CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Россия теряет рынок интернет-коммерции. Продавать в интернете желающих все меньше – боятся комиссий и БПЛА

В России всего за год на четверть сократилось количество новых бизнесов в сфере онлайн-торговли, а число ликвидаций старых выросло на 20%. Продавцы уходят с рынка из-за низкой доходности, в том числе на фоне высоких комиссий маркетплейсов. Многих отпугивает ситуация с БПЛА.

Покупатели есть, продавцов нет

В России зафиксирован значительный отток желающих торговать в интернете. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса Rusprofile, по итогам первой половины 2026 г. (1 января – 30 июня) число новых зарегистрированных компаний, связанных с онлайн-коммерцией, рухнуло на 25% год к году, составив 58,2 тыс.

В то же время число ликвидаций уже существующих компаний в этой сфере, наоборот, резко выросло. За тот же период из стало на 19,6% больше – свой бизнес закрыли 76,4 тыс. предпринимателей.

Говорить о полном исчезновении российского рынка е-коммерции как явления пока рано, поскольку к 30 июня 2026 г. работающих в этой сфере организаций было зарегистрировано в общей сложности 456,7 тыс. Однако тревожные сигналы все равно поступают – за полгода таких фирм стало на 4,9% меньше. Более того, это в принципе первое сокращение, зафиксированное с начала 2021 г., то есть за пять лет.

Можно, а зачем

Россияне, рассматривающие возможность открытия бизнеса в сфере онлайн-торговли, часто отказываются от этого, как только понимают, сколько им придется платить за различные услуги, связанные с этим. Далеко не последнюю роль в этом играют маркетплейсы, регулярно и по любым поводам повышающие свои комиссии. К примеру, летом 2026 г. на фоне топливного кризиса взлетели расценки Wildberries на логистику.

kaz6.jpg

Фото: FreePik
Многие россияне больше не хотят торговать в онлайне

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику сервиса «МойСклад», приток продавцов на маркетплейсах только в июне 2026 г. упал на 57% год к году. В компании отмечают, что и запуск, и сохранение такого бизнеса стали весьма сложной задачей на фоне роста комиссий онлайн-площадок и увеличением всех прочих затрат, включая логистику, которая, по подсчетам «МоегоСклада», с начала топливного кризиса выросла в цене в два-три раза.

Защищать некому и некого

Новейший негативный фактор, заставляющий одних отказываться от открытия бизнеса в сфере электронной коммерции, а других – закрывать имеющийся, это атаки БПЛА. На это изданию указал генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых.

Напомним, в течение второй половины июля 2026 г. они прилетели как минимум в 11 логистических объектов Wildberries – одного из крупнейших российских маркетплейсов. К примеру, 29 июля 2026 г. был атакован склад в Рязани, а днем позже – в Пензе и Сарапуле.

За несколько дней до первых атак Wildberries изменил свою оферту, сняв с себя всю ответственность перед продавцами за порчу и уничтожение товара в случае ударов по его складам. Позже его примеру последовали Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет».

По словам Алексея Молодых, очень часто у продавцов, чей товар сгорел в результате атак БПЛА на склад маркетплейса, нет финансовой возможности закупить новый и перезапустить бизнес.

Дальше будет хуже

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что ситуация с количеством игроков на российском рынке электронной коммерции продолжит ухудшаться. В частности, партнер One Story Ольга Сумишевская уверена, что в ближайшем будущем игроков станет на 5-10% меньше, притом в первую очередь за счет «продавцов с низкомаржинальными товарами в бюджетном ценовом сегменте.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Молодых. По его прогнозам, если общая ситуация в сегменте е-коммерции не улучшится, то рынок онлайн-торговли потеряет еще 10-15% активных продавцов.

Эволюция неизбежна

Издание приводит статистику Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которой говорится, что в январе-мае 2025 г. оборот онлайн-торговли в России составил 5,9 трлн руб., увеличившись на 18,4%. За весь 2025 г. рост был на уровне 29,4% год к году, но это не так хорошо, как может показаться.

Для примера, рост оборота в 2024 г. был равен 60,3% год к году. Данные за первую половину 2026 г. АКИТ пока не приводит.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Новых продавцов могут отпугнуть налеты БПЛА на склады Wildberries, что еще сильнее уменьшит их число в обозримом будущем.

Оставшиеся игроки, видя, что происходит со складами Wildberries, начнут менять формат своего бизнеса. В частности, эксперты компании «МойСклад» полагают, что они начнут переходить на хранение товаров на собственных складах, а также все активнее переходить на «альтернативные» и «нишевые» маркетплейсы.

По прогнозам главы Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, происходящее «повлияет на весь рынок, и количество отраслевых платформ вырастет», пишет «Коммерсант».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Конференция CNews «Эффективная ИБ-стратегия в эпоху цифровой трансформации» состоится 17 сентября 2026 года

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Замглавы управления Минпромторга по БПЛА под арестом. Ей грозит 10 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще