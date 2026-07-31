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Российский парадокс. Продажи серверов за год выросли на треть, но их количество не изменилось

Российский рынок серверов вырос на 30% в деньгах до 180 млрд рублей, но количество поставленных серверов не изменилось — год назад их было столько же. Дело в резком подорожании памяти и SSD.

Рост рынка серверов

Как стало известно CNews, российский рынок серверов по итогам 2025 г. вырос на 30% и достиг 180 млрд руб. Такими данными с редакцией поделились аналитики российского производителя электроники Fplus.

При этом количество поставленных серверов сохранилось на уровне 140–150 тыс. штук — столько же, сколько и в 2024 г.

Дорогие компоненты

Рост рынка серверов в деньгах обеспечен подорожанием компонентов — в первую очередь памяти и SSD. В госсекторе цены выросли примерно в полтора раза, а по некоторым позициям памяти и SSD — более чем в 10 раз, добавляют аналитики Fplus.

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Российский рынок серверов достиг 180 миллиардов

Кроме того, в портфелях российских производителей появились более дорогие и производительные системы.

Половина рынка — госзакупки

Порядка 65% оборота рынка пришлось на госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В сегменте закупок для госучреждений и госкорпораций формируется устойчивый рынок: количество неисполненных контрактов сократилось в 1,5 раза, что говорит о реалистичных ожиданиях заказчиков по срокам и ценам, отметили эксперты Fplus.

В тройку российских лидеров-поставщиков вошли Yadro, «Аквариус» и «Депо компьютерс».

Оценки рынка

Представители производителя элеткроники Yadro подтвердили оценки рынка Fplus в деньгах, но не в штуках. «По нашим оценкам, российский рынок серверов по итогам 2025 года составил чуть более 150 млрд рублей без НДС, то есть около 180 млрд рублей с НДС, — отметили там. — Однако мы не видим роста рынка на 30%: по нашим данным, его объем в денежном выражении, напротив, снизился примерно на 5–10%, а поставки составили порядка 135–145 тыс. серверов, что также несколько ниже уровня 2024 года».

С причинами роста цен в Yadro согласны: рост цен на отдельные компоненты, прежде всего память и SSD, был существенным и оказывал давление на себестоимость серверных решений.

Прогнозы

На 2026 г. производители закладывают рост на десятки процентов. Однако, отмечают в Fplus, многое зависит от внешнеполитической ситуации. Госкорпорации в текущих условиях закладывают бюджеты только на поддержку текущей инфраструктуры, а не на развитие ИТ-систем.

В Fplus полагают, что 2026 г. скорее повторит результаты рынка в денежном выражении, а в количественном сократится не более чем на 5–10%.

Ключевые факторы, которые будут влиять на рынок: снижение объема серого импорта, дефицит и рост цен на компоненты, активная фаза импортозамещения, спрос на ИИ-решения и требования ФСТЭК в рамках приказа №117, которые поддержат спрос на доверенные платформы.

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«Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития рынка — прагматичная адаптация к текущим условиям, — считает руководитель отдела аппаратных решений ГК Softline Александр Вахитов. — Ни резкого спада, ни столь же резкого подъема ожидать не следует. При этом доля решений для задач искусственного интеллекта будет расти быстрее других сегментов».

По мнению Вахитова, стоимость серверов продолжит расти. Его замедления стоит ожидать не раньше 2028 г., когда многие производители планируют запустить новые фабрики и производства.

Кристина Холупова

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