Израиль лишил Intel госсубсидий на $425 млн. Чипмейкер никак не может начать строительство нового завода

Проект Intel в Израиле остался без госфинансирования

Правительство Израиля в 2025 г. отказалось финансово поддержать проект Intel по расширению производственных мощностей в Кирьят-Гате (Израиль), одном из крупнейших хабов компании за пределами США, пишет CTech. Работы по строительству нового завода Fab 38 давно не ведутся, судьба площадки остается под вопросом.

Обещанные $425 млн в виде гранта по итогам 2025 г. американская корпорация Intel из бюджета Израиля не получила, следует из данных Министерства финансов Израиля. При этом $346 млн на поддержку Intel в 2026 г. заложены в бюджет, решение об отмене их выплаты пока не принято. Кроме того, правительство Израиля по-прежнему продолжает оказывать чипмейкеру помощь за счет других инструментов поддержки.

В израильском подразделении Intel заявили, что окончательное решение по кирьят-гатскому проекту еще не принято. «Как мы уже сообщали ранее, наши планы по расширению деятельности в Израиле в настоящее время пересматриваются, чтобы привести их в соответствие со спросом со стороны клиентов», – заявил представитель компании в разговоре с изданием.

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/resources/intel-headquarters-video-b-roll.html Проект Intel в Израиле остался без госфинансирования

По данным Retuers, Intel располагает четырьмя площадками на территории Израиля, в их числе – R&D-центры и заводы по выпуску чипов. В Кирьят-Гате находится предприятие Fab 28, которое производит микросхемы в соответствии с технологическим процессом Intel 7. Новый завод Fab 38, согласно плану, должен был открыть свои двери в 2028 г., расположившись по соседству с Fab 28.

«На паузе» с 2024 года

Как ранее сообщил CNews, в июне 2024 г. главный производитель процессоров архитектуры x86 в мире приостановил реализацию проекта по созданию нового предприятия на территории Израиля – всего через полгода после его анонса и на неопределенный срок.

Причины, по которым данное решение было принято, компания прямо не называла. Однако, исходя из заявлений представителей компании, можно было предположить, что основной проблемой, препятствующей реализации кирьят-гатского проекта, стал нехватка денег на фоне, мягко говоря, невыдающихся финансовых результатов Intel. Так, по итогам I квартала 2024 г. выручка компании выросла на 9% к аналогичному периоду 2023 г. и составила $12,7 млрд. Чипмейкер сумел снизить размер чистого убытка с $2,8 млрд в январе-апреле 2023 г. до $0,437 млрд в отчетном периоде.

Общий размер инвестиций в проект первоначально оценивался в $25 млрд. Правительство Израиля изъявило желание простимулировать его реализацию, выделив Intel в общей сложности $3,2 млрд в виде грантов. Согласно соглашению, заключенному с компанией, предполагалось, что чипмейкер в ходе строительства Fab 38 будет активно вести деятельность на израильском рынке, приобретая товары и услуги, и тем самым вольет в экономику страны сотни миллионов долларов.

Выплаты Intel должна была получать в несколько этапов и только в случае достижения ранее оговоренных промежуточных результатов в реализации проекта.

Один из крупнейших получателей субсидий

Как отмечает CTech, до приостановки работ Intel успела получить от правительства Израиля едва ли не рекордную для страны субсидию на $490 млн в виде прямых выплат из бюджета.

Площадка Intel в Кирят-Гате в целом является одним из крупнейших получателей госпомощи. В 2014 г. компания стала богаче на $300 млн за счет израильских налогоплательщиков. В 2018 г. американскому чипмейкеру было выплачено еще $185 млн.

Другие приоритеты

Сегодняшние финансовые и операционные показатели Intel заметно лучше тех, что, предположительно, вынудили компанию поставить проект в Кирьят-Гате на паузу. Тем не менее возобновлять его она, по всей видимости, не торопится, зато планирует расширение производства на территории Ирландии. Ожидаемые инвестиции – около $5,7 млрд.

Как писал CNews, по итогам II квартала 2026 финансового года, для Intel завершившегося 27 июня 2026 г., корпорация отчиталась о росте продаж на 25,4% год к году, до $16,13 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,4 на акцию. Скорректированный показатель валовой рентабельности заявлен на уровне 41,8%. Выручка контрактного подразделения Intel Foundry за отчетный период составила $5,77 млрд, на $0,22 млрд выше ожидаемой.

В 2025 г. Intel уволила около 200 сотрудников предприятия Fab 28, где работает около 4 тыс. человек. Всего, по данным Tom’s Hardware, в Израиле на Intel работают 9 тыс. человек. На момент приостановки проекта Fab 38 этот показатель составлял 12 тыс.



Intel и ранее доводилось вносить коррективы в имеющиеся планы, которые затрагивали площадки в Израиле. Так, в начале 2023 г. корпорация радикально урезала расходы на реализацию проекта по созданию R&D-центра в Хайфе в который первоначально планировалось вложить $200 млн. На выбранной Intel площадке, помимо, собственно служебных помещений, должны были появиться уличная спортивная площадка, обширная зеленая зона, несколько ресторанов, оздоровительный и спа-центр. Впоследствии Intel была вынуждена сократить финансирование проекта и отказаться от ранее запланированных роскошеств, ограничившись, по сути, возведением одной лишь автомобильной парковки, писало израильское издание Globes. Высвободившиеся же в результате средства были израсходованы в интересах развития контрактного бизнеса Intel.