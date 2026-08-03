Стал банкротом «Квант», выпускавший электронику на заводах легендарного производителя советских компьютеров

ООО «Квант» признан банкротом. Общая сумма требований кредиторов составила 4,15 млрд руб. Еще в апреле 2026 г. у компании, выпускавшей телевизоры и лишившейся поставщиков комплектующих из-за западных санкций, была надежда на спасение.



Конец легенды

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о признании банкротом ООО «Квант», юрлица ГК «Квант», производителя электроники, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные из картотеки арбитражных дел.

Иск с требованием на 654,6 млн руб. направило в суд в июне 2025 г. ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS). Процедура наблюдения в отношении ООО «Квант» была введена в феврале 2026 г. В мае в дело о банкротстве вступили еще 24 кредитора.

ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 г. для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. 100% долей напрямую и через зеленоградское ООО «Квант–Сервис» принадлежат генеральному директору Михаилу Етонову. Предприятие разместилось на площадках, где в советское время работал созданный в 1984 г. завод «Квант», который поначалу собирал советские компьютеры «ДВК-2», а после приватизации в 1995 г. стал одним из крупнейших в России сборщиков ПК. В разное время на «Кванте» собиралась продукция таких компаний, как Fujitsu Siemens, Rover, «Вист», R&K, «Ситроникс» и др.

Кредиторы ООО «Квант»

В мае в реестр требований кредиторов были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В числе кредиторов — «дочки» «Яндекса» (ООО «Лаборатория Алисы» — 230,7 млн руб., ООО «Маркет.Трейд» — 19,4 млн руб.), SberDevices (ООО «Салютдевайсы» — 67,4 млн руб.), Sitronics Group (АО «Ситроникс клауд» — 58,9 млн руб.), «Озон» (ООО МКК «Озон кредит» — 9,9 млн руб.), «Северсталь» (5,6 млн руб.), а также китайская TCL (ООО «Тиэсэл рус» — 19,5 млн руб.).

«Квант» «Квант» работал на площадках другого «Кванта», созданного еще в 1984 г. и выпускавшего советские компьютеры «ДВК-2»

В июле 2026 г. стало известно, что ООО «Атлас» (Приморский край) потребовало с ГК «Квант» еще 1,4 млрд руб. Кроме того, временный управляющий уведомил о получении требования ООО «ЦС Импэкс» на общую сумму 8,8 млн руб.

Как выяснил CNews в июне 2026 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование «Сбербанка России» к ООО «Квант» на общую сумму 3,39 млрд руб. Вместе с этим общая сумма требований составила 4,15 млрд руб.

Надежда на спасение рухнула

Ситуация вокруг ООО «Квант» с заводами в Воронеже и Зеленограде резко ухудшилась в 2024 г. Китайский бренд телевизоров TCL на фоне санкционных рисков отказался поставлять свои компоненты российским контрактным производителям «Квант». Речь шла о комплектующих для выпуска телевизоров TCL и Xiaomi, выпуск которых пришлось прекратить. Вслед за этим «Квант» потерял заказы и на сборку российской марки Irbis (торговая марка группы DNS), производство которой было свернуто из-за провального спроса.

Финансовые показатели «Кванта» рухнули: если в 2023 г. выручка компании составляла 13,1 млрд руб., то по итогам 2024 г. она сократилась более чем вдвое, до 4,9 млрд руб. Чистая прибыль при этом составила всего 3,3 млн руб. В июле 2025 г. предприятие перестало платить сотрудникам зарплату, накопив по ней долги на десятки миллионов рублей, в результате чего против него завели уголовное дело.

Воронежский завод «Квант» в том же году прекратил сборку, а помещения в Зеленограде были проданы. Покупателем выступила ОЭЗ Технополис «Москва», принадлежащее правительству столицы, на территории которого и размещается завод NexTouch.

В апреле 2026 г., как писал CNews, появилась надежда на спасение и ООО «Квант» даже начал восстанавливать работу. У него появился потенциальный инвестор — ГК NexTouch, который должен был войти в капитал компании и стать новым поставщиком комплектующих. Сделку планировалось завершить через 6-8 месяцев.