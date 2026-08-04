Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Керамические конденсаторы вновь подорожают

Крупные японские и южнокорейские производители электронных компонентов повышают цены на многослойные керамические конденсаторы на фоне колоссального спроса – в среднем на 30%. Даже если покупатели и согласятся с новыми условиями, отгрузку заказанной продукции в срок, поставщикам будет сложно, пишет Trendforce.

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники.

По сообщению южнокорейского издания Chosun Ilbo, ведущие поставщики пассивных электронных компонентов из Японии и Южной Кореи официально уведомили дистрибьюторов и партнеров по каналу сбыта о корректировке цен практически на весь ассортимент выпускаемых многослойных керамических конденсаторов.

Фото: John Oseni / unsplash.com MLCC применяются в производстве компьютеров

Компании из Восточной Азии, контролирующие более половины мирового рынка MLCC, идут на подобный шаг уже по крайней второй раз с начала 2026 г. Так, Murata скорректировала цены в конце марта 2026 г., на 15-35%, Taiyo Yuden – в апреле 2026 г., на 6-13%.

Решения южнокорейских и японских поставщиков

Как отмечает Chosun Ilbo, южнокорейская Samsung Electro-Mechanics с 1 августа 2026 г. подняла цены на MLCC сразу на 30% к текущим. Корректировка затрагивает все категории продукции соответствующего типа без исключения, в том числе ориентированные на использование в потребительской электронике, системах промышленного управления, автомобилестроении и ИИ-серверах.

В уведомлении, распространенном среди партнеров японской Taiyo Yuden, не указано, насколько именно подорожают производимые компанией компоненты, зато предложено обоснование корректировки цен. Поставщик связывает его с ростом затрат на закупку сырья, используемого в производстве MLCC, в том числе порошков титаната бария и никеля, а также редкоземельных металлов. К подорожанию редкоземов не в последнюю очередь привела торговая война между США и Китаем. Новые расценки вступают в силу 1 сентября 2026 г.

Китай и Тайвань не отстают

С 1 июля 2026 г. дороже стали конденсаторы производства тайваньских Walsin Technology и Yageo. Продукция последней выросла в цене примерно на 50%. Walsin проявила большую сдержанность и добавила 5-15% к ценнику MLCC, ориентированных на применение в потребительской электронике.

Shanghai Securities News сообщает, что ситуация на китайском спотовом рынке MLCC остается нестабильной. В Хуацянбэе (Шэньчжэнь, КНР), на крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники, цены на распространенные MLCC малой емкости (в частности, типоразмеров 0402 и 0603) меняются скачкообразно в результате многочисленных корректировок контрактных цен со стороны производителей.

Цены пересматриваются ежедневно, резкие скачки наблюдается не реже раза в две недели. Особенно быстро дорожают образцы, которые задействуются в производстве ИИ-серверов. В конце июня 2026 г., как ранее сообщил CNews, наблюдались случаи, когда периодичность пересмотра цен MLCC достигала получаса.

Приоритетность продукции для ИИ-серверов

Согласно оценке Trendforce, на то, чтобы значительно увеличить объемы производства MLCC, поставщикам необходимо от 1,5 до 2 лет. Учитывая колоссальный спрос со стороны производителей ИИ-серверов, ведущие игроки рынка в лице Murata, Samsung Electro-Mechanics и Taiyo Yuden предпочли отдать приоритет высококачественным и дорогостоящим компонентам – именно такие применяются при изготовлении ИИ-ускорителей. Вендоры потребительской и промышленной электроники обслуживаются по остаточному принципу.

Trendforce отмечает, что дизайн современные ИИ-ускорителей нередко претерпевают изменения на поздних этапах разработки, в результате чего заметно увеличивается количество задействованных в устройстве MLCC.

К примеру, AMD в последний момент решила отказаться от алюминиевых и танталовых электролитических конденсаторов в пользу компонента с диэлектриком из керамики при разработке ускорителя MI450. В результате число MLCC типа X6S 0402 2,5 В емкостью 47 мкФ, задействованных в устройстве, выросло на впечатляющие 632% – с 1440 до 10544 штук.