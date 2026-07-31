Россия открывает доступ к новому квантовому компьютеру на сверхпроводниках

Российские ученые через облачную платформу запускают бета-тестирование нового 8-кубитного квантового процессора. Усовершенствовав его архитектуру, разработчикам удалось поднять точность вычислений до 99,55% с перспективой приблизить ее к 100%.



Запуск бета-тестирования

Специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» открывают пользователям платформы Bauman Octillion доступ к 8-кубитному сверхпроводниковому сопроцессору SnowDrop 8Q для проведения вычислений и опытов. Бета-тестирования начнется с 1 августа 2026 г., доступ к SnowDrop 4Q сохранится, сообщили CNews в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Разработчики в новом устройстве «переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами», как сказал сказал Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА». Исследования подтвердили перспективу повышения точности операций до почти стопроцентного уровня — выше 99,9%.

О том, что через облачную платформу квантовых вычислений Bauman Octillion можно подключиться к 4-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q CNews писал в конце 2025 г.

МГТУ имени Баумана Российские ученые предложили всем заинтересованным исследователям дистанционно протестировать свой новый 8-кубитный квантовый компьютер

Сверхпроводник — это материал, обладающий свойствами сверхпроводимости, так как при сильном охлаждении он теряет электрическое сопротивление.

Переосмысленная архитектура

Производительность квантового сопроцессора в новой версии увеличилась за счет новой архитектуры чипа и управления связью между кубитами управляющими сигналами особой формы, Это импульсы «летучей мыши» (протокол BAT – Bipolar Interleaved Amplitude-Tuned, с англ. «биполярный импульс с промежуточной подстройкой»).

Такой подход повысил устойчивость к низкочастотным шумам, упростил калибровку оборудования и сократил число двухкубитных операций внутри квантовых алгоритмов, что упрощает проведение экспериментов.

«Это наш следующий шаг к практически полезным квантово-классическим центрам обработки данных для решения вычислительно сложных задач», — сказал Родионов.

Пресс-служба МГТУ им. Н.Э. Баумана Так выглядит сверхпроводниковый квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q

Комбинация новой архитектуры и управляющих импульсов позволяет «срезать углы» и выполнять ряд квантовых алгоритмов за гораздо меньшее число операций, что бережет ресурсы квантового сопроцессора, пояснил Никита Смирнов, старший научный сотрудник «Квантум Парка»: «Количество операций снизилось, а точность существенно выросла».

Новый уровень точности

Именно двухкубитные операции чаще всего становятся источником ошибок. В современных схемах точность ограничена искажениями управляющих импульсов, что препятствует росту производительности квантовых вычислителей, отметили ученые.

SnowDrop 4Q демонстрирует точность однокубитных и двухкубитных операции на уровне 99,89% и 99,1%. В новом 8-кубитном сопроцессоре средняя точность одновременных однокубитных операций составила 99,929 (±0,02%), двухкубитных — 99,26 (±0,19%).

Наиболее эффективные пары кубитов обеспечивают среднюю точность двухкубитных операций 99,55%, что соответствует мировому уровню передовых сверхпроводниковых квантовых сопроцессоров. А численное моделирование для разработанной архитектуры подтвердило возможность повышения точности двухкубитных операций выше 99,9%.

Высокая точность сохраняется с увеличением количества кубитов. Готовность разработанной архитектуры к масштабированию — важный шаг на пути создания практически полезных квантово-классических вычислителей.

Китай в октябре 2025 г. заявил о готовности к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 кубитами. К устройству тоже обещали открыть доступ через облачную платформу.