Швейцарский миллиардер требует с МТС 147 миллионов

Швейцарский бизнесмен с четырьмя гражданствами Андрей Раппопорт подал иск к ПАО «МТС» о взыскании купонного дохода. Речь идет о невыплаченных процентах по облигациям оператора. Юристы считают, что иск будет удовлетворен или закончится мирным соглашением.

Иск к МТС

Как выяснил CNews, миллиардер Андрей Раппопорт подал в Арбитражный суд Москвы иск к сотовому оператору ПАО «МТС» о взыскании 147,1 млн руб. Дело зарегистрировано 29 мая 2026 г.

Согласно определению суда, предметом иска является взыскание купонного дохода. Это означает, что Раппопорт, владеющий облигациями МТС, требует выплаты процентов по ним.

МТС считает требования необоснованными и собирается отстаивать свою позицию в суде, рассказали CNews представители оператора.



Что говорят юристы

Факт неполучения купонных платежей, типичная практика в отношении держателей-нерезидентов после введения расчетных ограничений (блокировка выплат по купонам на зарубежные счета из-за санкций) скорее всего и явилась основанием для иска, считает руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ, экс-руководитель юридической функции ДЗО СБЕРа и ПСБ Динара Янбаева.

По ее словам, с 2022 г. в России действует устоявшийся механизм и практика: российские суды массово удовлетворяют иски держателей-нерезидентов о взыскании купона напрямую с эмитента, если выплата не дошла из-за блокировки платежной инфраструктуры, обязывая платить через российский депозитарий на счета типа «С». Необходимо доказать факт владения бумагами на дату выплаты и факт неполучения средств, поясняет Янбаева.

aopsan/ FreePik Миллиардер требует с МТС почти 150 млн

Речь идет о неисполнении эмитентом, то есть МТС, обязанности по купонным выплатам, рассказал CNews управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. По мнению Денисова, спор может закончится как удовлетворением требований, так и мировым соглашением сторон.



Это обычный денежный иск к эмитенту о неисполнении обязательств по выплате процентов по облигациям, подтверждает Александра Золоева, советник адвоката INTELLECT. Она обратила внимание на похожие иски по этой теме: АО «НС Банк» против ПАО «Лукойл», МТС Банк против Euroclear и т.д.

«С учетом характера требования (взыскание купонного дохода) и наличия у МТС множества выпусков облигаций в обращении, наиболее вероятный сценарий — частичное удовлетворение иска, если истец докажет факт владения облигациями и невыплату дохода, но сумма может быть скорректирована судом (например, из-за пропуска срока исковой давности по части периодов или перерасчета), — считает Золоева. — Мировое соглашение возможно, но зависит от позиции сторон».

По ее мнению, отказ в иске вероятен, если Раппопорт не сможет подтвердить свое право на получение купонного дохода (например, если облигации учитывались у иностранного депозитария, а выплаты были заблокированы по независящим от эмитента причинам).

Кто такой Андрей Раппопорт

Бизнесмен родился на Украине. В 1992–1996 гг. Раппопорт был председателем правления «Альфа-банка», в 1998–2008 гг. — заместителем председателя правления и членом правления российской энергетической компании «ЕЭС России», до 2009 г. — председателем правления федеральной сетевой компании «Единые энергетические системы». С 2012 г. — первый заместитель председателя правления ОАО «Роснано».

С 2015 г. Раппопорт проживает в Швейцарии, имеет гражданство России, Израиля, Кипра и Португалии. По данным Forbes, на 2022 г. его состояние составляло $1,1 млрд.