Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Павел Дуров объявлен в международный розыск. За этим стоит российская ФСБ – силовики обвиняют его в содействии терроризму. Дуров известен в первую очередь тем, что создал любимый десятками миллионов россиян мессенджер Telegram, которым они пользуются даже после замедления. Также именно Дуров стоит у истоков российской соцсети «Вконтакте». Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Google, где Дуров?

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова в международный розыск. Как пишет «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

Издание подчеркивает – это связано с тем, что Telegram «не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России».

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 29 июля 2026 г. (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении ФСБ говорится также, что «в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб (цитата по ТАСС).

Фото со страницы Дурова «Вконтакте» Павел Дуров рискует провести в российской тюрьме остаток жизни

Подчеркнем, что обвинению Дурова в терроризме предшествовало заявление пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. 27 июля 2026 г. он утверждал, что «контакты по поводу восстановления работы Telegram есть, но сами представители мессенджера не очень активны», пишет «Интерфакс».

После публикации материала Telegram-канал «Москва 24/7» со ссылкой на ФСБ России заявил, что Павел Дуров в международный розыск пока не объявлен.

Публикация Telegram-канала «Москва 24/7»

«В ФСБ уточнили, что решение пока что в процессе принятия», – указано в сообщении канала, опубликованном 29 июля 2026 г. в 10:59 по Москве.

Что грозит Дурову

ФСБ уверяет, что Дуров нарушил только ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Это «склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма». К моменту выхода материала других обвинений в его адрес не было.

Это нарушение наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет вместе со штрафом в размере от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Москва не сразу строилась

Обвинение Дурову предъявили не просто так, а в результате расследования, которое велось как минимум с начала 2026 г. В частности, об этом расследовании говорится в публикации «Российской газеты», датированной февралем 2026 г.

Издание со ссылкой на ФСБ сообщало, что силовики изучают действия Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму. В материалах ведомства, которые упоминает издание, говорится, что с 2022 г. в России было зафиксировано 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram.

К этим преступлениям силовики относят, в числе прочего, организацию теракта в «Крокус Сити Холле», а также убийства нескольких высокопоставленных российских военных и организацию взрывов и поджогов российских военкоматов.

Как пишет ТАСС, «за несколько лет» работники ФСБ смогли предотвратить 475 терактов, которые готовились через Telegram.

Замедление и удар по российским ИТ-специалистам

Судя по всему, расследование деятельности Дурова началось одновременно со всероссийским замедлением Telegram. Как сообщал CNews, оно стартовало в начале февраля 2026 г. – с этого периода россияне не могут пользоваться даже самой базовой функцией Telegram – отправкой текстовых сообщений. Отметим также, что возможность звонить через Telegram у россиян отобрали в августе 2025 г.

Напомним, 10 февраля 2026 г. пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram не исполняет требования российского законодательства. На фоне этого ограничение работы мессенджера будет продолжено «с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», говорится в официальном заявлении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Февральское замедление Telegram моментально ударило по российской ИТ-отрасли. CNews писал, что первыми пострадали отечественные разработчики ПО, которые использовали Telegram для рабочей переписки, а также для быстрого обмена файлами.