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Половина компаний России готовы увеличить расходы на ИИ, а четверть планируют увеличить траты на облака

42% российских компаний планируют увеличить инвестиции в ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а еще 40% собираются расширять существующие облачные проекты или запускать новые ИТ-сервисы. Более четверти российских компаний (26%) намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы до 2027-2028 г. Наиболее активно инвестиции увеличивают компании из финансового сектора, электронной коммерции и интернет-бизнеса, считают эксперты.

Расходы по сегментам

42% российских компаний планируют увеличить расходы на ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), около четверти компаний планируют увеличить траты на облачные решения, пишут «Ведомости».

В июле 2026 г. свыше четверти российских компаний (26%) планируют увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы infrastructure as a service (IaaS) до 2027-2028 г., об этом говорится в исследовании аналитического агентства Apple Hills Digital. В 2025 г. рынок IaaS продемонстрировал уверенный рост — он увеличился на 28% и достиг объема 96 млрд руб. Тенденцию к дальнейшему росту затрат подтвердили «Ведомостям» представители ведущих облачных платформ: MWS Cloud, Yandex Cloud, VK Tech, Cloud.ru, K2 Cloud, Selectel, «Турбо облака», а также ИТ-интегратора AWG и платформы RetailCRM.

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Государственная Дума России
На фоне экономии на ИТ в России, около 42% компаний готовы увеличить расходы на ИИ, а 26% планируют увеличить траты на облачные решения

Согласно подсчетам Apple Hills Digital, 42% респондентов намерены нарастить расходы на внедрение ИИ-решений и ИТ-решений на машинного обучения (ML). 40% планируют запуск новых ИТ-продуктов на облачной инфраструктуре, и столько же — расширение уже существующих ИТ-проектов в текущем облаке. Другие же 34% опрошенных в июле 2026 г. хотят увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений на графических процессорах (GPU).

Ценовой диапазон

Аналитики отмечают существенную разницу в уровне затрат в зависимости от размера бизнеса. В среднем расходы крупных компаний достигали 10-15 млн руб. в месяц. Для среднего бизнеса и активных digital-компаний этот показатель составлял около 400-700 тыс. руб., а для малого бизнеса — 15-25 тыс. руб.

По оценке генерального директора K2 Cloud Сергея Зинкевича, расходы на IaaS для крупного российского бизнеса находятся в диапазоне от 3 до 5 млн руб. в месяц, а для среднего бизнеса — от 1 до 3 млн руб. Согласно данным MWS Cloud, затраты на облачные решения у четверти компаний крупнейшего сегмента достигают 833 тыс. руб. в месяц и выше. У крупного бизнеса они превышают 416 тыс. руб., а у микро- и малого бизнеса составляют около 40 тыс. руб.

Ключевые драйвера роста

Все опрошенные «Ведомостями» эксперты подтвердили общую тенденцию увеличения затрат на облачные сервисы. Представитель «Турбо облаков» сообщил, что в 2026 г. компания ожидает роста на 30% по сравнению с фактическими показателями 2025 г. Только в Московском регионе с января по июль 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. вычислительные ресурсы IaaS прибавили 10%, ресурсы хранения — 14%, а твердотельные накопители (SSD) — 21%. Направление IaaS с GPU увеличилось на 21%, при этом мощности с видеокартами Nvidia H200 выросли более чем вдвое.

MWS Cloud уже в 2027 г. может увеличить затраты в среднем на 15%, передал ее представитель. По словам сооснователя и генерального директора RetailCRM Дмитрия Бороздина, расходы его компании на IaaS в первой половине 2026 г. составили 23,2 млн руб., что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Годовой план предусматривает расходы около 59,1 млн руб., или 4,92 млн руб. в месяц, что соответствует росту на 34% год к году.

Представители облачных платформ отметили, что доля ИИ в структуре IaaS-расходов стала самой быстрорастущей. Однако этот рост пока наиболее заметен в отдельных отраслях и у крупных технологических компаний. По мнению генерального директора Yandex Cloud Григория Атрепьева, к активному использованию такой модели готово большинство компаний, а не только «облачно-зрелые» игроки на российском рынке.

ИИ-нагрузки в облаке уже запустили 24% компаний, а еще 22% находятся на стадии пилотирования или планируют начать до конца 2027 г., сообщил представитель VK Tech. «Доля ИИ в облачных расходах сильно различается: у лидеров внедрения она достигает трети и даже 70% бюджета. Основной объем потребления по-прежнему обеспечивают классические нагрузки — виртуальные машины, Kubernetes, базы данных и хранилища», — прокомментировал он.

По данным Apple Hills Digital, 24% компаний отметили резкий рост использования GPU-инстансов уже в 2025 г. Представители VK Tech подтвердили быстрорастущий спрос на GPU-мощности и специализированные ИТ-инструменты для работы с ИИ-моделями. 32% клиентов ИТ-гиганта приходят в облако именно ради скорости экспериментов, делится представитель ИТ-компании.

Выгодоприобретатели в развитии

По мнению директора ИИ-вертикали Selectel Александра Тугова, для большинства компаний ИИ остается одной из важных, но пока не доминирующих статей потребления облачной инфраструктуры. При этом в интернет-компаниях, розничной торговле и финансовом секторе расходы на ИИ растут быстрее среднего и занимают более заметную долю инфраструктурного бюджета уже в 2026 г. В этих отраслях нейронные сети активно применяется в сценариях, напрямую влияющих на выручку, — в рекомендательных ИТ-системах, персонализации предложений, прогнозировании спроса и динамическом ценообразовании, заключил эксперт.

Антон Денисенко

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