдинга» отказались комментировать данную тему.

Чем известна Yadro

Yadro — один из крупнейших российских производителей систем хранения данных и серверного оборудования.

В декабре 2025 г. Yadro запустила серийное производство базовых станций операторского класса на собственном заводе «Ядро Фаб Дубна». Предприятие площадью 42 тыс. кв. м выполняет полный цикл выпуска телеком-оборудования: от производства печатных плат до финальной сборки и тестирования. Мощности позволяют выпускать до 50 тыс. единиц телеком-оборудования в год. Совокупный объём инвестиций Yadro в развитие телеком-направления составил 20 млрд руб.

Кристина Холупова

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