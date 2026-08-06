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Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30%

Цены на места в российских дата-центрах резко выросли в 2026 г. Средняя стоимость стойки в Москве во II квартале достигла 170,8 тыс. руб., прибавив 15,7% за год, а в Санкт-Петербурге — 138 тыс. руб. при росте в 31,3%. Сами же участники рынка связывают удорожание с ограниченным предложением, дополнительное давление оказывают переход заказчиков на стойки высокой мощности для сложных вычислительных задач, а также рост операционных издержек в ЦОДах.

Рост стоимости услуг

Цены на места в российских центрах обработки данных (ЦОД) резко выросли, пишет «Коммерсант». Давление оказывают переход заказчиков на стойки высокой мощности для сложных вычислительных задач.

По данным iKS-Consulting и дистрибутора колокейшн-услуг 3data, в 2026 г. рынок коммерческих ЦОДов вступил в новый этап роста цен: если средняя стоимость стойки 5 кВт (самая популярная позиция на рынке) в Москве во II квартале 2025 г. составляла 147,6 тыс. руб., то в во II квартале 2026 г. — уже 170,8 тыс. руб., прирост составил 15,7%. В Санкт-Петербурге прирост еще больше — 31,3% (со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб.).

По данным BusinesStat, по итогам 2025 г. объем рынка коммерческих ЦОДов в России составил 148 млрд руб.

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Стоимость услуг российских коммерческих ЦОДов резко выросла на 15-30% из-за перехода клиентов на стойки с высокой мощностью

Как отмечают исследователи iKS-Consulting, в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г. цены на рынке демонстрировали стабилизацию. Рост стоимости услуг, по оценкам аналитиков, объясняется прежде всего ограниченным предложением, а не увеличением спроса. Параллельно на рынке растет доля премиальных площадок — объектов с повышенным уровнем надежности и удобным расположением. Такие дата-центры поднимают тарифы быстрее рынка в целом, в то время как отдельные площадки «второго эшелона» сохраняют более сдержанную ценовую политику.

Услуга colocation («колокейшн») представляет собой размещение собственного сервера на специально оборудованной для этого технической площадке — в дата-центре, писал CNews. Данную услугу предоставляют владельцы дата-центров или компании, которые арендовали у владельцев часть машинного зала и, фактически, сдают их в субаренду по-стоечно и по-юнитно.

Ограниченное предложение

Динамика удорожания колокейшн-услуг в Москве и Санкт-Петербурге может закрепиться как долгосрочный тренд и продлиться как минимум до 2027-2028 г., считают в пресс-службе 3data. Вместе с тем на рынок ЦОДов выходит все больше новых участников, в том числе девелоперов. Их активное вовлечение в строительство дата-центров способно повлиять на темпы появления новых объектов, добавляют в компании.

Дефицит генерирующих электричество мощностей

Ограниченное предложение в августе 2026 г. во многом связано с высокой стоимостью денег: из-за этого лишь немногие готовы инвестировать в возведение новых дата-центров, поясняет директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД Алексей Шувалов. По его словам, на московском рынке фактически действует запрет на выделение новых площадок и выдачу технических условий на подключение электроэнергии, предупреждал CNews. Ранее согласованные проекты будут достроены и введены в эксплуатацию, однако запуск новых объектов пока не планируется.

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В РТК-ЦОД отдельно обращают внимание на растущий спрос заказчиков на стойки высокой мощности. Традиционные машинные залы проектировались под нагрузку 5-8 кВт на стойку, тогда как для размещения GPU-оборудования (вычислительных комплексов с графическими процессорами) в 2026 г. требуются стойки на 15-20 кВт. Переоборудование существующих площадок под такие параметры существенно сокращает их физическую емкость: в зале, где раньше размещалось 200 стандартных стойко-мест, после реконфигурации остается лишь 50-70. Этот переход дополнительно сжимает доступное предложение и стимулирует рост цен.

Среди непредвиденных расходов российских дата-центров генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин выделяет новые требования по обеспечению безопасности. Существенный вклад вносят и растущие тарифы на электроэнергию. «Все эти издержки дата-центр компенсирует за счет компаний, размещающих на его территории свое ИТ-оборудование, а те, в свою очередь, перекладывают дополнительные расходы уже на свою клиентскую базу», — отмечает он.

Дополнительные проблемы

Дополнительное давление оказывают удлинение логистических цепочек, необходимость формировать запасы оборудования и увеличение стоимости страхования объектов критической инфраструктуры, добавляют в УК ЗПИФ «Рентал ПРО» (в портфеле компании три ЦОДа — в Домодедово, Петербурге и Новосибирске).

Параллельно со спросом на стойко-места растет интерес к облачным решениям, платформенным сервисам и аренде выделенных серверов, подчеркивает директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов. Для значительной части задач облако оказывается более быстрым и экономичным вариантом, чем аренда стойки, особенно в условиях дефицита мощностей.

Антон Денисенко

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