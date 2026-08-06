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Создатель «Яндекса» привлек $775 млн под залог GPU и контрактов

Корпорация Nebius заключила с группой кредиторов соглашение о привлечении финансирования на сумму $775 млн. Кредит будет обеспечен графическими мощностями Nebius (GPU) и доходов от миллиардных контрактов с Meta* и Microsoft.

Кредит для Nebius на $775 млн

Корпорация Nebius (бывшая Yandex) сообщила о заключении соглашения по предоставлению обеспеченного кредита на сумму $775 млн. Организатором, агентом по структурированию кредита, андеррайтером (организация, которая принимает решение о заключении сделки) и единственным букраннером (ведущий организатор, который отвечает за сбор и ведение книги заявок) выступает лондонский филиал банка MUFG.

Также в предоставлении кредита участвуют ABN AMRO Bank, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, Citi, Credit Agrocole, iNG, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Заемщиками выступают «дочки» Nebius - Nebius Compute II (Финляндия) и Nebius Compute II (США, штат, Делавэр).

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Фото: Kremlin.ru
Корпорация Nebius Аркадия Воложа привлекает $775 млн под обеспечение графических проессоров и доходов от контрактов с Meta и Microsoft

Процентная ставка по кредиту расчитывается как SOFR (главная эталонная ставка по кредитам в долларах США под залог госооблигаций США) + 2,5%. Срок погашения кредита 31 октября 2030 г. с возможностью досрочного погашения. Заемщики обязаны соблюдать определенные финансовые обязательства по кредитному соглашению, включая коэффициент покрытия обслуживания долга 1,15:1 и минимальное требование к ликвидности.

Обязательства по кредиту для Nebius

Обязательствами по кредиту являются активы заемщиков - графические процессоры (GPU) и гарантированными денежными потоками - и акции обоих компаний, принадлежащие Nebius. Также Nebius дал гарантии по отношении определенных «неправомерных» действий заемщиков и в отношении обязательств двух своих «дочек» - голландской Nebius B.V. (в качестве управляющего) и финской Nebius DC Oy (в соответсвии с донором о размещении дата-центра).

В Nebius полагают, что вместе с денежными потоками по клиентским соглашениям данный кредит покроет 100% капитальных затрат, необходимых для развертывания базовой инфраструктуры GPU. Полученные по кредиту средства будут использоваться для инвестиций в мощности, которые будут обслуживать клиентов, ориентированных на ИИ (искусственный интеллект) и на корпоративных клиентов на полифункциональной облачной платформе для ИИ от Nebius.

«Эта сделка позволяет Nebius преобразовать операционный инфраструктурный актив в капитал для роста, обеспечивая основу для привлечения финансирования на уровне активов для других долгосрочных развертывания у клиентов, - заявили в компании. - Имея уже заключенные контракты на сумму более $40 млрд от клиентов с высоким кредитным рейтингом, включая Microsoft и Meta (владелец Instagram, Facebook и WhatsApp, корпорация признана в России экстремистской), Nebius рассчитывает привлечь дополнительный капитал на аналогично привлекательных условиях».

Как Yandex стал Nebius

Nebius (головная структура - Nebius Group) зарегистрирована в Голландии. Изначально компания называлась Yandex и владела российским «Яндексом». В 2024 г. российское подразделение компании МКПАО «Яндекс» было продано консорциуму российских инвесторов за 475 млрд руб.

У Yandex остался ряд стартапов: Nebius AI (графические вычисления в сфере ИИ), разработчик беспилотного транспорта Avride, образовательная платформа Tirpleten и др.

Компания была переименована в Nebius и сконцентрировалась на строительстве ЦОД для ИИ в США и странах Европы. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius, он же является основным владельцем компании.

Как Nebius привлекает финансирование

В 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от консорциума инвесторов, включая Nvidia (на ее оборудовании строятся ЦОДы Nebius) и фондов Accel и Orbis Investments.

В начале 2026 г. Nebius договорилась с Nvidia о совместном продвижении облачных решений следующего поколения для рынка ИИ.

В рамках данного соглашения Nvidia обязалась приобрести варранты (опцион на покупку акций с возможностью продажи на бирже) на сумму $2 млрд, в случае конвертами которых Nvidia получит 8,5% акций Nebius.

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Летом 2025 г. Nebius заключила контракт с Microsoft на предоставление вычислительных мощностей на сумму до $19,4 млрд. В Nebius утверждают, что недавно компания передала Microsoft последний запланированный транш мощностей и продолжает работу над передачей оставшихся траншей в соответствии с условиями контрактного графика. Тогда же был заключен контракт Nebius с Meta (признана в России экстремистской) на сумму до $3 млрд. В начале 2026 г. Nebius заключила еще один контракт с Meta на сумму до $27 млрд, ставший рекордным для компании.

Летом 2025 г. Nebius разместила два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $1 млрд. Затем, после заключения контракта с Microsoft, Nebius провела допэмиссия акций на сумму $1,15 млрд и одновременно разместила два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $1,15 млрд.

Весной 2026 г. Nebius разместила два транша конвертируемых облигаций на общую сумму $4 млрд.

Финансовые итоги Nebius

По итогам 2025 г. выручка Nebius выросла почти в шесть раз и составила $529,8 млн. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение - минус $64,9 млн, размер данного убытка сократился в 3,5 раза.

Компания получила чистую прибыль до продолжающей деятельности на сумму $29 млн (против соответствующего убытка по итогам 2024 г. на сумму $352 млн), в то же время скорректированный чистый убыток увеличился почти в два раза и составил $446,7 млн.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Игорь Королев

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