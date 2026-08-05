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Российский хирургический комплекс с УЗИ и радиоволновым ножом готовят для военно-полевой медицины

Холдинг «Росэлектроника» работает над адаптацией многофункционального хирургического комплекса «Алькор» для нужд военно-полевой медицины. Аппарат, уже зарекомендовавший себя в гражданских клиниках, получит новую модификацию, ориентированную на работу в полевых условиях. В одном мобильном блоке объединены несколько ключевых инструментов.

Внедрение комплекса

Комплекс «Алькор» выведут на передовую и адаптируют для военных госпиталей, пишет ТАСС. Малоинвазивный аппарат объединяет радионож, ультразвуковое исследование (УЗИ) и дымовую вытяжку в одном мобильном блоке.

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») ведет работу по адаптации многофункционального хирургического комплекса «Алькор» для нужд военно-полевой медицины.

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«Росэлектроника»
Комплекс «Алькор»

«В августе 2026 г. наш холдинг «Росэлектроника» работает над адаптацией многофункционального хирургического комплекса «Алькор» для нужд военно-полевой медицины. Главная особенность аппарата — малоинвазивность. Операции проводятся через минимальные проколы, а не большие разрезы. Это позволяет существенно сократить время хирургического вмешательства, ускорить восстановление раненых и оптимизировать работу полевых госпиталей. Новая модификация опирается на технологии, уже успешно апробированные в гражданских клиниках», — говорится в официальном сообщении.

Адаптация комплекса для военно-полевой медицины позволит повысить эффективность оказания хирургической помощи непосредственно вблизи линии боевых действий и увеличить пропускную способность медицинских подразделений.

Многофункциональность

В «Росэлектронике» уточнили, что в одном мобильном блоке объединены сразу несколько жизненно важных инструментов. Аппарат радиоволновой хирургии выполняет точные разрезы и одновременно обеспечивает коагуляцию — мгновенно «запаивает» поврежденные сосуды, предотвращая опасную кровопотерю. Встроенная функция УЗИ помогает врачам видеть внутренние органы и кровоток в реальном времени. Это особенно критично при лапароскопии — операциях внутри брюшной полости, которые хирурги проводят через небольшие проколы.

Кроме того, в «Ростехе» отметили, что комплекс «Алькор» оснащен системой эвакуации дыма. Специальный эвакуатор удаляет аэрозоль, образующийся при работе лазера и электроножа, и тем самым защищает дыхательные пути хирургов в условиях полевого госпиталя.

Главный разработчик

Холдинг «Росэлектроника»российский холдинг, национальный вендор по электронике, объединяет предприятия-производители электронной продукции, образован в 1997 г. Холдинг создан для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности, выработки единой научно-технической политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. Объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования.

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В состав холдинга входят ведущие радиоэлектронные концерны страны — «Вега», «Созвездие», «Автоматика», АО «Системы управления», АО «Росэлектроника», Национальный Центр Информатизации (НЦИ).

С 2009 г. входит в состав госкорпорации «Ростех», доля акций «Ростеха» составляет 100%. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения корпорации «Ростех».

Антон Денисенко

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